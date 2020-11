Dukascopy: recensioni opinioni piattaforma di trading Dukascopy Italia/Europe

Dukascopy Europe: chi è?

Dukascopy Europe IBS AS lo possiamo definire come una società di intermediazione mobiliare con licenza UE controllata dalla svizzera Dukascopy Bank SA.

Secondo quanto intercorso dall’accordo di White Label con Dukascopy Bank SA, Dukascopy Europe fornisce ai suoi clienti la possibilità di accedere al Swiss Foreign Exchange Marketplace usufruendo delle stesse condizioni offerte ai clienti di Dukascopy Bank.

La licenza UE di conseguenza permette a Dukascopy Europe di essere considerato come una valida controparte sia clienti privati che istituzionali dell’ UE 28.

ATTENZIONE! L’Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA) ha emanato un provvedimento sui servizi di investimento al dettaglio con le opzioni binarie. Il regolatore, impone il DIVIETO di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie per gli investitori retail residenti nel territorio europeo.

Investment Brokerage Services

Tieni presente anche che Dukascopy Europe offre accesso diretto al Swiss Foreign Exchange Marketplace.

Questo lo possiamo definire come il più grande pool di liquidità ECN Forex spot a cui possono accedere:

Banche;

hedge fund;

diverse istituzioni finanziarie;

operatori professionali.

Se si considera l’accesso al SWFX Marketplace, ad una solida piattaforma di trading e quindi l’accesso ai suoi servizi finanziari di alta qualità attraverso le sue partnership bancarie, è possibile definire Dukascopy Europe come un broker che offre uno standard di livello globale nel settore Forex trading ECN.

ducaskopy home

SWFX – Swiss Foreign Exchange Marketplace

Considera anche che lo Swiss Foreign Exchange Marketplace (SWFX) è definita come la soluzione tecnologica per Forex trading utilizzando un modello di mercato centralizzato, decentralizzato.

Il suo lancio è invece considerato come il risultato di una stretta collaborazione tra :

banche;

istituti finanziari;

mercati Forex minori;

fornitori di soluzioni tecnologiche.

Lo SWFX Marketplace ti permette dunque lo scambio con gli altri operatori di mercato all’interno di un ambiente centralizzato e decentralizzato.

In questo ambiente, le parti buy e le parti sell possono interagire su di un piano paritario.

Il SWFX Swiss FX Marketplace è un marchio registrato e Dukascopy.

Di conseguenza rimane l’unico proprietario esclusivo.

Storia del Gruppo Dukascopy

1998 Dukascopy Trading Technologies Corp.

Il progetto Dukascopy fu’ lanciato per la prima volta nel 1998 grazie ad un gruppo di ingegneri guidati dal Dr. Andre Duka.

Il loro scopo? Ricerca, sviluppo e implementazione di complessi sistemi finanziari tramite nozioni matematiche e tecniche econofisiche.

1999 Dukascopy Trading Platform

Dukascopy intraprende anche lo sviluppo della Piattaforma di Trading.

2004 Dukascopy – Swiss Brokerage House

Creata nel 2004 si pine lo scopo di servire la comunità finanziaria con le sue avanzate soluzioni tecnologiche.

2006 Dukascopy – SWFX – Swiss FX Marketplace

Dukascopy lancia l’ SWFX Swiss FX Marketplace.

2008 Preparation for Banking License Application

Dukascopy intraprende diverse procedure utili al fine rientrare nei requisiti bancari svizzeri e dunque richiedere la Licenza Bancaria Svizzera.

2009 Banking License Application

Dukascopy consegna la richiesta per la Licenza Bancaria Svizzera presso la FINMA.

2011 Dukascopy Europe – nuovo membro del Gruppo Dukascopy

Nel Maggio 2011, Dukascopy Bank SA ha completato le procedure di acquisizione della licenza UE per la fornitura di servizi di intermediazione.

La società prende il nome di Dukascopy EuropeDukascopy Europe nuovo membro del Gruppo svizzero Dukascopy.

Piattaforma di trading online

In merito alla piattaforma di trading Dukascopy offre una gamma di strumenti per la gestione del rischio e per il controllo sulla esecuzione degli ordini.

Tuu come tutti i trader potrete scambiare milioni di dollari in un ambiente di negoziazione “one-click” .

Considera anche che il supporto di assistenza clienti è fornito con una soluzione di continuità giornaliera, 24 ore su 24 per 6 giorni a settimana.

Tutto questo lo analizzeremo nel corso della nostra recensione su Dukascopy.

Dukascopy: business model

Secondo quanto stabilito dall’ accordo di White Label con Dukascopy Bank, Dukascopy Europe oggi offre una soluzione di trading unica e trasparente.

Essa si basa su 2 principi chiave, che possiamo definire come il cuore della tecnologia ECN:

Parità di trattamento: in cui tutti i trader hanno gli stessi diritti e le stesse possibilità di fornire e consumare liquidità all’interno del Marketplace – ECN; Trasparenza dei prezzi: tutti i trader, indistintamente possono godere della stessa liquidità e dello stesso datafeed.

Vantaggi del Marketplace – ECN

Un Marketplace – ECN rappresenta oggi all’interno dell’industria, una delle più avanzate generazioni di aggregatori di liquidità.

Proprio nel progettare l’ambiente di trading Dukascopy Europe ha sviluppato in parallelo, delle caratteristiche a cui possono accedere tutti i trader che hanno aperto un conto di trading con Dukascopy Europe, secondo quanto stabilito dell’ accordo di White Label con Dukascopy Bank.

Esecuzione di trading

Dukascopy Europe è il broker dotata di una tecnologia unica nel suo genere in grado che offre la possibilità di aprire posizioni su di una vasta gamma di Liquidity Providers.

Dukascopy Europe è infatti un broker connesso con Bank Of America, Commerzbank, Nomura, Barclays, Currenex, SEB, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, UBS, Goldman Sachs, Citibank, BNP Paribas, HSBC Bank, EBS, Cantor Fitzgerald, HotstpotFXI, Lava – FX All Morgan Stanley ed altri liquidity providers.

Tutti gli ordini sono generalmente eseguiti nel giro di millisecondi.

Spreads vantaggiosi

Dukascopy Europe ti offre la liquidità delle maggiori banche mondiali ed di altri ECN.

Proprio grazie al network, Dukascopy Europe oggi rappresenta una delle fonti di liquidità più ricche dell’industria.

Infine offre anche a tutti i trader una riduzione dello spread.

