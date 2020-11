IQ Option: recensioni demo account e opinioni

IQ Option è il broker di trading online che ti offre la possibilità di investire su tutti i mercati finanziari.

Se sei un trader che non sa quale broker scegliere e come iniziare ad investire nel trading online, allora puoi scegliere di investire con IQ Option.

Come fare? Semplicemente registrandoti ed aprendo con conto demo IQ Option.

Scegli la nostra guida di seguito riportata e ti indicheremo tutto quello che devi fare per aprire un conto di trading online reale e demo con il broker IQ Option.

In questa recensione potrai trovare risposta a tutte le tue domande.

Non ci credi? Continua la lettura e scoprirai un’analisi competa su IQ option e su come funziona.

Piattaforma IQ Option

IQ Option recensione: ricarica della posizione

Funzionalità della piattaforma – ricerca della posizione

Una funzionalità, denominata ricarica della posizione, è disponibile per le posizioni con CFD, Criptovaluta e Forex! Essa permette ai trader di impostare uno stop-loss superiore al 95%, investendo un importo ulteriore dal proprio saldo per mantenere aperta la posizione più a lungo.

Ad esempio, se una delle posizioni aperte non sta andando a favore del trader, ma si ritiene che possa migliorare in seguito, il trader potrà selezionare l’opzione “Utilizza il saldo per mantenere la posizione aperta“, che si trova nei parametri per la chiusura automatica.

Con questo nuovo strumento, il trader ha maggiore controllo sulle proprie posizioni aperte, il che rappresenta un elemento fondamentale in caso di sviluppi del mercato negativi e repentini. È inoltre una grande opportunità per permetterti di aumentare il traffico, comunicando al tuo pubblico il lancio della nuova funzionalità e i benefici che essa offre.

IQ Option recensione ed opinioni

IQ Option recensioni ed opinioni sulla piattaforma

Se sei un trader e vuoi investire sui mercati finanziari, ma non disponi di 100.000€ e per aprire un conto di trading online allora IQ Option è la soluzione adatta a questo tipo di problemi, visto il deposito minimo molto basso, che è pari a 10€!

Non sai analizzare grafici, azioni e prezzi di materie prime o non sai come investire?

Nessun problema IQ Option ha una soluzione a questo. Puoi sempre scegliere di iniziare oggi stesso la tua formazione di trading online seguendo le video lezioni che IQ Option ti offre.

Continua con la lettura di questa guida per scoprire di più.

Chi è IQ Option?

IQ Option è un broker che offre servizi di trading online che ha conquistato tantissimi trader di tutto il mondo.

Esso è riuscito a trasformarsi in una delle più grandi società di broker di opzioni binarie e oggi anche CFD che siano presenti in Europa. Le prime sono state vietate dall’ESMA per i trader retail, ma sono ancora disponibili per i clienti professionisti, che continuano ad utilizzarle sulla piattaforma di IQ Option!

Ma qual è il motivo che lo ha reso così famoso?

La combinazione di servizi di alta qualità con un approccio democratico.

IQ Option ha fatto sì che il trading online fosse disponibile anche per i trader non istituzionali investendo in questo settore con costanza ed offrendo un servizio di assistenza clienti unico nel suo genere.

A tutto questo aggiungiamo anche un’offerta basata su una vasta gamma di strumenti di trading.

Ricordiamo infine che IQ Option è regolamentata da CySec (numero di licenza 247/14) e segue le normative previste dalla direttiva MiFID.

Assistenza clienti IQ Option: contatti

IQ Option – tecniche di trading bollinger band per opzioni digitali: richiedi maggiori informazioni al centro assistenza clienti

Per richiedere assistenza a IQ Option puoi utilizzare differenti sistemi. Puoi scegliere di inviare una mail a support@iqoption.com.

Tieni presente che in Europa, IQ Option è gestito da: IQOption Europe Ltd con sede e indirizzo Yiannis Nicolaides Business Center, Agiou Athanasiou Avenue 33, 4102, Agios Athanasios, Limassol, Cyprus.

Il dominio e tutti i diritti sono di proprietà di: IQOption Ltd con N° di registrazione 094224 e indirizzo Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe, Seychelles

IQ Option possiede differenti sedi. La sede centrale è Yiannis Nicolaides Business Center, Agiou Athanasiou Avenue 33, 4102, Agios Athanasios, Limassol, Cyprus

Servizio di Supporto Clienti 24/7

Considera che il servizio di assistenza IQ Option offerto ai trader è regolato telefonicamente con un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’impegno di IQ Option?

