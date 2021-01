Plus500: Opinione, Recensione, Conto Demo del Broker Trading CFD

Plus500 è broker israeliano adatto al trading CFD maggiormente utilizzato dai trader. Andiamo a scoprire subito le nostre opinioni sul broker Plus500, con il quale è possibile fare trading con i CFD (contratti per differenza) su:

coppie di valute

azioni;

indici;

opzioni;

materie prime;

criptovalute;

ETF.

Plus500 è amato ed apprezzato dai trader italiani e non solo perché molto affidabile e sicuro, in quanto regolamentato ed autorizzato come potrete vedere di seguito nei paragrafi successivi.

Anche le opinioni su Plus500 della maggior parte dei trader concordano con la sicurezza e l’affidabilità che solo questo broker può garantire grazie alla regolamentazione e all’autorizzazione da parte della Financial Conduct Authority.

In sostanza tutti i soldi che vengono affidati a Plus500 sono custoditi e gestiti sotto il controllo autoritario e di conseguenza i trader possono essere al sicuro anche perché non ci saranno sorprese negative (come purtroppo capita con altri broker Forex truffa non regolamentati).

Indice[ Nascondi Plus500 Truffa o Funziona? Broker regolamentato Plus500: sicurezza del conto Grafico finanziario in tempo reale Cos’è e come funziona Plus500 Recensione Plus500: guida all’utilizzo Plus500: tipologia di conti offerti Piattaforma di trading Plus500 Materie prime Opzioni Indici ETF Azioni Forex Criptovalute Piattaforma di trading Plus500 demo Plus500: opinioni Come prelevare e depositare su Plus500 Supporto clienti Pro e contro Conclusione

Plus500 Truffa o Funziona? Broker regolamentato

Come abbiamo appena accennato:

Plus500 UK Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500 CY LTD è autorizzata e regolamentata dalla Securities and Exchange Commission di Cipro (licenza n. 250/14). Plus500AU Pty Ltd, ACN 153 301 681, AFSL # 417727, emesso dalla Australian Securities and Investments Commission è autorizzato a rilasciare questi prodotti ai residenti australiani. Licenza di emittenti derivati ​​in Nuova Zelanda, FSP #. 486026 ci autorizza a rilasciare questi prodotti a residenti in Nuova Zelanda. Plus500AU Pty Ltd, è anche un fornitore di servizi finanziari autorizzato in Sudafrica, FSP 47546.

“Non possiedi o non hai alcun diritto sulle attività sottostanti”.

Grazie a queste regolamentazioni, i trader possono depositare fondi e fare trading in tutta sicurezza e tranquillità. Inoltre possiamo definire il broker uno dei migliori anche perché molto affidabile e rispettabile e che ci sentiamo di consigliare a tutti i trader.

Apri un conto Trading demo gratuito su Plus500!

Plus500: sicurezza del conto

Anche se può sembrare irrisorio ricordarlo, la sicurezza dei conti nel trading è di fondamentale importanza.

Quest’aspetto mette paura a moltissimi trader che sono spaventati dalla possibilità di essere raggirati sui conti aperti presso il broker.

Con Plus500 vi possiamo garantire che queste paure non trovano fondamento in quanto questo problema non viene neanche preso in considerazione visto che tutti i soldi dei clienti vengono gestiti in maniera autonoma rispetto a quelli del broker.

Di conseguenza sono gestiti in conti separati rispetto a quelli del broker.

Inoltre tutti i conti su cui versare soldi sono segregati e non possono essere usati se non dal cliente stesso.

Grafico finanziario in tempo reale

Cos’è e come funziona Plus500

Plus500 offre servizi di trading CFD. I CFD sono contratti derivati che replicano esattamente il prezzo di un asset finanziario, rendendo in questo modo il trading estremamente semplice. In sostanza Plus500 mette a disposizione CFD con tantissimi asset finanziari con la possibilità di tradarli attraverso un unico conto.

Plus500 nel suo complesso è ritenuto un broker abbastanza soddisfacente sia per la qualità della piattaforma di trading sia anche per l’ampia scelta di asset messi a disposizione per i propri trader.

Anche i pagamenti non riscontrano grossi problemi, anzi sono limitati al’1% in quanto sono estremamente puntuali e avvengono senza alcun intoppo.

I versamenti al momento non riscontrano problemi di nessun tipo senza considerare che anche l’assistenza clienti al momento risulta essere una delle migliori, con personale altamente preparato e qualificato, pronto a risolvere qualsiasi problematica possa sorgere.

Per fare trading con Plus500 sarà possibile utilizzare o la piattaforma web oppure la piattaforma download che permette di investire o tramite PC o direttamente online nel primo caso.

Recensione Plus500: guida all’utilizzo

Possiamo definire Plus500 come uno dei migliori broker CFD attualmente presente sul mercato.

Questo però non è sinonimo di esclusione da rischi, in quanto il rischio nel trading c’è sempre poiché essendo un’attività su strumenti derivati presenta sempre dei rischi sul capitale.