Liquidità ECN

Anche l’integrazione con le maggiori banche mondiale ha permesso a Dukascopy Europe di gestire ed eseguire grandi ordini all’interno del proprio network di fornitori di liquidità.

Profondità di mercato

Dukascopy Europe ti offre la possibilità di monitorare tutti i mercati.

Questo strumento infatti fornisce informazioni su:

struttura del mercato inerente ogni coppia di valuta;

Questi dati, se utilizzati correttamente permettono ai trader di proiettare la massima esecuzione prima ancora di piazzare un ordine.

Fornitura di liquidità

Tieni presente che questo genere di ordini consente ai trader di agire come fornitori di liquidità piazzando singole offerte (Bid o Ask) sul mercato.

Nota anche che gli ordini sono molto simili ai Limit Order i quali sono utilizzati al fine di acquistare o vendere una valuta al prezzo specificato.

Considerando che gli ordini vengono immessi direttamente a mercato, li si può considerare come altri ‘consumatori di liquidità’ e questo permette di evitare i costi dello spread.

Considera anche che il margine richiesto per gli ordini “Place Bid e Place Offer” è addebitato direttamente all’accettazione dell’ordine.

Questo vuol dire che il periodo di esecuzione viene ridotto

Tutti i trader possono specificare la condizione attraverso il quale sistema poi è possibile eseguire l’ordine.

Tutte queste caratteristiche rendono sia Place Bid e Place Offer degli strumenti preziosi per trading intraday.

Commissioni di trading

Le commissioni di trading sono applicate direttamente sul volume di trading.

Esse sono applicate nella prima valuta per ogni scambio eseguito.

L’importo è espresso in USD per 1 milione di USD scambiato.

Le commissioni di volume sono convertite nella valuta base del conto all’orario di chiusura del mercato.

Per tutti i trader che operano autonomamente (self traders) le commissioni sul volume dipendono da:

Deposito Netto;

Capitale;

Volume Scambiato.

Di seguito, potrai trovare tutta una serie di informazioni sulle commissioni.

Deposito netto

(equivalente in USD) Commissione in USD per 1 milione USD Deposito tramite Dukascopy Europe Deposito tramite Banca Depositaria

o Garanzia Bancaria Valuta Metalli preziosi, CFD Valuta Metalli preziosi < 5 000 35 52.5 N/A N/A ≥ 5 000 33 49.5 N/A N/A ≥ 10 000 30 45 N/A N/A ≥ 25 000 25 37.5 N/A N/A ≥ 50 000 18 27 N/A N/A ≥ 250 000 16 24 18 27 ≥ 500 000 15 22.5 18 27 ≥ 1 000 000 14 21 18 27 ≥ 5 000 000 12 18 18 27 ≥ 10 000 000 10 15 18 27

Nota bene: il deposito Netto viene dato dalla somma di tutti i depositi al netto dei prelievi calcolata in USD.

Capitale

(equivalente in USD) Commissione in USD per 1 milione USD Valuta Metalli preziosi, CFD Valuta Metalli preziosi < 5 000 35 52.5 N/A N/A ≥ 5 000 33 49.5 N/A N/A ≥ 10 000 30 45 N/A N/A ≥ 25 000 25 37.5 N/A N/A ≥ 50 000 18 27 N/A N/A ≥ 250 000 16 24 18 27 ≥ 500 000 15 22.5 18 27 ≥ 1 000 000 14 21 18 27 ≥ 5 000 000 12 18 18 27 ≥ 10 000 000 10 15 18 27

Nota bene: il capitale è definito come il saldo residuo del conto del cliente calcolato in USD all’ora di chiusura.

Volume scambiato

(equivalente in USD) Commissione in USD per 1 milione USD Deposito tramite Dukascopy Europe Deposito tramite Banca Depositaria o Garanzia Bancaria Valuta Metalli preziosi, CFD Valuta Metalli preziosi < 5 milloni 35 52.5 35 52.5 ≥ 5 milloni 33 49.5 33 49.5 ≥ 10 milloni 30 45 32 45 ≥ 25 milloni 25 37.5 25 37.5 ≥ 50 milloni 18 27 18 27 ≥ 250 milloni 16 24 16 24 ≥ 500 milloni 15 22.5 15 22.5 ≥ 1 miliardo 14 21 14 21 ≥ 2 miliardi 12 18 12 18 ≥ 4 miliardi 10 15 10 15

Nota bene: Il volume scambiato è dato dalla somma algebrica calcolata in USD di tutti gli ordini eseguiti negli ultimi 30 giorni.

Nel caso in cui poi:

deposito netto;

capitale;

volume scambiato;

corrispondano a scaglioni differenti, Dukascopy Europe al fine di calcolare le commissioni, applicherà il più basso dei 3.

Per i Self Trader che sono invece intestatari di diversi sotto-conti con Dukascopy Europe:

Deposito Netto;

Capitale;

Volume scambiato;

Sono cumulati in modo da definire un unica commissione applicabile a tutti i sotto-conti.

Lo scaglione di riferimento per il calcolo delle commissioni viene determinato su base giornaliera al termine della giornata di contrattazioni e diviene effettivo nella giornata successiva.

Commissioni di trading CFD

Market Volume commission Min. commission Austria EUR 0.10% of trade value EUR 4.00 Belgium EUR 0.10% of trade value EUR 4.00 Denmark DKK 0.10% of trade value DKK 30.00 Finland EUR 0.10% of trade value EUR 4.00 France EUR 0.10% of trade value EUR 4.00 Germany EUR 0.10% of trade value EUR 4.00 Netherlands EUR 0.10% of trade value EUR 4.00 Norway NOK 0.10% of trade value NOK 32.00 Portugal EUR 0.10% of trade value EUR 4.00 Spain EUR 0.10% of trade value EUR 4.00 Sweden SEK 0.10% of trade value SEK 32.00 Switzerland CHF 0.10% of trade value CHF 4.00 UK GBP 0.10% of trade value GBP 4.00 US USD 0.02 per share USD 10.0

Avvertenze e restrizioni

Per tutti i trader che conferiscono un’autorizzazione ad un Manager Esterno, possono commerciare un volume commissionale fino ad un massimo di 75 USD per milione tradato.

In questo caso, tutte le commissioni sono convertite in valuta base del conto del cliente nel momento esatto dell’esecuzione del trade.

Anche il tasso di conversione spot di Dukascopy Europe viene adeguato con una commissione dell’1% aggiuntiva.