Fornire un servizio eccellente al fine di consolidare la posizione come una delle migliori applicazioni per i CFD al mondo. In questo caso si deve ricordare che il costo della chiamata è addebitata in base alle tariffe della città di provenienza del trader e variano in base al tipo di operatore telefonico.

Assistenza clienti IQ Option: Contatti telefonici

IQ Option: piattaforma di trading online adatta a tutti i trader

IQ Option piattaforme di trading online

A nostro avviso IQ Option possiede una piattaforma di trading unica nel suo genere.

Non solo ti offre la possibilità di fare trading con le opzioni binarie più moderne e comode presenti sul mercato (solo se sei cliente professionista), ma anche con i CFD su tantissimi asset, i quali sono invece disponibili anche per i clienti retail.

La sua piattaforma è stata sviluppata da un gruppo di importanti trader tra cui anche analisti e specialisti informatici, che ha permesso a IQ Option di offrire opportunità di trading ad alto livello.

La piattaforma di trading online offre la possibilità di operare con le opzioni binarie (solo se sei cliente professionista), le opzioni FX, le opzioni digitali e i CFD ed avere come sottostante diverse categorie di asset tra cui:

indici;

valute (Forex);

azioni;

criptovalute;

ETF;

materie prime.

La piattaforma di IQ Option è molto facile da utilizzare e da comprendere. Con un solo account potrete operare tramite web, smartphone o tablet!

L’investimento minimo per le opzioni binarie è pari a 1$, così come per le opzioni digitali. Le opzioni binarie e digitali sono disponibili solo per i trader professionisti. Ricordiamo che per le opzioni FX è invece 25€ o 30$, mentre per le posizioni CFD e Forex è 20$.

Piattaforma di trading CFD

Con IQ Option puoi fare trading online ed investire in qualsiasi momento. Puoi anche scegliere di investire con delle soluzioni all’avanguardia su CFD, ETF, Forex e opzioni.

Sono già oltre 25 milioni di trader che hanno deciso di aprire un account di trading, così come emerge sul sito web di IQ Option in merito alle statistiche del 2017.

Non ti resta che scegliere lo strumento più adatto al tuo stile di trading ed iniziare ad operare oggi stesso.

Come funziona la piattaforma di trading IQ Option?

A questo punto, una volta che abbiamo analizzato la piattaforma è possibile personalizzarla al fine di ottenere il massimo successo di trading.

Spostando il cursore del mouse nella parte destra della schermata, potrai impostare e personalizzare la tua piattaforma.

In questo caso puoi impostare le strategie con cui volete operare scegliendo tra opzione binarie Call o Put, ma anche la scadenza e la somma che si vuole investire. Ricordiamo che le opzioni binarie sono disponibili solo per i trader professionisti. I clienti retail tramite i CFD potranno scegliere se investire al rialzo (long) o al ribasso (short).

I clienti retail possono inoltre investire grazie alle opzioni FX, ovvero le opzioni sulle coppie di valute del Forex. Esse non hanno nulla a che vedere con le opzioni binarie e sono state autorizzate dall’ESMA.

A questo punto, una volta definiti questi parametri, non devi far altro che aprire la tua posizione di investimento.

Come fare? Seguendo quanto riportato in seguito.

Per prima cosa si deve analizzare la piattaforma che ti compare sullo schermo centrale.

Il centro della piattaforma di trading è occupato dal grafico finanziario.

Tramite questa funzione puoi scegliere l’asset da visionare. In breve attraverso i grafico puoi impostare l’asset sottostante che vuoi tradare.

titoli; indici; valute; materie prime; ETF; criptovalute.

Attraverso il grafico puoi accedere e modificare le impostazioni dello stesso grazie alle funzioni avanzate compresa anche l’analisi tecnica.

Scegli diverse alternative di grafico impostando:

il timeframe del grafico scegliendo tra un grafico a 5 secondi fino ad un grafico a 30 giorni (per le opzioni); la tipologia del grafico tra: candele; a barre; linee, ecc; Indicatori tecnici; oscillatori dell’analisi tecnica; possibilità di disegnare le trend line e le linee di Fibonacci direttamente sul grafico.

