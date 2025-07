Dollaro giù e caos tra le valute asiatiche: colpa delle nuove tariffe di Trump?

I mercati valutari asiatici hanno aperto la settimana con il segno meno, trascinati dall’incertezza geopolitica legata alle nuove iniziative tariffarie annunciate da Donald Trump e dall’attesa per le prossime mosse di politica monetaria della Reserve Bank of Australia.

Il dollaro statunitense ha perso terreno contro un paniere di principali valute, mentre l’australiano ha registrato una flessione marcata.

Trump rilancia la guerra commerciale: nuovi dazi in arrivo dal 1° agosto

Domenica sera, l’ex presidente americano Donald Trump ha annunciato che a partire da lunedì pomeriggio (ora USA) verranno inviate comunicazioni formali ai partner commerciali riguardo a nuove misure tariffarie.

In particolare, ha evidenziato che i Paesi in linea con il blocco BRICS saranno soggetti a dazi supplementari del 10%, accusati di portare avanti politiche contrarie agli interessi statunitensi.

Durante il weekend, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sarebbero prossimi a stringere nuovi accordi commerciali multilaterali, ma ha anche minacciato un’escalation tariffaria, con aliquote fino al 70% a partire dal 1° agosto. La precedente imposta base, fissata al 10%, potrebbe quindi aumentare drasticamente.

Questo scenario ha generato forti incertezze tra gli investitori, che rimangono in attesa di dettagli concreti sulle intese in corso, mentre i mercati si muovono in modo difensivo.

Valute asiatiche in flessione: lo yuan e il won perdono terreno

L’indice del dollaro (DXY), che misura la forza del biglietto verde rispetto alle principali valute mondiali, ha registrato una flessione dello 0,2% durante le prime ore di scambio asiatico, mentre i futures sull’indice sono scesi dello 0,1%.

Le principali valute asiatiche si sono indebolite nei confronti del dollaro:

Il won sudcoreano (USD/KRW) ha perso lo 0,4%

ha perso lo 0,4% Il baht thailandese (USD/THB) è calato dello 0,7%

è calato dello 0,7% Il ringgit malese (USD/MYR) è sceso dello 0,5%

è sceso dello 0,5% Lo yuan cinese ha ceduto lo 0,1% nella versione onshore (USD/CNY) e lo 0,2% in quella offshore (USD/CNH)

ha ceduto lo 0,1% nella versione onshore (USD/CNY) e lo 0,2% in quella offshore (USD/CNH) Lo yen giapponese (USD/JPY) e il dollaro di Singapore (USD/SGD) sono scesi entrambi dello 0,1%

e il sono scesi entrambi dello 0,1% La rupia indiana (USD/INR) ha registrato un calo dello 0,1%

Il quadro riflette la crescente avversione al rischio e l’instabilità legata all’agenda commerciale americana.

Dollaro australiano sotto pressione: i mercati scommettono su un taglio dei tassi

La coppia AUD/USD ha perso lo 0,5% nelle contrattazioni di lunedì, segnando il terzo ribasso consecutivo e anticipando le aspettative del mercato per una decisione dovish della Reserve Bank of Australia (RBA).

Gli analisti prevedono con ampia maggioranza che l’istituto centrale taglierà i tassi di interesse di 25 punti base durante la riunione di martedì, il terzo intervento di questo tipo nel 2025. L’obiettivo sarebbe quello di sostenere l’economia in un contesto di inflazione in calo e rallentamento globale.

Secondo un commento degli esperti di ING, “l’inflazione continua a rientrare e le condizioni macro restano fragili. La RBA potrebbe quindi approfittarne per alleggerire ulteriormente la politica monetaria”.

Tuttavia, sottolineano anche che “le prospettive del cambio AUD/USD dipendono principalmente dagli sviluppi negli Stati Uniti e dall’evoluzione della guerra commerciale”.