In aggiunta alle commissioni standard di volume, viene applicata, una commissione ulteriore di:

5 USD/millione per il trading con le valuta;

5 USD/millione per i metalli preziosi ai conti swap-free-accounts.

Maggiori dettagli possono essere forniti in merito ai conti correnti ECN di Dukascopy Europe ECN, contattando il servizio di assistenza clienti scrivendo a: info@dukascopy.eu.

In alternativa possono chiamare il numero: +371 67 399 000.

Programma Sconto Commissioni

Dukascopy Europe offre a tutti i trader la possibilità di usufruire di uno sconto del 20% sul volume delle commissioni di trading.

I trader al fine di usufruire di questo possono richiedere questo entro un massimo di 30 giorni dal momento della loro ultima attività effettuata sul conto di trading.

La sottoscrizione di suddetto programma implica le condizioni sul volume negoziato le quali dovrebbero essere raggiunte entro un anno rispetto il giorno della sottoscrizione del programma stesso.

Anche questo servizio è soggetto a termini e condizioni da parte del broker.

Turnover richiesto

Al fine di vedersi accreditato lo Sconto sul proprio conto, si deve attendere il raggiungimento del volume di scambio richiesto.

Ad oggi esso è pari a 30’000 moltiplicato per l’equity del conto al momento della sottoscrizione dell’applicazione dello Sconto.

Il volume scambiato richiesto dovrebbe essere raggiunto prima della scadenza ovvero un anno dal momento della richiesta.

Altre condizioni

Nel caso in cui invece al trader sia stato accreditato un premio dei contest con condizioni di turnover, non è possibile far richiesta per l’ottenimento del programma di Sconto sin quando le condizioni di turnover relative al suo premio non sono raggiunte.

Anche in questo caso, maggiori dettagli su termini e condizioni sono disponibili contattando il servizio di assistenza clienti.

Contatti Dukascopy Europe

Indirizzo: Dukascopy Europe IBS AS, Lacplesa iela 20a-1, Riga, LV-1011, Latvia;

Telefono: +371 67 399 000 / +39 06 948 06 800;

Fax: +371 67 399 025;

Skype: dukascopy.

Il servizio di assistenza clienti è disponibile tramite un supporto live 24 ore al giorno, contattando il seguente numero: +371 67 399 039

Tieni presente che per una maggior tutela ed una maggiore tua sicurezza, le conversazioni sono registrate.

Infine è possibile inviare una mail a:

support@dukascopy.eu : al fine di richiedere istruzione relativa al vostro conto LIVE;

: al fine di richiedere istruzione relativa al vostro conto LIVE; info@dukascopy.eu : per ogni tipo di informazione.

Dukascopy Europe non è in nessun caso ritenuto responsabile per eventuali perdite o spese direttamente o indirettamente risultanti dalla ritardata esecuzione o dalla mancata esecuzione di istruzioni inviate a indirizzi differenti da “support@dukascopy.eu”.

Nel caso in cui dovresti riscontrati errori relativamente ai servizi offerti da Dukascopy anche solo di natura tecnica nel o anche di diversa natura, si prega di segnalarlo direttamente al servizio di assistenza clienti, anche collegandosi al sito e compilando il forum presente come quello di seguito riportato.

Dukascopy: forum di assistenza clienti

Dukascopy Europe regolamentazione

Dukascopy Europe IBS AS, ha ottenuto regolamentazione n° 40003344762 con indirizzo legale: Lāčplēša iela 20A-1, Rīga, LV-1011.

Dukascopy Europe si presenta come una società di intermediazione regolamentata da The Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) e localmente implementando la legge sugli strumenti Finanziari (FITL).

La società ha acquisito direttamente licenza emessa da Financial and capital market Commission (FKTK), Regolatore Lettone per il trading sui mercati finanziari e di capitali.

Potrete richiedere tutte le informazioni contattando il servizio di assistenza clienti o anche visitando il sito e richiedere eventualmente documentazione inerente al conto.

dukascopy regolamentazione

Dukascopy Europe Trading CFD

Dukascopy Europe è il broker ECN che ti permette di fare trading con i CFD ovvero con i contratti per differenza.

Esso rappresenta uno strumento finanziario che ti permette di fare trading con i CFD utilizzando la leva, uno strumento utile a speculare sull’andamento dei prezzi di diversi strumenti di mercato come ad esempio:

Indici;

Commodities (materi prime);

Valute;

Azioni;

titoli di Stato;

derivati.

Diversamente dal trading tradizionale puoi investire su questi strumenti senza necessariamente un elevato ammontare di capitale.

Dukascopy Europe

Al fine di iniziare l’attività di trading, puoi investire con i CFD negoziando a margine, come nel Forex.

Il trading CFD ti permette anche di speculare attraverso movimenti rialzisti o ribassisti, come anche coprire o diversificare i titoli azionari del proprio portafoglio senza significativi requisiti di garanzia e di dimensione associati ai tradizionali trading sui Futures.

Solitamente quando si fa trading con i CFD si fa trading con il prezzo riflesso del bene sottostante.

Il trading con i CFD ti permette di fare trading sfruttando il mercato:

rialzista: comprare andando long e chiudere la posizione in un secondo momento con une vendita;

comprare andando long e chiudere la posizione in un secondo momento con une vendita; ribassista: vendendo andando short e chiudere la posizione con un acquisto.

Leverage

Infine le contrattazione che avvengono nel SWFX marketplace possono essere eseguite con trading in margine che offrono al trader la possibilità di eseguire operazioni più grosse rispetto al capitale reale depositato.

Questo però se da un lato amplifica i benefici, con l’effetto del movimento del prezzo, dall’altro, amplifica anche in condizioni di trade errati, la possibilità di perdere l’intero capitale investito in quell’operazione di trading.

Per maggiori informazioni contattate sempre il vostro account manager, attraverso il servizio di assistenza clienti.

CFD Disclaimer

Le posizioni in essere con Dukascopy Europe IBS AS non sono eseguite in nessun mercato di scambio.

I prezzi e altre condizioni sono impostate da Dukascopy Bank SA, Dukascopy Europe ha l’obbligo di fornire la miglior esecuzione possibile ed agire in maniera ragionevole in rispetto dei Termini e Condizioni sottoscritti dai Clienti e dalla politica di esecuzione ordini di Dukascopy Europe IBS AS.

Ogni posizione di CFD aperta all’interno del SWFX risulta essere eseguito da Dukascopy Bank SA.

Queste posizioni possono essere chiuse solo con Dukascopy e non possono essere trasmesse ad altri broker.

