Come guadagnare con il Forex: strategie e spunti

Il mercato Forex è il più grande mercato che esiste, con un volume di affari giornaliero di ben 4 trilioni di dollari. Grazie a questo volume di scambi, nel Forex giornalmente si presentano moltissime opportunità di guadagno che possono essere sfruttate. In questo articolo vogliamo parlare proprio di come guadagnare con il Forex.

Per guadagnare con il Forex devi necessariamente conoscere alcuni concetti chiave come i pip e la leva finanziaria. Vediamo di che si tratta.

Come guadagnare con il Forex

Indice[ Nascondi Cosa sono i PIP La leva finanziaria nel Forex 3 Modi per guadagnare con il Forex 3 regole d’oro per guadagnare con il Forex trading Le regole d’oro che devi assolutamente conoscere Guadagnare con il Forex: pochi centesimi fanno arricchire

Cosa sono i PIP

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

I prezzi nel mercato Forex sono espressi utilizzando 5 numeri. Se infatti prendiamo come esempio la coppia EUR/USD vediamo che il suo valore viene espresso come segue (esempio):

EUR/USD 1.3047

Se il prezzo di tale coppia dopo un certo arco di tempo arriva a 1.3050, possiamo affermare che abbiamo avuto un incremento di 3 pip. Il pip quindi è il più piccolo incremento che si può osservare.

Leggi anche >>> EBOOK FOREX GRATIS – [MANUALE FOREX TRADING ONLINE IN PDF]

La leva finanziaria nel Forex

Come guadagnare col Forex

La leva finanziaria non è altro che un moltiplicatore che consente di entrare a mercato con cifre ridotte ed operare come se avessimo a disposizione molti più soldi. Facciamo subito un esempio per rendere più comprensibile il concetto.

Se scegliamo una leva finanziaria di 1:100 e investiamo 100€, entriamo a mercato per un valore di: 100€ x 100 = 10.000€. Quindi, con un capitale ridotto possiamo muovere molti più soldi nel mercato. Ovviamente, la leva finanziaria è un’arma a doppio taglio, può sia incrementare i profitti, ma può anche incrementare le perdite. Proprio per questo motivo va utilizzata con attenzione, stando particolarmente attenti a non eccedere e a non utilizzare una leva superiore a 1:100.

Ricordiamo che nel Forex la leva massima per i trader retail europei è 1:30 per via delle disposizioni dell’ESMA.

Leggi anche:

3 Modi per guadagnare con il Forex

Guadagnare su internet con il Forex

Guadagnare con il Forex, o meglio guadagnare con un’attività di trading da svolgere completamente da casa è il sogno di tutte le persone che desiderano un lavoro che possa garantire loro un indipendenza economica e che possa essere in grado di garantire anche una certa libertà di tempo. È ovvio che il Forex non è il paese dei balocchi e che non si può pensare di guadagnare subito senza conoscere il funzionamento, senza avere le minime basi che ti consentano di operare con cognizione di causa, ma ciò non rappresenta di certo un ostacolo insormontabile, anzi, basta un po’ di studio e un po’ di pratica per imparare e guadagnare subito qualcosa.

Leggi anche >>> Orari Forex: quando è aperto il mercato valutario?

Devi sapere che nel Forex, come in qualsiasi altra attività di trading, ciò che conta, forse anche più della tecnica, è il controllo emotivo: mai disperarsi troppo quando si perde e mai entusiasmar si troppo quando si guadagna, questo significa che devi sempre mantenere la parte razionale del cervello accesa e funzionante. Ma basta preamboli, vediamo quali sono i modi di guadagnare nel mercato più ricco del mondo: il mercato Forex.

1º SCALPING: immagina di poter gestire investimenti che durano anche pochi secondi, di investire per 300 volte nell’arco di una giornata. Lo scalping è un’attività di trading frenetica che ti offre giornate mai piatte, giornate emozionanti, giornate appunto frenetiche. Se sei un tipo a cui piacciono le sfide lo scalping fa decisamente per te.

2º TRADING INTRADAY: quanto vale un giorno? Ed il tempo? Riesci a dare valore alle tue giornate? Un buon day trader riesce a guadagnare anche il 30-40% in un solo giorno, ma non emozionanti troppo, sono cifre che si raggiungono con il tempo, ma ricorda che non sono cifre impossibili, sta a te decidere se sei o meno in grado di arrivare in alto. Il trading intra-day consiste nell’aprire posizioni che durano una sola giornata, a fine giornata si chiude tutto e si da appuntamento al mercato domani.

