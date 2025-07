Dollaro vicino ai minimi storici: cosa succede se i dati sul lavoro crollano?

Il dollaro statunitense ha registrato un lieve rimbalzo nella giornata di mercoledì, ma resta comunque vicino ai suoi livelli più bassi degli ultimi anni, mantenendo un andamento fragile di fronte ai recenti sviluppi politici ed economici. A influenzare i mercati sono stati i segnali moderati del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e il via libera del Senato USA all’agenda fiscale dell’amministrazione Trump.

Alle ore 08:15 italiane, il Dollar Index (che misura la forza del biglietto verde contro un paniere di sei valute principali) segnava un +0,1% a quota 95,512, restando comunque poco sopra i minimi registrati da febbraio 2022.

La valuta americana sotto pressione: pesano politica interna e attesa per i dati macro

La recente approvazione del maxi-pacchetto fiscale di Donald Trump da parte del Senato, avvenuta con il voto decisivo del vicepresidente JD Vance, ha attirato l’attenzione degli investitori. La misura, che potrebbe aumentare il debito pubblico USA di oltre 3.000 miliardi di dollari, è ora attesa alla Camera per ulteriori discussioni.

Nel frattempo, continuano a farsi sentire le tensioni tra Trump e la Federal Reserve: l’ex presidente ha nuovamente criticato Powell, mettendo in discussione l’indipendenza della banca centrale proprio mentre il numero uno della Fed ha ribadito da Sintra, in Portogallo, un approccio “data-dependent”, cioè guidato dall’analisi dei dati macroeconomici, in particolare sull’occupazione e sull’inflazione.

Approvato dal Senato USA il pacchetto fiscale da 3.000 miliardi

Crescono le tensioni politiche tra Trump e Powell

Powell conferma approccio prudente legato ai dati economici

Mercati in attesa dei nuovi dati sull’occupazione

Gli analisti di ING hanno sottolineato come Powell non abbia escluso un possibile taglio dei tassi a luglio, scenario che potrebbe concretizzarsi se i dati in uscita sull’occupazione mostrassero un calo significativo. In tal caso, i mercati avrebbero via libera per prezzare una politica monetaria più accomodante già da questo mese.

In attesa del report ufficiale sul mercato del lavoro, previsto per giovedì, i riflettori sono puntati sull’ADP National Employment Report, che offre una stima preliminare delle buste paga private. Le attese indicano un incremento a 99.000 nuovi posti di lavoro a giugno, rispetto ai 37.000 del mese precedente.

Tuttavia, i dati diffusi martedì hanno mostrato una crescita inattesa delle offerte di lavoro a maggio, accompagnata da un calo delle assunzioni: un possibile segnale di rallentamento del mercato occupazionale.

Euro in lieve calo ma vicino ai massimi: riflettori sull’economia dell’Eurozona

L’euro ha perso terreno rispetto al dollaro, scendendo dello 0,2% a quota 1,1778, ma si mantiene comunque su livelli elevati, vicini ai massimi da settembre 2021. Secondo i dati LSEG, la moneta unica ha registrato la migliore performance semestrale della sua storia, sostenuta dalla solidità dell’economia europea.

Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha sottolineato che l’attuale forza dell’euro riflette “la valutazione del mercato”, ma anche la solidità dell’economia dell’Eurozona. Nonostante il taglio dei tassi effettuato lo scorso mese – l’ottavo in un anno – la BCE ha segnalato l’intenzione di attendere ulteriori dati prima di nuove decisioni.

Euro vicino ai massimi dal 2021

Miglior performance semestrale di sempre per la moneta unica

Lagarde attribuisce la forza dell’euro alla solidità economica

La BCE resta in attesa prima di ulteriori interventi sui tassi

Secondo ING, l’EUR/USD resta fortemente influenzato dalla direzione del dollaro, e il recente ritracciamento in seguito a dati USA migliori del previsto ha evidenziato una chiara tendenza degli investitori ad acquistare euro sui ribassi. Un forte calo nei dati sull’occupazione statunitense potrebbe spingere la coppia verso quota 1,20.

Sterlina in calo: pesano le tensioni politiche nel Regno Unito

Il cambio GBP/USD è sceso dello 0,3% a 1,3709, dopo aver toccato un massimo a 1,3787 nella giornata di martedì, livello che non si vedeva da ottobre 2021. La sterlina è stata penalizzata dalle difficoltà interne del governo laburista, guidato da Keir Starmer, che ha dovuto fare marcia indietro su una legge chiave riguardante i tagli ai sussidi.

Il governo è stato costretto a ritirare il disegno di legge, che avrebbe permesso di risparmiare 5 miliardi di sterline, dopo la rivolta di diversi parlamentari interni. Questo evento, secondo ING, potrebbe indebolire la leadership di Starmer e aumentare la probabilità di futuri aumenti fiscali in autunno, destabilizzando ulteriormente la valuta.

Lo yen e lo yuan osservano gli sviluppi geopolitici e commerciali

In Asia, il cambio USD/JPY ha segnato un aumento dello 0,3%, portandosi a quota 143,83. I mercati restano in attesa di ulteriori dettagli su un possibile accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone, che l’ex presidente Trump ha definito “fugace”.

La valuta cinese ha invece mostrato una leggera debolezza, con il USD/CNY salito a 7,1672. Lo yuan resta sotto pressione, complice la stabilizzazione del dollaro sopra i minimi triennali, in un contesto di incertezza economica interna e tensioni globali.