Dukascopy Europe – Trading CFD: asset disponibili

Prima di procedere con l’elencazione degli asset disponibili con cui fare trading ricordiamo che nel caso in cui possiedi un conto live con Dukascopy Europe aperto prima del 16 dicembre 2014, puoi contattare il tuo Account Manager al fine di richiedere maggiori informazioni sull’abilitazione dei CFD.

Materie prime (commodities)

Strumento Descrizione Contratto Point value BRENT.CMD/USD UK Brent Oil 1 CFD = 100 barrels 1.00 USD LIGHT.CMD/USD US Crude Oil 1 CFD = 100 barrels 1.00 USD GAS.CMD/USD Natural gas 1 CFD = 100 MMBTU 0.1 USD COPPER.CMD/USD High Grade Copper 1 CFD = 100 lbs 0.1 USD DIESEL.CMD/USD Low Sulphur Gasoil 1 CFD = 4 MT 0.04 USD COFFEE.CMD/USX Coffee Arabica 1 CFD = 1 lbs 0.01 USX COCOA.CMD/USD US Cocoa 1 CFD = 1 MT 0.01 USD SUGAR.CMD/USD Sugar White 1 CFD = 1 t 0.01 USD COTTON.CMD/USX Cotton 1 CFD = 1 lbs 0.01 USX OJUICE.CMD/USX Orange Juice 1 CFD = 1 lbs 0.01 USX

* – Nei CFD il Point value è la seconda cifra decimale: 102.515, 92.164

Indici

Puoi scegliere di investire sui più importanti indici azionari attraverso i CFD sugli indici offerti da Dukascopy Europe:

Strumento Descrizione Componenti dell’indice Point value AUS.IDX/AUD Australia 200 Index 200 largest australian companies 0.01 AUD ESP.IDX/EUR Spain 35 Index 35 most tradable spanish companies 0.01 EUR EUS.IDX/EUR EU Stocks 50 Index Top 50 european companies 0.01 EUR HKG.IDX/HKD Hong Kong Index Top Hong Kong companies 0.01 HKD DEU.IDX/EUR Germany 30 Index 30 major German companies 0.01 EUR FRA.IDX/EUR France 40 Index 40 largest french companies 0.01 EUR CHE.IDX/CHF Switzerland 20 Index 20 Swiss blue-chips 0.01 CHF GBR.IDX/GBP UK 100 Index 100 top UK Companies as per capitalization 0.01 GBP JPN.IDX/JPY Japan 200+ Index Over 200 of Japanese leading companies 0.01 JPY USA30.IDX/USD US 30 Index 30 major American companies 0.01 USD USATECH.IDX/USD US 100 Tech Index 100 of the US largest telecommunication, software, biotechnology and computer hardware companies 0.01 USD USA500.IDX/USD US 500 Index Top 500 companies in US 0.01 USD CHI.IDX/USD China A50 50 largest China A-Share companies 0.01 USD DOLLAR.IDX/USD US Dollar Index US Dollar Index Basket 0.01 USD NLD.IDX/EUR Netherlands 25 Index 25 top Dutch companies 0.01 EUR SGD.IDX/SGD Singapore Blue Chip Index Top Singapore companies 0.01 SGD IND.IDX/USD India 50 Index 50 Indian company stocks 0.01 USD PLN.IDX/PLN Poland 20 Index 20 largest Polish companies 0.01 PLN

* -Nei CFD il Point Value è la seconda cifra decimale: 15203.355, 8082.713

Azioni

Sono presenti azioni provenienti da diverse nazioni, come l’Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti d’America e Regno Unito.

Orari di trading con i CFD

Puoi scegliere di operare con i CFD rispettando i seguenti orari di negoziazione diversi rispetto alle attività regolari.

Essi sono negoziati 24 ore al giorno ed hanno inizio con l’apertura del mercato della Domenica sera alle 21:00 GMT durante il periodo estivo (22:00 GMT durante l’inverno) fino alla chiusura del mercato il venerdì sera alle 21:00 GMT durante il periodo estivo (22:00 GMT durante il periodo invernale).

Di seguito riportiamo gli orari:

Instrument Summer Winter Trading Hours Trading Breaks Trading Hours Trading Breaks BRENT.CMD/USD Mon 00:05 – Fri 21:00 Daily 21:00 – 00:05 Mon 01:05 – Fri 22:00 Daily 22:00 – 01:05 LIGHT.CMD/USD Sun 22:05 – Fri 21:00 Daily 21:00 – 22:05 Sun 23:05 – Fri 22:00 Daily 22:00 – 23:05 GAS.CMD/USD Sun 22:05 – Fri 21:00 Daily 21:00 – 22:05 Sun 23:05 – Fri 22:00 Daily 22:00 – 23:05 COPPER.CMD/USD Sun 22:05 – Fri 21:00 Daily 21:00 – 22:05 Sun 23:05 – Fri 22:00 Daily 22:00 – 23:05 AUS.IDX/AUD Daily 00:05 – 20:00 Daily 20:00 – 00:05 Daily 01:05 – 20:00 Daily 20:00 – 01:05 ESP.IDX/EUR Daily 07:05 – 18:00 Daily 18:00 – 07:05 Daily 08:05 – 19:00 Daily 19:00 – 08:05 EUS.IDX/EUR Daily 06:05 – 20:00 Daily 20:00 – 06:05 Daily 07:05 – 21:00 Daily 21:00 – 07:05 HKG.IDX/HKD Daily 01:25 – 15:45 Daily 15:45 – 01:25 Daily 01:35 – 15:45 Daily 15:45 – 01:35 DEU.IDX/EUR Daily 06:05 – 20:00 Daily 20:00 – 06:05 Daily 07:05 – 21:00 Daily 21:00 – 07:05 FRA.IDX/EUR Daily 06:05 – 20:00 Daily 20:00 – 06:05 Daily 07:05 – 21:00 Daily 21:00 – 07:05 CHE.IDX/CHF Daily 06:05 – 20:00 Daily 20:00 – 06:05 Daily 07:05 – 21:00 Daily 21:00 – 07:05 GBR.IDX/GBP Daily 06:05 – 20:00 Daily 20:00 – 06:05 Daily 07:05 – 21:00 Daily 21:00 – 07:05 JPN.IDX/JPY Daily 01:05 – 20:00 Daily 20:00 – 01:05 Daily 01:05 – 21:00 Daily 21:00 – 01:05 USA30.IDX/USD Daily 06:05 – 20:00 Daily 20:00 – 06:05 Daily 07:05 – 21:00 Daily 21:00 – 07:05 USATECH.IDX/USD Daily 06:05 – 20:00 Daily 20:00 – 06:05 Daily 07:05 – 21:00 Daily 21:00 – 07:05 USA500.IDX/USD Daily 06:05 – 20:00 Daily 20:00 – 06:05 Daily 07:05 – 21:00 Daily 21:00 – 07:05

