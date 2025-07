Recensione di iFOREX Europe: Conto demo, piattaforma di trading e costi

Conto demo

iFOREX Europe offre un conto demo da 5.000 $ per esplorare l’intera piattaforma CFD senza rischi. Include accesso a quotazioni in tempo reale, strumenti grafici, indicatori tecnici e funzionalità esclusive come lo scanner Pulse e le analisi Trade Expert.

Molti utenti apprezzano come il conto demo rispecchi l’ambiente di trading reale.

Accesso immediato agli strumenti CFD su tutti i mercati

Strumenti, operazioni ed esperienza utente identici

Ideale per acquisire fiducia prima di investire capitale reale.

Piattaforma di trading e strumenti

Accesso alla piattaforma: iFOREX Europe offre un’interfaccia proprietaria disponibile su web desktop e app mobili (iOS/Android), senza necessità di download.

Funzionalità principali:

Esecuzione rapida degli ordini con funzionalità “Acquista/Vendi”

Grafici in tempo reale con indicatori avanzati (RSI, MACD, Bande di Bollinger)

Calendario economico, feed di notizie e sentiment dei trader in tempo reale

Pulse – scansione delle opportunità di trading

Trading Expert – analisi video giornaliere delle operazioni

Strumento Vault – consente di spostare automaticamente i profitti in una sezione risparmio

Il design intuitivo e il toolkit completo della piattaforma rendono l’analisi e l’esecuzione dei trade accessibili a tutti i livelli.

Mercati e strumenti

I trader di iFOREX Europe hanno accesso a oltre 750 strumenti CFD, tra cui:

Coppie Forex (EUR/USD, GBP/JPY…)

Materie prime come oro, petrolio e gas naturale

Azioni globali (Apple, Tesla, Amazon, ecc.)

Indici (DAX40, FTSE 100, S&P 500, Nikkei225)

Criptovalute (BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD…)

ETF collegati ai principali temi di mercato

Quotazioni in tempo reale, margini richiesti e dati sugli spread sono visibili prima di aprire qualsiasi operazione.

Spread e commissioni

Commissioni: Nessuna—i costi sono inclusi nello spread

Spread: competitivi, ad es. EUR/USD ~1,8 pip, Oro ~$4

Commissioni overnight: applicate se le posizioni restano aperte oltre il rollover

Commissione di inattività: dopo 12 mesi senza operazioni

Commissioni di deposito/prelievo: nessuna da parte di iFOREX Europe (possono variare in base al fornitore di pagamento)

Nel complesso, iFOREX Europe offre prezzi trasparenti e competitivi in linea con gli standard europei sui CFD.

Regolamentazione e sicurezza

Regolamentato da CySEC (licenza n. 143/11) secondo la direttiva MiFID II

I fondi dei clienti sono conservati in conti bancari segregati

Trasferimenti di dati e accessi crittografati tramite SSL

Chiare informative sui rischi in linea con le direttive ESMA

Pro e contro

Sponsor iForex – ForexGuida.com

Pro:

Il conto demo rispecchia l’ambiente di trading reale

Oltre 750 strumenti CFD

Piattaforma ricca di funzionalità ma intuitiva

Nessuna commissione; prezzi trasparenti

Ottimi strumenti educativi e supporto umano

Regolamentazione europea a tutela del cliente

Contro:

Solo CFD—nessuna proprietà diretta degli asset

Nessun supporto per piattaforme MetaTrader

Commissione di inattività dopo 12 mesi

Giudizio finale

Per i trader in Europa, dai principianti agli esperti, iFOREX Europe rappresenta una scelta affidabile e interessante. La combinazione tra demo completa, ampia selezione di CFD e strumenti esclusivi (come Pulse e Vault) la rende accessibile e potente.

Che tu stia ancora sperimentando con il conto demo o stia passando a un conto reale, i contenuti formativi, la regolamentazione e la struttura dei costi di iFOREX Europe offrono un’ottima proposta per il trading di CFD.

iFOREX Europe è il nome commerciale di iCFD Limited, autorizzato e regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) con licenza n. 143/11. I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 74% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