Tutto questo puoi farlo semplicemente come se si trattasse di un servizio di charting avanzato.

Con IQ Option tutto questo lo puoi fare con un’unica piattaforma e senza appoggiarsi a società esterne che sono specializzate solo in questo settori.

APRI UN CONTO Apri un conto Demo IQ Option Scegli IQ Option e fai trading studiando l’andamento dei prezzi, applicando le migliori strategie di trading basate sull’analisi tecnica

Caratteristiche della piattaforma IQ Option

IQ Option si presenta come una piattaforma di trading online semplice ed intuitiva. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che la piattaforma è stata promossa con il massimo dei voti.

Attraverso la sezione sinistra della piattaforma di trading IQ Option puoi sfruttare altre nuove opportunità:

cronologia di trading inerente le operazioni di trading effettuate;

news finanziarie;

dati macro economici in tempo reale;

sezione video-tutorial utile per imparare a fare trading come di seguito vi spiegheremo nella sezione inerente la formazione.

Come personalizzare la piattaforma IQ Option?

Infine, non possiamo non accennare alla parte inerente la possibilità di personalizzare la piattaforma di trading IQ Option.

In questo caso, puoi selezionare il colore e layout del grafico della piattaforma tra li diverse opzioni. Puoi anche scegliere di modificare la griglia dei grafici.

Tramite la piattaforma di trading IQ Option, è possibile vedere in tempo reale anche più di un grafico finanziario. In questo caso puoi anche optare per aggiungere fino a 9 grafici finanziari in tempo reale direttamente dalla schermata principale della piattaforma di trading.

Scarica l’app per il trading

Scegli l’app che meglio si presta alle tue performance. Scegli di operare con il sistema mobile.

Al momento IQ Option offre diverse soluzioni per tutti i sistemi operativi:

iOS 8.0;

Android 4.0.4;

Mac OS X .pkg, 15 Мb;

Windows 7, 8, 8.1, 10.

Se vi sono problemi durante l’istallazione del vostro file, provate ad aggiornare l’antivirus il quale potrebbe bloccare il file installato.

Asset sottostanti disponibili

IQ Option asset sottostanti disponibili per il trading CFD

IQ Option ti offre diverse soluzioni di investimento.

CFD su indici

CFD IQ OPTION

IQ Option ti mette a disposizione la possibilità di fare trading CFD su titoli.

Fare trading CFD su titoli, comporta diversi vantaggi come ad esempio:

Commissione ridotta che permette un’esperienza di trading accessibile

Possibilità di chiudere le operazioni in qualsiasi momento

Ampia selezione fra gli indici più influenti del mondo, come quelli americani del NYSE, europei, asiatici e dell?Australia.

Azioni

Ti permette di investire su azioni inerenti le migliori società che oggi sono quotate presso il NYSE e il NASDAQ.

ETF

Scegli di diversificare il tuo portfolio di trading online con titoli quotati in borsa ma che tengano traccia degli indici, delle materie prime e dei panieri di consumo.

Valute

In alternativa puoi fare trading online con il mercato Forex sulle valute straniere.

Scegli il mercato più grande al mondo e che ti possa offrire maggiore liquidità.

Specula sulle dinamiche del prezzo delle valute.

Materie prime

Scegli di investire su tutte le maggiori materie prime oggi disponibili su IQ Option. Segui i grafici tramite la piattaforma di trading online, analizza il prezzo ed investi in base ai dati che ti vengono forniti.

Criptovalute

Infine, IQ Option ti offre la possibilità di investire sulle criptovalute, ovvero sulle valute digitali.

Perché IQ Option?

IQ Option

Broker regolamentato

Il broker è regolamentato CySEC, e per tanto è sottoposto all’autorità che garantisce la fornitura di tutti i servizi in ottemperanza ai regolamenti in vigore all’interno dell’Unione Europea.

Piattaforma di trading

Molto semplice, intuitiva e conveniente, IQ Option è la prima piattaforma della società, che offre un costante aggiornamento, un controllo serrato e che si adatta alle esigenze dei trader.

Deposito minimo

Basso deposito minimo: infatti, i trader possono optare per aprire un conto di trading online reale e fare trading depositando un minimo di 10 €. Anche i trade sono i più bassi della categoria: trade minimo 1 €.