Market Summer Winter Trading Hours Trading Breaks Trading Hours Trading Breaks Austria Mon 07:00 – Fri 15:30 Mon 15:30 – Fri 07:00 Mon 08:00 – Fri 16:30 Mon 16:30 – Fri 08:00 Belgium Mon 07:00 – Fri 15:30 Mon 15:30 – Fri 07:00 Mon 08:00 – Fri 16:30 Mon 16:30 – Fri 08:00 Denmark Mon 07:00 – Fri 14:50 Mon 14:50 – Fri 07:00 Mon 08:00 – Fri 15:50 Mon 15:50 – Fri 08:00 Finland Mon 07:00 – Fri 15:25 Mon 15:25 – Fri 07:00 Mon 08:00 – Fri 16:25 Mon 16:25 – Fri 08:00 France Mon 07:00 – Fri 15:30 Mon 15:30 – Fri 07:00 Mon 08:00 – Fri 16:30 Mon 16:30 – Fri 08:00 Germany Mon 07:00 – Fri 15:30 Mon 15:30 – Fri 07:00 Mon 08:00 – Fri 16:30 Mon 16:30 – Fri 08:00 Netherlands Mon 07:00 – Fri 15:30 Mon 15:30 – Fri 07:00 Mon 08:00 – Fri 16:30 Mon 16:30 – Fri 08:00 Norway Mon 07:00 – Fri 14:20 Mon 14:20 – Fri 07:00 Mon 08:00 – Fri 15:20 Mon 15:20 – Fri 08:00 Portugal Mon 07:00 – Fri 15:30 Mon 15:30 – Fri 07:00 Mon 08:00 – Fri 16:30 Mon 16:30 – Fri 08:00 Spain Mon 07:00 – Fri 15:30 Mon 15:30 – Fri 07:00 Mon 08:00 – Fri 16:30 Mon 16:30 – Fri 08:00 Sweden Mon 07:00 – Fri 15:25 Mon 15:25 – Fri 07:00 Mon 08:00 – Fri 16:25 Mon 16:25 – Fri 08:00 Switzerland Mon 07:00 – Fri 15:20 Mon 15:20 – Fri 07:00 Mon 08:00 – Fri 16:20 Mon 16:20 – Fri 08:00 UK Mon 07:00 – Fri 15:30 Mon 15:30 – Fri 07:00 Mon 08:00 – Fri 16:30 Mon 16:30 – Fri 08:00 US Mon 13:30 – Fri 20:00 Mon 20:00 – Fri 13:30 Mon 14:30 – Fri 21:00 Mon 21:00 – Fri 14:30

Avvertenze: restrizioni di trading con i CFD

Durante tutti gli orari di chiusura del mercato è possibile che lo spread subisce un incremento tale da poter causare una significativa riduzione del capitale direttamente sul tuo conto.

Questo potrebbe anche innescare un margin cut o attivare lo stop loss sul conto.

Considera che il trading CFD è disponibile solo e soltanto per i trader privati.

Le quotazioni dei CFD di Dukascopy non dovrebbero essere considerate come prezzo di riferimento ottenuto direttamente dai mercati relativi e/o proprietario delle quotazioni per lo strumento di copertura.

Come sempre, maggiori dettagli e informazioni sono disponibili contattando il servizio di assistenza clienti.

Requisiti di margine CFD

Tutte le operazioni di trading che vengono effettuate all’interno della piazza d’affari SWFX possono essere sostenute sulla base del proprio margine di trading.

Questo ti permette di abilitare l’operatore all’utilizzo di una maggiore liquidità rispetto ai fondi investiti ed una conseguente amplificazione degli effetti di mercato.

Nel caso di una esposizione multi-valuta dei conti questa è limitata dalla Linea di Trading Totale, che viene calcolata nella valuta d’apertura del conto.

Questa non rappresenta altro che il prodotto tra il saldo del conto e la leva finanziaria accordata con Dukascopy Europe.

In merito alla leva finanziaria ricordiamo che per i trader retail il rapporto massimo è 30:1, quindi qualunque rapporto di leva finanziaria superiore è dedicato solo ai clienti professionisti.

La leva iniziale per il trading durante gli orari normali di mercato è settata a 1:100 (professionisti), e questo ti permette di aumentare l’esposizione del tuo conto di 100 volte.

Il leverage potrebbe anche raggiungere un massimo di 1:300 su richiesta tua, solo se sei trader professionista.

Requisiti di margine minimo

Dukascopy Europe, al fine di custodire la propria reputazione ed integrità ma anche di offrirti protezione da obbligazioni e/o debiti per cifre al di sopra del loro capitale investito, applica la seguente politica di margine minimo:

il capitale minimo al fine di operare con un conto self trading è di 20 EUR;

per tutti i conti che possiedono una valuta differente, il capitale minimo è calcolato in base al corrispondente tasso di cambio attestatosi al termine dell’ultima giornata di contrattazioni.

Solo in caso in cui il capitale di un operatore dovesse raggiungere questo requisito minimo potrebbe scatterebbe la chiusura automatica di tutte le posizioni aperte ed il conseguente blocco del proprio conto.

Il margine minimo richiesto al fine di aprire una posizione dipende dai seguenti fattori:

leva finanziaria;

coppia di valuta;

prezzi di mercato correnti.

Dukascopy Europe – Forex Trading piattaforma

Le piattaforme offerte da Dukascopy Europe sono connesse al Swiss Forex Marketplace (SWFX).

In breve queste sono tutte progettate al fine di garantire reattività ed operatività in ogni condizione di mercato.

Come potrai vedere dalle interfacce esse, sono programmate in modo che puoi costantemente:

monitorare le tue esposizioni di mercato;

gestire i tuoi ordini;

seguire l’evoluzione dei fondi;

leverage e performance.

Prima di procedere con la spiegazione delle piattaforme , tenevamo a precisare che le piattaforme supportano una vasta gamma di strumenti per gli ordini, come ad esempio:

Market;

Limit;

Stop;

Take Profit;

Stop Loss;

Stop Limit;

Trailing Stop;

Place Bid/Offer;

OCO;

IFD, ecc.

Tieni anche presente che la funzione “Slippage Control” , permette di gestire il massimo slippage nell’esecuzione dell’ordine.

Esistono oggi 2 modalità di trading sulle piattaforme:

“Net Position”; “Hedging”;

La modalità Hedging ti permette di mantenere ordini in direzione opposta alla stessa coppia di valuta, con la possibilità di “Merge”.