Precisiamo anche che il broker Plus500 non ammette trader principianti, quindi è consigliabile solo per un pubblico esperto.

Riteniamo doveroso ricordare anche che non esiste nessun broker che possa garantire al 100% il capitale del trader in modo da escludere in maniera definitiva le perdite.

Se si vuole avere capitale protetto e garantito al 100% allora è meglio acquistare bond e rinunciare praticamente al rendimento, o in alternativa è possibile utilizzare sempre e solo il conto demo.

Noi riteniamo fondamentale ricordare che il trading non è un’attività di investimento, ma piuttosto un’attività speculativa, grazie alla quale i rendimenti sono più elevati e pertanto vi è sempre il rischio di perdere il proprio capitale.

Insomma, vi possiamo garantire che nonostante Plus500 sia una delle migliori piattaforme di trading CFD è sempre meglio utilizzare il proprio capitale con cautela.

Scopri Plus500 con un conto demo!

Plus500: tipologia di conti offerti

Plus500 offre 2 tipologie di account con il conto demo in versino illimitata e può essere aperto ed utilizzato gratuitamente.

In questo modo il trader non deve versare un deposito minimo, mentre per aprire un conto reale, basta un deposito minimo di soli € 100.

Ricordiamo che il trading su valute con margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti i trader. Inoltre tramite i conti offerti dal broker per i trader retail è possibile utilizzare un leverage fino a 1:30.

Riteniamo però che l’eccessivo utilizzo della leva finanziaria può causare a volte esiti positivi ma anche negativi, in quanto come si amplificano le vincite, alo stesso modo si amplificano le perdite.

Piattaforma di trading Plus500

Plus500 offre un completo e facile utilizzo della piattaforma a differenza di altri broker.

Esso ha una piattaforma di proprietà grazie ala quale è possibile utilizzare software personalizzati per l’analisi tecnica.

La piattaforma di trading permette al trader di fare trading in mercati multipli anche utilizzando un unica schermata senza aprire e chiudere pagine fornendo quotazioni in tempo reale su tutti gli asset.

Grazie alla piattaforma i trader possono fare trading con:

Materie prime

Plus500-materie prima

Opzioni

Indici

ETF

Azioni

Forex

Criptovalute

Il tutto utilizzando sempre la stessa piattaforma di trading e questo a nostro avviso è un vantaggio significativo in quanto permette di utilizzare Plus500 come unico mediatore.

Oltre alla sua facilità d’uso, altro vantaggio è la possibilità di operare con un’unica schermata di trading, la quale comprende schede tecniche dettagliate su scambi effettuati sia in passato, sia per scambi attuali.

Apri un conto Trading demo gratuito su Plus500!

Piattaforma di trading

Ancora la piattaforma di trading offerta mette a disposizione la possibilità di fare trading sfruttando grafici individuali.

La piattaforma di trading è disponibile in 4 diverse versioni:

una versione disponibile tramite download scaricabile sul proprio computer.

una versione web-based , grazie alla quale i trader possono fare trading accedendo alla piattaforma da qualsiasi altro computer;

, grazie alla quale i trader possono fare trading accedendo alla piattaforma da qualsiasi altro computer; versioni per iOS, Windows e smartphone Android.

piattaforma Apple.

Plus500 demo

Plus500 è molto semplice da utilizzare grazie alla piattaforma molto semplice, intuitiva e veloce.

Questo facilita tutte le operazioni di trading e di conseguenza non si perde neanche un trade.

Plus500 piattaforme

La piattaforma è intuitiva tanto anche da consigliarla a chi non ha mai operato con questo broker, neanche con il conto demo. Infatti la piattaforma include anche strumenti utili all’analisi tecnica e alla negoziazione che ben si adattano ai trader esperti.

Il broker offre la possibilità a tutti i trader di poter speculare su un’infinità di sottostanti, con materie che vanno dalle azioni alle valute, alle commodities fino agli indici con possibilità infinite di combinazioni.

Una grande caratteristica molto apprezzata dai nuovi trader è l’account demo Plus500 illimitato, disponibile sia attraverso download sia attraverso la piattaforma web based e fornisce al trader il metodo prefetto di familiarizzare con la piattaforma di trading e di testare le strategie di trading.

Non avendo il tempo o vincoli monetari nella demo può essere un grande strumento per i nuovi operatori, imparando così a commerciare anche con i CFD.

Grazie alla demo è possibile fare trading senza rischio e senza l’impegno di esplorare la piattaforma e sperimentare nuove strategie ed è altamente raccomandato per tutti i nuovi operatori.

Plus500: opinioni

Sono in tanti i trader che prima di affidarsi ad un broker ricercano informazioni in merito ad una possibile truffa o anche solo nei forum delle migliori opinioni, dei consigli su come investire sfruttando una strategia piuttosto che un’altra.

Le opinioni da noi raccolte sono tantissime, come tantissimi sono i trader che utilizzano Plus500.

