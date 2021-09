Come gestire le emozioni nel trading online: 5 consigli da seguire subito!

Sapere come controllare le emozioni durante il trading online può rivelarsi la differenza tra successo e fallimento. Il tuo stato mentale ha infatti un impatto significativo sulle decisioni che prendi, soprattutto se sei nuovo al trading, e mantenere un approccio calmo e razionale è fondamentale per realizzare un trading coerente e di successo. Ma come puoi controllare le emozioni nel trading online?

L’importanza del controllo delle emozioni nel trading online

L’importanza del controllo emotivo nel trading online non può certo essere sopravvalutata!

Immagina di aver appena aperto una posizione in vista della pubblicazione di un importante dato macro, con l’aspettativa che, se il dato dovesse essere superiore alle previsioni, vedrai il prezzo di EUR/USD aumentare rapidamente, consentendoti di ottenere un cospicuo profitto a breve termine.

Ebbene, il dato arriva e, proprio come avevi preventivato, batte le previsioni. Tuttavia, il prezzo scende!

Mentre vedi il rosso che si accumula sulla tua posizione, le emozioni iniziano a prendere il sopravvento, impedendoti di raggiungere i tuoi obiettivi.

I trader professionisti non vogliono correre il rischio che una decisione avventata danneggi il loro saldo, e vogliono essere sicuri che una reazione impulsiva non rovini la loro intera strategia. Può essere necessaria molta pratica, e molti scambi, per imparare a minimizzare il trading emotivo.

Le emozioni del trader

Alcune delle emozioni più comuni che i trader provano sono la paura, il nervosismo, la convinzione, l’eccitazione, l’avidità e l’eccessiva fiducia. Analizziamole più nel dettaglio.

Paura/Nervosismo

Una causa comune di paura è il trading eccessivo rispetto alle proprie possibilità. Fare trading con dimensioni inadeguate ingrandisce inutilmente la volatilità e ti induce a fare errori che normalmente non faresti se non fossi sotto lo stress di rischiare perdite più grandi del normale.

Convinzione/Eccitazione

La convinzione e l’eccitazione sono emozioni chiave di cui vorrai nutrirti, e dovresti sentirle in ogni trade che fai. La convinzione è il pezzo finale di ogni buon trade, e se non hai un livello di eccitazione o convinzione allora c’è una buona probabilità che tu non sia nel trade ‘giusto’ per te. Con “giusto” intendiamo il trade corretto secondo il tuo piano di trading!

Avidità/Eccesso di fiducia

Se ti ritrovi a voler prendere solo le operazioni che consideri come possibili grandi vincitori, potresti diventare avido. La tua avidità potrebbe essere il risultato di un buon risultato, ma se non stai attento potresti scivolare e finire in un drawdown. Controlla sempre che tu stia usando una meccanica di trading corretta (cioè attenendoti a stop loss, obiettivi, una buona gestione del rischio, buoni set-up di trading). Un trading approssimativo, frutto di un’eccessiva fiducia, può porre fine a una forte corsa.

Come gestire le emozioni del trading

A questo punto non ci rimane che comprendere come puoi gestire le emozioni nel trading online. Di seguito abbiamo voluto condividere cinque pratici spunti.

Crea regole personali

Stabilisci le tue regole personali da seguire quando fai trading. Può aiutarti a controllare le tue emozioni. Per esempio, imposta livelli di tolleranza al rischio/ricompensa per entrare e uscire dalle operazioni, attraverso obiettivi di profitto e/o stop loss.

Fai trading nelle giuste condizioni di mercato

Anche stare lontano dalle condizioni di mercato che non sono ideali per te è un buon atteggiamento. Non fare trading quando non te la senti è una buona idea. Non guardare al mercato per sentirti meglio; se non sei in grado di fare trading, la soluzione più semplice potrebbe essere quella di allontanarsi per qualche tempo.

Abbassa la dimensione del tuo trade

Uno dei modi più semplici per diminuire l’effetto emotivo dei tuoi trade è quello di abbassare la dimensione del tuo trade.

Stabilisci un piano di trading e tieni un diario di trading

In termini di fattori fondamentali, la pianificazione di vari risultati nel periodo che precede gli eventi chiave può anche essere una strategia da tenere a mente. I risultati tra i nuovi trader che utilizzano un piano di trading e quelli che non lo fanno possono essere sostanziali. Compilare un piano di trading è il primo passo per attaccare le emozioni del trading, ma purtroppo il piano di trading non ovvierà completamente agli effetti di queste emozioni.

Rilassati

Se sei rilassato e ti diverti nel trading, sarai meglio preparato per rispondere razionalmente in tutte le condizioni di mercato.