La modalità “Net position” mostra invece tutti gli ordini aperti per tutte le coppie di valuta.

JForex – strumento di negoziazione universale

Questa particolare piattaforma è consigliata per tutti i trader che amano fare trading manuale e/o automatico.

dukascopy piattaforma di trading jforex

La piattaforma è dotata di un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva utile per l’esecuzione di strategie con la fornitura dei relativi codici di programmazione.

Infine, puoi anche usufruire di alcuni strumenti utili per l’analisi tecnica e la gestione di posizioni direttamente da chart.

JForex caratteristiche

Trading manuale, automatico e da grafico;

250 indicatori e studi di grafici;

Calendario economico e news;

Trading automatico collocabile su uno Strategy Server;

Tester storico per il trading Automatico;

Grafici Renko, Range bars, Point&Figure e Line break;

Plugin support;

Interfaccia Multi-Lingua.

Requisiti:

CPU 1.5 GHz+,

RAM 1Gb;

sistema operativo: Windows, Mac or Linux.

Perché installare JForex?

Nessun bisogno di installare Java;

Aggiornamenti automatici Log in DEMO e LIVE dalla stessa piattaforma;

Impostazioni e controllo del Network e della RAM;

accesso facilitato da start menu, icona Desktop , Quick Launch icon).

Piattaforma JForexWeb – accesso istantaneo al mercato

dukascopy piattaforma di trading jforex web

Questa particolare piattaforma è ottimizzata in modo da soddisfare i bisogni di tutti i trader, a prescindere dalle condizioni di trading e dalle limitazioni tecniche.

Tutti i trader possono configurare la frequenza di aggiornamento come anche la profondità di mercato in base alle caratteristiche del PC o anche in base ai parametri del network.

Considera che la piattaforma mette a disposizione diverse funzionalità di esecuzione degli ordini e della gestione delle posizioni.

Infine, questa piattaforma dispone di:

strumenti di ricerca e di analisi;

comunicazione istantanea;

interfaccia multi-lingua.

Caratteristiche principali della piattaforma:

Ottimizzata per un accesso rapido;

Bassi requisiti tecnici;

Browser web supportati: Google Chrome; Firefox; Internet Explorer; Opera; Safari.



Apri oggi stesso il tuo conto demo e prova la piattaforma di trading JForexWeb>>

Forex in tasca – piattaforme di trading per i dispositivi mobili

dukascopy piattaforma di trading jforex piattaforma mobile

Grazie al rapido sviluppo della telefonia mobile, oggi puoi fare trading in completa mobilità.

I leader del mercato Apple e Google, hanno trasformato gli smartphone da semplici accessori a strumenti indispensabili di vita quotidiana.

Questi oggi si adattano a tutti i tipi di trader il quale potrà concentrarsi in ogni momento sul trading.

L’obiettivo di Dukascopy Europe?

Creare equilibrio tra la flessibilità offerta dai moderni smartphone e un insieme completo di funzionalità per il trading offerto dalla SWFX Marketplace.

In breve l’obiettivo che oggi il broker si pone è quello di offrire una funzionalità completa sia che si tratta di computer normale sia che si tratta di piccolo schermo smartphone, evitando in questo modo un’interfaccia troppo complessa.

SWFX Trader per dispositivi Apple iOS

Dukascopy Europe ha il piacere di presentare anche il suo servizio per tutti i trader che hanno un dispositivo iPhone, iPod ed iPad che funziona bene tramite applicazione Swiss Forex Trader.

La piattaforma di trading più innovativa è dunque giunta sul tuo dispositivo mobile.

Non aspettare altro tempo! Approfittane subito di una genuina applicazione iPhone OS che offre le funzioni principali delle piattaforme di Dukascopy Europe.

L’applicazione ti permette di trattare direttamente dal tuo conto di trading indipendentemente dal luogo in cui ti trovi.

Considera che grazie alle connessioni Edge/3G/Wi-Fi oggi puoi automaticamente controllare la connessione, che si adatta alla massa di dati alla velocità della connessione.

Requisiti minimi di dispositivo:

Piattaforma compatibile con dispositivi Apple iOS: iPhone; iPod touc; iPod.



Caratteristiche principali:

Connessione Live;

Sicurezza di trading;

Esecuzione istantanea degli ordini;

Vasta gamma di ordini incluso stop / limit / bid & offer;

Funzione OCO/fusione;

Accesso ai rapporti di trading;

strumenti FX inclusi: Grafici in tempo reale; analisi tecnica; FX Market News; Calendario economico; Dukascopy TV. High/Low quotidiani; Movers & Shakers; Livello de punti Pivot



Apri oggi stesso il tuo conto demo e prova la l’app. mobile di Dukascopy.com>>

Swiss Forex Trader HD per iPad

Scopri anche l’edizione speciale dell’applicazione per iPad che ti permette di visualizzare più informazioni in un solo colpo grazie al suo fantastico schermo.

Tieni presente che in questo caso l’app. è disponibile anche per il conto demo Dukascopy Europe, il quale lo puoi aprire direttamente tramite app o anche tramite piattaforma classica da PC.

Al fine di ottenere maggiori informazioni su questo tipo di servizio, non ti resta che contattare il servizio di assistenza clienti.

WFX Trader per dispositivi Android

Dukascopy Europe ha il piacere anche di offrirti un’altra piattaforma di trading utile per tutti i trader come te che vogliono utilizzare un sistema OS, che oggi possiamo definire come il più popolare al mondo.

Attraverso la sua applicazione SWFX Forex per Android, il sistema replica le funzioni principali delle piattaforme di Dukascopy Europe.

Questo vuol dire che puoi utilizzare il tuo conto, indipendentemente da dove ti trovi.

Considera che l’app sopporta i tipi di connessione Edge/3G/Wi-Fi, i quali contengono un sistema di controllo automatico della connessione che ben si adatta alla dimensione del flusso di dati alla rapidità della connessione.

Caratteristiche principali:

Connessione Live;

Connessione sicura e persistente col server;

Esecuzione istantanea degli ordini;

Vasta gamma degli ordini che incudono stop / limit / bid & offer;

Funzione OCO / fusione;

Accesso ai rapporti di trading;

strumenti FX inclusi: Grafici in tempo reale; analisi tecnica; FX Market News; Calendari economici; Dukascopy TV; High/Low quotidiani Movers & Shakers; Indice Valutario; Impegno dei traders; Notifiche push.