2º TRADING DI MEDIO TERMINE: seguire l’andamento del mercato, tracciare le linee di tendenza, seguire i pesci grossi, l’investitore orientato a questa tipologia di trading è un investitore cauto, uno studioso del mercato, uno che ne capisce, che sa come interpretare gli altri investitori. Il trading di medio termine è adatto a chi riflette e pondera bene i propri passi, ma anche questa tipologia di trading promette guadagni elevati, i migliori infatti riescono a guadagnare il 100% del capitale investito in un anno.

Tu che tipo di trader senti di essere? Fai la tua scelta e inizia a guadagnare nel Forex online, non perché sia il paese dei balocchi dove tutto ti è dovuto, fai questa scelta perché il Forex rappresenta una opportunità e come tutte le opportunità sta solo a te saperla sfruttare al meglio!

3 regole d’oro per guadagnare con il Forex trading

Il Forex trading è una delle attività più entusiasmanti e remunerative che ci sia, ma può anche essere fonte di delusione e sfiducia. Bisogna partire con il piede giusto e non commettere errori, anche perché in questo caso gli errori si pagano con le perdite di denaro ed il denaro ti serve sia per vivere sia per continuare ad investire. Abbiamo raccolto in questa guida 3 semplici regole che devi assolutamente conoscere e che ti aiuteranno nel tuo percorso verso il successo. Buona lettura. Perché molti trader perdono Ci sono molte statistiche disarmati che se lette da un trader emergente non fanno altro che rovinare lo stato d’animo, eppure queste statistiche, questi “numeri deprimenti” sono assolutamente reali. Stiamo parlando delle statistiche riguardanti i trader che perdono nel Forex e che, secondo molti, sono più dell’80%. Sembra quasi una sconfitta, eppure di casi di successo ce ne sono molti e neppure troppo rari, quindi, è lecito chiedersi: perché molti perdono? La risposta non è scontata ma neppure difficile da formulare: molti perdono perché partono con il piede sbagliato e continuano a commettere errori fino ad azzerare il conto. Se non vuoi correre questo rischio ti consigliamo di seguire le 3 regole d’oro del trading e di farne tesoro. Apri un conto Forex demo gratuito su eToro

Le regole d’oro che devi assolutamente conoscere Non ci sono mille regole da rispettare, le regole sono poche, ma rigide: devi assolutamente seguirle se vuoi ottenere successo! Abbiamo scelto le 3 regole fondamentali che devi conoscere per poter cominciare a muovere i tuoi primi passi nel mondo del trading, vediamole insieme… 1º regola: devi avere una strategia e rispettarla Non si comincia senza una buona strategia, ricorda che se non hai una strategia non puoi fare trading in modo metodico. Il metodo conta ed il fiuto lasciamolo pure alle sceneggiature dei film sulla finanza. Se vuoi imparare una strategia semplice ti consigliamo questa! 2º regola: non investire troppo Hai certamente fretta di diventare milionario, ma i milioni, quelli veri e non quelli immaginati, non sono esattamente dietro l’angolo. Ciò che ti serve sapere è che quel traguardo è possibile, devi solo muovere i passi giusti. Investi poco, anzi, ricorda che il tuo capitale va preservato, pertanto dedica ad ogni investimento solo il 5% del capitale investito. 3º regola: concentrati su pochi asset Nel Forex trading puoi investire su ogni coppia valutaria, ma così facendo rischieresti di non conoscere mai bene un asset. Devi specializzarti, devi cercare di comprendere la natura di un asset e di cominciare ad investire bene. Scegli inizialmente solo 3 asset e dedicati allo studio dei grafici.

Guadagnare con il Forex: pochi centesimi fanno arricchire

Forex guadagni reali

Il Forex potrebbe essere una miniera d’oro per chi lo sa sfruttare, che si investa 100€ oppure 10.000€ non è importante, ovviamente il modo di operare cambia totalmente in base alla somma di denaro investita.

Oggi ti voglio proporre un gioco di numeri che emoziona, il gioco è semplice, devi riuscire a guadagnare 0.40€ in 10 minuti con un lotto di 0.01.

Risponderai che è una cifra ridicola e che non ne vale la pena, ma stiamo attenti a tirare le somme troppo presto, ricordi la storia di zio Paperone?, lui è partito con 1 centesimo. Bene andiamo a vedere cosa succede se riusciamo a guadagnare 0.40€ in dieci minuti:

GUADAGNO ORARIO

0,40€ x 6min = 2.40

GUADAGNO GIORNALIERO 6 ore

2.40€ x 6h = 14.40€

GUADAGNO MENSILE

14.40€ x 20g = 288€

Sono molti? Sono pochi? Dipende dai punti di vista, considerando che non è che in quelle sei ore devi stare appiccicato allo schermo sono bei soldi. Poi se investi 500€ o 1000€ il guadagno sale, e non di poco.

Ma come fare per riuscire in quest’impresa?