Conto demo

Conto demo gratuito offerto a tutti i trader che si registrano su IQ Option. Questo permette di ottenere e sviluppare:

Le proprie capacità di trading; testare le proprie strategie; prendere dimestichezza con la piattaforma di trading; non richiede nessun deposito.

Opportunità di trading e investimento

Con IQ Option scoprirai le migliaia di opportunità di trading. Non solo ti offre i migliori strumenti finanziari, ma anche la migliore assistenza con tutti gli strumenti più adeguati come:

segnali di trading;

aggiornamenti di mercato;

stock screener;

calendari;

newsletter.

APRI UN CONTO Apri un conto Demo IQ Option Senti lo spirito della comunità! Ottieni supporto e prendi ispirazione da altre persone con la tua stessa mentalità, condividi i tuoi risultati - tutto senza abbandonare mai la traderoom!

IQ Option: conto demo e account reale

IQ Option demo: caratteristiche

Lo abbiamo accennato prima ma qui approfondiremo l’argomento.

IQ Option ti offre la possibilità di fare trading online sia con un conto reale sia con un conto demo.

Grazie alla piattaforma di trading CFD puoi scegliere come e quando investire scegliendo tra l‘account demo o l’account reale.

Il conto demo è completamente gratuito e ti denaro virtuale che puoi utilizzare per impostare le tue strategie di trading ma anche per testare la piattaforma.

Il conto demo non necessita di un deposito cauzionale e non necessita neanche di un deposito minimo per accedere.

IQ Option: conto demo di trading

Se vuoi divenire un ottimo trader devi iniziare ad imparare a leggere i grafici di trading e allo stesso tempo comprendere quale sia il significato di ogni marcatore o indicatore.

In questo modo, puoi padroneggiare tutto il vocabolario associato con il trading.

Allo stesso modo, puoi imparare tutte le diverse variabili che possono influire sui modelli commerciali, come per esempio la finanza globale e gli eventi politici.

IQ Option ti offre la soluzione a tutti i problemi grazie alle migliori condizioni di trading che il conto demo ti offre.

Vuoi iniziare a fare trading in modo semplice e intuitivo?

Inizia con il conto demo!

Ti basta scaricare il conto demo gratuito analizzando anche il video tutorial.

Si tratta a nostro avviso di un ottimo strumento che ti permette di familiarizzare con il trading online e un ottimo modo per capire passo passo come muoversi nel mondo del trading online.

Dopo aver guardato il video introduttivo e dato un’occhiata alle video lezioni, anche tu sarai in grado di di iniziare la tua carriera di trading online.

Il conto demo IQ Option è nato e progettato con lo scopo di far su che si viva il trading senza correre rischi finanziari nel mentre.

È esattamente uguale in tutto e per tutto al conto reale, e tutti i mercati sono veri e propri mercati i quali vengono aggiornati con le informazioni in tempo reale.

Si possono esaminare le stesse informazioni per altro progettare al fine di fornire la più autentica esperienza di trading possibile.

IQ Option non richiede un deposito al momento della configurazione dell’account di trading demo. Questo rende ancor più trasparente i rapporti con il trader.

La pratica rende perfetti!? Ebbene si!

Come aprire un conto di trading reale con IQ Option?

Puoi aprire un account demo o reale, cliccando qui>>

Tieni presente che l’account demo IQ Option è utile fine di testare una propria strategia di trading prima di utilizzarla con soldi reali.

A questo punto puoi scegliere di passare al conto reale.

Il deposito minimo è di soli 10 € e ti permette di operare nel reale mondo dei mercati finanziari. Il trade minimo richiesto nel conto reale è di solo 20$!

Se utilizzi il conto demo, puoi analizzare tutte le tue operazioni. In breve puoi vedere i risultati che hai ottenuto tramite la tua strategia di trading senza mettere a repentaglio i tuoi soldi.

Noi ti consigliamo di utilizzare il conto demo fino a quando non sei sicuro dei tuoi trade. Solo dopo consiglia modi passare al conto reale.

Ricorda che gli investimenti di trading online sui mercati finanziari sono altamente pericolosi e un trade sbagliato potrebbe comportare la perdita dell’intero tuo capitale. Ecco quindi il perché consigliamo non solo tantissima prudenza ma anche l’utilizzo del conto demo.