Puoi mettere in pratica quanto appreso ti consigliamo di aprire un conto demo di trading con questo broker e testare questa applicazione.

Dukascopy Europe, ti perette di aprire un conto demo direttamente tramite app mobile.

Al fine di ottenere maggiori informazioni a proposito di questo servizio, ti invitiamo a contattare il servizio di assistenza clienti.

Confronto piattaforme: caratteristiche

Tutte le piattaforme che ti abbiamo esposto presentano di funzioni uniche. Vi sono poi alcuni aspetti e alcune caratteristiche che variano in base al tipo di piattaforma utilizzata.

Funzionalità specifica a Dukascopy JFOREX iPhone WEB Android Controllo dello slippage SI SI SI SI Ordini BID/OFFER SI SI SI SI Funzione Hedging SI SI SI SI Funzione “Net Position(4)“ SI NO NO NO Strumenti d’analisi tecnica SI SI SI SI Informazioni sul mercato e strumenti d’analisi SI SI SI SI Allerte di mercato SI SI SI SI Strumenti di comunicazione SI SI SI SI Trading automatizzato (strategies builder) SI NO NO NO Interfaccia multi-lingue SI SI SI SI Parametri configurabli SI NO SI SI Frequenza degli updates set-up NO SI SI SI Ordini Trailing Stop SI SI SI SI Funzione One-click SI SI SI SI

Piattaforma di trading MT4

MetaTrader 4 è la piattaforma di trading conosciuta e apprezzata da tantissimi trader che la utilizzano in tutto il mondo.

Dukascopy: video tutorial sulla piattaforma di trading MT4

Dukascopy Europe non fornisce direttamente la piattaforma MT4, ma tuti i trader che utilizzano questo sistema hanno la possibilità di utilizzarla tramite la soluzione “third party bridge” utile al fine di connettere la Swiss Forex Marketplace (SWFX) al sistema MT4 (third party provider’s MT4 bridge).

Caratteristiche principali:

Expert Advisors;

Requisiti minimi di sistema: Windows XP; Windows Vista; Windows 7; CPU 1.5 GHz+; RAM 1Gb.



Puoi scegliere di provare questo sistema di integrazione tramite il conto demo offerto da Dukascopy Europe>>.

Dukascopy: trading online con le opzioni binarie

Sappiamo bene che le Opzioni Binarie, per altro note come opzioni digitali o opzioni a ritorno fisso (FRO) e sono un ramo del trading online. Specifichiamo, come ad inizio articolo, che le opzioni binarie sono vietate per i trader retail.

Esse permettono di fare trading sfruttando la fluttuazioni dei prezzi su di una vasta gamma di mercati finanziari.

Le opzioni binarie hanno le seguenti caratteristiche:

diversi profitti;

costi differenti;

rischi differenti ed elevati;

struttura di liquidità;

processi di investimento diversi rispetto alle opzioni tradizionali ( vaniglia ).

Puoi scegliere di fare trading con le opzioni binarie e con il broker attraveros le seguenti strategie:

Opzioni Up/Down o “ Call/ Put”; Touch Binaries.

Caratteristiche opzioni binarie

Le principali caratteristiche delle opzioni binarie sono:

Facilità nel trading;

Semplici e lineari da comprendere;

Pagamenti e rischi predeterminati;

Payout stabilito a priori in un ranch compreso tra il 70% ed il 90% per le opzioni regolari e tra il 50% ed il 70% per le Daily Stock Options per ogni trade chiuso in positivo;

Varietà di mercati;

Possibilità di negoziare piccole quantità di lotti;

basso deposito richiesto;

Nessuna commissione;

Diverse opzioni di tempo e scadenze.

Web Binary Trader

La piattaforma Web Binary la possiamo definire come la soluzione completa per desktop, la quale ti permette di negoziare opzioni binarie con Dukascopy.

L’efficacia e la semplicità di concepimento della piattaforma sono alla base dello sviluppo della Web Binary.

Qyesta piattaforma è strutturata al fine di ottimizzare l’utilizzo intuitivo, e personalizzabile con le preferenze individuali di ogni cliente.

Caratteristiche principali:

semplice e facile da comprendere;

Pagamenti e rischi prefissati;

Le rendite dei contratti In-the-money variano dal 70% al 90% per le opzioni regolari e tra il 50% ed il 70% per le Daily Stock Options;

Ammontare di trading minimo partono da 1 USD;

Nessuna commissione;

Numerosi strike prices;

Tante scadenze temporali;

Prezzi tick;

grafici estrapolati direttamente dal SWFX;

Reportistica dettagliata;

Personalizzazione grafica;

interfaccia e condizioni di trading semplici e personalizzate.

Binary Trader per Android – iPad – Apple iOS

Binary Trader ti offre la possibilità di fare trading direttamente sul tuo dispositivo Android.

L’interfaccia presenta una struttura abbastanza elegante, funzionale al fine di offrirti una grande esperienza di trading.

La piattaforma offre oltre agli strumenti necessari per il trading anche:

reportistica dettagliata;

notizie di mercato in tempo reale;

calendario.

Android app on Google Play: Caratteristiche principali:

Facile per tradare, semplice e intuibile;

visualizzazione degli ordini aperti sul grafico in tick;

possibilità di tradare sulle notizie con inserimento degli ordini pendenti partendo dal calendario economico;

connessione live, sicura e costante con il server;

Accesso rapido alla reportistica di trading;

Gamma strumenti FX inclusi: Grafico con analisi tecnica; Notizie del mercato FX; Calendario Economico; Dukascopy TV; Massimi/Minimi giornalieri; Movers & Shakers; Radar dei Modelli (Pattern); Sentimento del mercato.



Trading con Dukascopy Europe

Con Dukascopy Europe IBS AS (sussidiaria UE di Dukascopy Bank, Switzerland), è possibile fare trading su spot Forex e “billions” (metalli preziosi) attraverso la stessa piattaforma.

Dukascopy Europe ti offre la possibilità di fare trading sulla base di 2 principi chiave:

Parità di trattamento dove tutti i trader hanno gli stessi diritti e possibilità di fornire e consumare liquidità all’interno del Marketplace – ECN;

dove tutti i trader hanno gli stessi diritti e possibilità di fornire e consumare liquidità all’interno del Marketplace – ECN; Trasparenza dei prezzi in quanto i trader indistintamente, godono della stessa liquidità e dello stesso datafeed.