Al momento noi abbiamo fatto una recensione su Plus500 in base alle opinioni è con grande sorpresa abbiamo scoperto che sono tutte positive.

Di fatto non lo diciamo noi, ma sono i dati che lo confermano.

Plus500 è uno dei broker CFD migliori in assoluto grazie appunto alla sua affidabilità e alla sua convenienza, per altro quotato presso la Borsa di Londra.

Tutti i trader da noi intervistato hanno avuto una buona impressione del broker in quanto garantisce davvero un’esperienza professionale, grazie al quale fanno trading non solo piccoli imprenditori ma anche grandi banche di investimento o fondi speculativi.

Sicurezza, affidabilità e convenienza fanno di Plus500 un broker all’avanguardia. Inoltre facendo trading con questo broker non solo avrete la possibilità di fare trading con i CFD su tutti i principali asset finanziari.

Come prelevare e depositare su Plus500

Plus500: piattaforma di trading CFD

Per aprire un account demo con plus 500 abbiamo detto, che non vi è bisogno di nessun deposito; al contrario, invece, per aprire un conto reale, basta un semplice deposito di 100 €.

Per aprire un conto reale è invece effettuare un deposito minimo di denaro.

È possibile depositare e prelevare su Plus500 sfruttando uno dei seguenti canali:

carta Visa;

carta di credito MasterCard;

bonifico bancario.

PayPal ;

Skrill.

Di seguito illustreremo i vari metodi di prelievo su Plus500

Il modo più veloce e semplice per iniziare a fare trading a nostro avviso è utilizzando la carta Visa o MasterCard. Per completare un deposito, il trader deve poi cliccare su “Funds Management” e di conseguenza seguire tutte le indicazioni.

Ancora il trader può optare per la il deposito attraverso bonifico bancario. Queste procedure a nostro avviso sono le più semplici per chi non ha dimestichezza con le carte elettroniche. Il problema è che per accreditare o prelevare denaro bisogna attendere 5 giorni lavorativi.

Per effettuare un deposito tramite bonifico bancario è necessario invece seguire la seguente procedura: dalla finestra Funds Management, cliccare su “Deposito” e scegliere “Wire”. Cliccare dunque su opzione “Send me dettagli Wire“.

Plus500 una volta effettuate queste operazioni invia una email di conferma al proprio cliente con i dettagli per i bonifico da consegnare presso la propria banca che provvederà poi ad effettuare il bonifico.

Verranno anche indicati gli importi massimi e minimi di deposito.

Per esigenze di regolazione, ogni cliente è tenuto a fornire al broker documento di identità (passaporto, patente di guida o altro documento ufficiale) in modo da verificare l’indirizzo di registrazione prima di effettuare prelievi.

Queste informazioni possono essere inviate tramite il servizio contatti oppure inviando una email con i documenti in formato PDF, TIF, JPEG o DOC con funzione di caricamento attraverso la piattaforma di trading Plus500.

Per verificare il tutto Plus500 ha bisogno di un tempo massimo di 24 ore.

Supporto clienti

Plus500 offre assistenza tecnica tramite diversi canali:

e-mail;

chat online.

L’assistenza clienti è disponibile in diverse lingue 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana.

Pro e contro

Alcuni dei vantaggi di fare trading online con Plus500:

Interfaccia libera per la piattaforma di trading;

vasto assortimento di asset;

deposito minimo basso (100$) richiesto per aprire un conto di trading reale;

broker regolamentato;

piattaforma di trading user friendly;

account demo illimitato;

piattaforme di trading disponibili per computer, telefono o tablet;

Tantissimi asset disponibili;

Tra gli svantaggi possiamo annoverare:

il tempo di attesa per ricevere informazioni mediamente è di 5 minuti;

non sono accettati trader statunitensi;

sezione istruzione e formazione a nostro avviso bassa, anche perché il broker non accetta trader principianti.

Conclusione

Plus500 in conclusione lo possiamo definire come un broker CFD preciso, onesto ed affidabile, molto semplice da utilizzare e che offre una varietà di asset disponibili.

I nuovi trader possono infatti sfruttare il tempo illimitato per utilizzare l’account demo.

Infine vi possiamo garantire che la piattaforma di trading del broker offre ai trader la possibilità di integrare i loro trade in altri mercati finanziari, tutto attraverso un’unica schermata.

Nel complesso, riteniamo Plus500 un broker veramente eccellente anche se non è un broker consigliato ad un trader alle prime armi.

Il trading CFD comporta un rischio significativo di perdita del capitale.

Apri un conto Trading demo gratuito su Plus500!

La nostra valutazione su Plus500 Affidabilità / Sicurezza

Conto demo

Assistenza clienti

Formazione 5 Riassunto Ottima piattaforma di trading online, con regolamentazione/licenza CySEC. Possibilità di aprire un conto demo gratuito e illimitato e/o di iniziare subito con la piattaforma WEBTRADER