Il peggio deve ancora venire? Ecco perché il Dollaro è in caduta libera

Il dollaro statunitense non riesce a prendere una distanza significativa dai minimi dell’anno e resta bloccato sotto quota 1,3600 nella giornata di venerdì, nonostante il forte report sui Nonfarm Payrolls (NFP) degli Stati Uniti e il calo delle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a luglio.

Il biglietto verde ha registrato un lieve rialzo giovedì, dopo che il report NFP ha mostrato un aumento dell’occupazione netta a giugno superiore alle attese, ma si è fermato a 1,3610, restando depresso sotto il livello di 1,3600 anche venerdì, con i minimi degli ultimi nove mesi, a 1,3540, ancora molto vicini.

Dazi di Trump: il mercato teme nuove spinte inflazionistiche

Il sentimento di mercato è peggiorato venerdì, con l’attenzione che si è spostata sulla scadenza per i dazi di Trump, fissata per il 9 luglio, mentre i partner commerciali degli Stati Uniti attendono le lettere ufficiali che comunicheranno le tariffe previste per ciascun Paese.

Scadenza per l’introduzione dei nuovi dazi fissata al 9 luglio

Attesa da parte dei partner commerciali delle comunicazioni ufficiali

Mercati in tensione per possibili impatti su inflazione e crescita

Le preoccupazioni degli investitori, secondo cui questi dazi potrebbero alimentare l’inflazione e frenare la crescita economica, hanno indebolito il dollaro statunitense negli ultimi mesi e continuano a farlo anche oggi.

Debito record e deficit USA: un freno per il dollaro

A ciò si aggiunge che il Congresso USA ha finalmente approvato la vasta riforma fiscale di Trump, un pacchetto che dovrebbe far aumentare l’attuale debito statunitense da 36.200 miliardi di dollari di altri 3.300 miliardi nei prossimi dieci anni, alimentando i timori sulla sostenibilità del deficit fiscale del Paese.

Debito pubblico previsto in aumento fino a 39.500 miliardi in dieci anni

Approvazione di una riforma fiscale di grande portata

Crescita delle preoccupazioni sulla tenuta dei conti pubblici

Tutti questi fattori stanno limitando i tentativi di rialzo del dollaro statunitense, annullando anche l’effetto dei prezzi relativamente bassi del petrolio sul dollaro canadese, una valuta sensibile alle materie prime, in una settimana povera di dati rilevanti dal Canada.