Open Live Trading Account (Forex/CFD, Binaries)

Al fine di iniziare ad operare con un conto di trading online con Dukascopy Europe è necessario seguire la seguente procedura:

Registrazione on-line (learn more) ed in questo caso devi fare attenzione al fatto che se si dispone già di un conto Live con Dukascopy e volete iniziare ad utilizzare nuovi strumenti, come ad esempio i CFD o le opzioni binarie, non devi necessario riempire di nuovo il modulo di registrazione.

Ti basta contattare il tuo Account Manager presso Dukascopy.

Dopo questo procedimenti devi caricare i documenti on-line che ti sono stati richiesti. In questo caso, devi Scansionate o fotografate il documento di riconoscimento.

In questo caso, puoi scegliere tra:

carta d’identità;

patente;

passaporto.

A questo devi anche allegare la prova di residenza, attraverso o un’utenza casalinga o un altro documento riportante l’indirizzo di residenza datato meno di 3 mesi.

Infine ti devi assicurare che la qualità delle immagini siano ben leggibili.

Puoi anche scegliere di installare sul tuo smartphone l’applicazione Dukascopy Europe Document Uploader app per iPhone o Android e caricare i documenti utilizzando la fotocamera del dispositivo.

Tieni presente anche che i conti aperti tramite copie scansionate hanno un limite d’investimento di 15.000 €.

Al fine di aumentare questo limite, devi contattare il tuo Account Manager.

Conto Instantaneo

Puoi scegliere di aprire un conto di trading istantaneo.

Come? Inviando copia scansionata dei documenti tramite e-mail, esclusivamente se il totale del deposito non supererà i 7.500 EUR e anche se il deposito viene effettuato da uno dei Paesi dell’UE.

Forex ECN account Dukascopy Europe

Dukascopy Europe (sussidiaria UE di Dukascopy Bank, Svizzera) offrendoti la possibilità di operare su valute e metalli preziosi sia che tu sei un trader privato, sia anche che tu sia un cliente istituzionale.

Il tuo conto lo puoi aprire utilizzando una delle seguenti valute:

USD;

CHF;

EUR;

GBP;

JPY;

CAD;

AUD;

SGD;

DKK;

NOK;

RUB;

CNH;

SEK;

PLN.

L’ attività di FX trading in Dukascopy Europe è ottimizzata anche per i trader istituzionali.

La dimensione del deposito minimo varia in base al profilo del cliente e dal tipo di conto.

Il deposito minimo richiesto è pari a 100 USD.

Caratteristiche

Prezzi e condizioni di liquidità sono uguali per tutti i trader;

applicazione di commissioni di trading e overnights variabili in base alle dimensioni del conto e al volume movimentato mensilmente;

Dukascopy Europe offre diverse modalità di trading incluso news trading, scalping, ecc.

Dimensione del lotto

La dimensione minima del lotto ammesso ammonta a:

1000 unità della prima valuta per le valuta;

1 unità per l’oro;

50 unità per l’argento.

Non vi sono limitazioni nell’apertura dei lotti, tranne che per la liquidità e per requisiti di margini di copertura.

Orari di trading

Strumento Pausa di trading Orario Estivo Orario Invernale XAU/USD(1) 21:00 – 22:00 22:00 – 23:00 XAG/USD(1) 21:00 – 22:00 22:00 – 23:00 USD/RUB(2) 20:50 – 07:00 20:50 – 07:00 EUR/RUB(2) 20:50 – 07:00 20:50 – 07:00

(1) – strumento non scambiabile durante le festivita’ nazionali US dalle H 17:00 fino alle H 21:00 per il periodo Estivo ( dalle H 18:00 fino alle H 22:00 per il periodo invernale )

(2) – strumento non scambiabile durante le festivita’ nazionali russe

Condizioni speciali di trading

Strumento Spread massimo,

punti Orario di mercato chiuso Orario Estivo Orario Invernale USD/PLN 250 18:00 – 07:00 19:00 – 08:00 EUR/PLN 350 18:00 – 07:00 19:00 – 08:00 USD/TRY 130 18:00 – 07:00 19:00 – 08:00 EUR/TRY 130 18:00 – 07:00 19:00 – 08:00

Si prega di considerare che i seguenti strumenti non saranno disponibili per i conti gestiti : XAU/USD, XAG/USD, USD/PLN, EUR/PLN, USD/TRY, EUR/TRY, USD/RUB e EUR/RUB.

Dukascopy Formazione di trading online

Il broker in questione offre un servizio di formazione veramente impeccabile.

Esso si compone di diversi strumenti di formazione inerenti al trading online al quale puoi accedere direttamente dalla tua piattaforma di trading online.

Seminari e Webinar

Dukascopy ti offre la possibilità di fare trading con una soluzione ideale che offre costantemente di fornire servizi di valore aggiunto.

In quanto tale, Dukascopy Europe è il broker che offre seminari in diverse città della svizzera in determinati periodi di tempo al fine anche di essere più vicina ai suoi trader.

I seminari si focalizzano non solo sulla piattaforma di trading ma anche su altri temi in base a quelle che sono le richieste dei trader.

Tutti i seminari vengono trasmessi in diretta sul sito della Dukascopy TV, allo stesso modo dei webinar.

Come prelevare e depositare su Dukascopy

Le valute accettate al fine di prelevare e depositare su Dukascopy sono le seguenti:

USD, CHF, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, DKK, HKD, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, CNH, SEK, SGD, TRY e ZAR

dukascopy come prelevare e depositare

Puoi scegliere di versare e prelevare il tuo denaro tramite uno dei seguenti strumenti:

carte di credito e di debito; bonifici e garanzie bancarie.

Come detto nel paragrafo inerente a garanzia e sicurezza, tutti i conti di ogni singolo trader sono protetti a 100.000 CHF in caso di insolvenza da parte del broker.

A differenza invece delle commissioni di trading e overnight che variano in base alle dimensioni del conto e al volume movimentato mensilmente.

Al fine di aprire un conto di trading reale, il deposito minimo da effettuare presso Dukascopy Europe è pari a soli 100 USD.

Dukascopy Europe: opinioni e considerazioni finali

Alla fine di questa nostra lunga e completa guida, abbiamo esaminato tutti gli aspetti del broker.

Non possiamo dire certamente che si tratta di un broker truffa, ma di un broker onesto e regolamentato che offre assistenza specifica e guide complete su tutto quello che offre.

Come abbiamo visto, il broker è adatto per tutti i clienti, sia che si tratta di trader principianti sia che si tratta di trader esperti.

In breve te lo possiamo consigliare per i tuoi investimenti, in quanto risponde in maniera esaustiva a tutti i requisiti e a tutte le caratteristiche richieste dalla maggior parte dei trader.