IQ Option: broker regolamentato CySEC

IQ Option regolamentazione CySEC

Una delle maggiori attrazioni come detto in precedenza riguarda la regolamentazione del broker tanto che ne fa del broker uno dei migliori a livello internazionale.

Ogni trader sa che il momento più difficile della carriera è proprio quello della scelta del broker.

Esso deve essere scelto in base ala particolari caratteristiche che offre ma anche in base alle promozioni e soprattutto in base alla regolamentazione che esso offre.

Ti basta sbagliare il broker per vederti compromesso l’intero tuo capitale.

IQ Option: protezione dei fondi

Ancora una volta, IQ Option, come altri broker punta su questioni legate alla tutela dei fondi investiti dai clienti con:

Fondi di compensazione

In quanto membro, il fondo, ha lo scopo di proteggere e assicurare i crediti dei clienti nel caso in cui il broker non sia in grado di adempiere ai propri obblighi. IQ Option in questo caso essendo membro, protegge i trader da questo rischio.

Custodia dei fondi separati

Al fine di aumentare la sicurezza e la custodia dei fondi, IQ Option offre a tutti i trader la possibilità di detenere i propri soldi in fondi separati rispetto a quelli del broker.

Segui le tendenze delle moderne società IT, e con IQ Option puoi lavorare con un ambiente di trading unico nel suo genere.

Con IQ Option molti trader hanno già ricevuto uno stipendio extra.

Come prelevare e depositare su IQ Option

IQ Option: metodi di prelievo e deposito

Elemento essenziale nella scelta del broker per operare è il metodo di prelievo e deposito dei fondi. Non vi sono molte restrizioni se scegliete di operare con IQ Option, se non solo una commissione per i prelievi effettuati tramite bonifico bancario.

Maggiori dettagli sono disponili contattando il servizio idi assistenza clienti IQ Oprtion>>

IQ Option elimina dunque la maggior parte delle commissioni e punta al miglioramento del proprio rapporto eistente tra trader e broker basato su stima e fiducia reciproca.

IQ Option prelievo

Puoi scegliere di effettuare i tuoi prelievi dal broker scegliendo uno dei seguenti metodi:

Carta di Credito;

Bonifico Bancario;

Skrill;

Neteller;

Boleto;

Qiwi;

WebMoney;

iDeal;

Fasapay.

Nota bene:

I prelievi devono essere effettuati con lo stesso metodo prescelto per i depositi. Non sono concessi vie alternative e non possono essere effettuati prelievi e depositi da conti differenti rispetto al trader che opera.

IQ Option ti permette di effettuare operazioni di prelievo minimo e massimo.

Il prelievo minimo è di soli 2 € mentre il prelievo massimo è di € 1.000.000 giornaliero.

Per quanto riguarda le tempistiche di prelievo, si ricorda che la pratica viene evasa in un tempo massimo di 24 ore lavorative.

Video lezioni IQ Option: centro formativo academy

IQ Option ti offre uno dei migliori centri di trading online oggi presenti sul mercato.

La sua formazione consta di ben 19 lezioni video gratuite, che ti permette di impara a fare trading in maniera semplice e veloce.

Con il tempo il broker ha anche aggiunto nuovi video, che puoi visualizzare gratuitamente sul sito del broker!

Opzione binaria (solo per clienti professionisti). Da dove iniziare?

Forex. Come iniziare?

Opzioni Digitali. Come iniziare?

Conclusione anticipata di operazioni

Tipi di grafico

Indicatore MACD

Commerciare con grafici multipli

Indicatore media mobile

Indicatore bande di Bollinger

Configurazione delle finestre di trading

Pattern “Tre corvi neri”

RSI indicator

Pattern “Spiraglio tra le nuvole”

Pin Bar

Linee di tendenza. Cosa sono

Rottura della linea

Rimbalzo dalla linea

Arcobaleno

Pattern Rottura dei livelli locali

IQ Option: opinioni forum e FAQ

IQ ption ti offre una sezione interamente dedicata alle FAQ grazie alla quale puoi accedere per risolvere tutti i tuoi dubbi senza attendere comunicazione da parte dell’account manager.

Attraverso questa sezione, puoi dunque trovare risposta alle tue domande in modo rapido ed efficiente.

IQ Option: trading bitcoin

La sezione faq si compone di diversi livelli come di seguito riportati.