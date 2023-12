Fineco Forex: recensioni e opinioni. Come funziona?

Con Fineco si può fare trading sul Forex? Questa è la domanda che ci è stata posta da un nostro lettore alla ricerca di una piattaforma italiana per investire sulle valute con la garanzia della massima affidabilità possibile. Comprendiamo la sua esigenza perchè soprattutto chi è alle prime armi su un mercato estremamente particolare come è il forex è spesso frenato proprio dalla necessità di dover ricorrere ad un broker estero per fare trading sulle valute.

Fineco, invece, è banca italiana e, quanto tale, converrebbe sicuramente da un punto di vista fiscale visto che può operare da sostituto di imposta per i clienti con residenza italiana (il che si tradurrebbe in zero impicchi fiscali per il trader).

La buona notizia è che con Fineco si può tranquillamente fare trading sul forex. Non solo, ma gli strumenti offerti e le condizioni applicate sono particolarmente interessanti. In più c’è l’affidabilità di essere una banca italiana e il vantaggio fiscale che abbiamo citato in precedenza.

Del forex trading su Fineco si parla spesso poco forse perchè la fama della banca è legata soprattutto al trading su azioni e ETF. Per colmare questa lacuna abbiamo pensato ad una recensione sul forex trading su Fineco che analizzi soprattutto questa funzionalità. Nei prossimi paragrafi esamineremo l’argomento nel suo insieme e nello specifico:

come funziona il Forex Trading su Fineco

quali sono le coppie forex su cui è possibile fare trading

quali sono i tipi di conto Fineco che i trader possono usare

quali sono le commissioni e i costi che sono applicati

Insomma classici argomenti di una recensione, solo che, essendo ForexGuida un sito a tema valute, l’analisi riguarderà solo il forex. Ovviamente daremo spazio anche alle opinioni sul forex Fineco perchè esse, spesso, fanno la differenza.

Forex Trading su Fineco: come funziona

Il forex CFD Trading su Fineco – ForexGuida

Il trading sul forex è l’attività di scambio di valute estere al fine di trarre profitto dai cambiamenti nei tassi di cambio. Grazie a strumenti derivati come i Contratti per Differenza per investire sul Forex non è necessario vendere fisicamente una voluta e comprare l’altra ma basta acquistare o vendere un CFD su quel cross ad esempio un CFD su EurUsd.

Come avviene per tutti gli altri mercati anche nel caso delle valute, i CFD permettono l’uso della leva finanziaria, consentendo agli investitori di controllare una posizione di dimensioni superiori rispetto al loro capitale. Tuttavia vale sempre il discorso per cui la leva finanziaria aumenta si il potenziale profitto, ma aumenta anche il rischio di perdita.

Il guadagno o la perdita nel trading di CFD sul FX è dato dalla differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura della posizione. I casi sono due:

Se la posizione va nella direzione prevista dal trade, l’investitore registra un guadagno

Se la posizione va nella direzione contraria a quella del trade, l’investitore segna una perdita

Tirando quindi le somme, due sono i concetti da focalizzare in merito a come funziona il forex trading su Fineco:

Il servizio proposto è attraverso CFD con sottostanti valute negoziate sul Forex (nessuna valuta viene quindi realmente comprata negli scambi).

Il servizio CFD FX di Fineco si basa sulla leva finanziaria e consente di operare in marginazione. Di conseguenza per ogni negoziazione è necessario che il trader abbia sul conto un importo pari ad una percentuale ridotta del controvalore della transazione stessa. Leva e marginazione sono i due pilatri di tutti i broker CFD e quindi il trading sul Forex con Fineco funziona in modo identico a quello con altri broker essendo basato sui Contratti per Differenza (a cambiare sono condizioni e strumenti offerti

–SCOPRI IL TRADING SUL FOREX DI FINECO (SITO UFFICIALE)>>

Fineco Forex: le coppie su cui è possibile fare trading CFD

Come abbiamo spesso ripetuto su ForexGuida, oramai tutti i broker CFD permettono di fare trading sul Forex. Il problema è spesso nell’ampiezza della proposta. La stragrande maggioranza dei broker, infatti, offrono la possibilità di investire con i CFD solo sui cross forex più importanti a partire dal cambio Euro Dollaro.

Il limite è che, il più delle volte, le vere occasioni sono su coppie forex non di primo piano e allora usare un broker che non ha una copertura completa sui CFD FX significa dover rinunciare a potenziali occasioni di profitto. Con Fineco questo problema non si pone visto che le coppie valutarie su cui è possibile posizionarsi attraverso i CFD sono ben 54! Si tratta di un vero e proprio record nel panorama dei broker CFD. Senza dilungarci in elenchi che è sempre possibile consultare sul sito ufficiale di Fineco (ecco il link per l’accesso rapido), con Fineco si può fare trading CFD sulle coppie forex principali, su quelle secondarie e anche su quelle cosiddette esotiche che spesso sono assenti su altre piattaforme.

Questo è un primo motivo per preferire Fineco ad altri broker (il secondo tenendo conto dei vantaggi fiscali che nessuna altra piattaforma può offrire). In realtà, però, i vantaggi non sono solo quantitativi (ossia il numero di coppie su cui fare trading con i CFD) ma anche qualitativi e questi, spesso, sono più importanti dei primi. Vale quindi la pena dedicarsi un paragrafo.

I vantaggi del Forex Trading con Fineco

I due punti di forza del FX CFD trading con Fineco – ForexGuida

Fineco è l’ideale per chi vuole il massimo dal Forex e non si vuole accontentare delle solite condizioni.

Al di là del fatto che sono disponibili oltre 50 coppie Forex, l’operatività sui CFD Fx così come è strutturata da Fineco consente agli investitori l’opportunità di negoziare direttamente online sfruttando la leva finanziaria fino a 100. In questo modo è possibile capitalizzare le oscillazioni dei prezzi del cross e la notevole liquidità del mercato forex mettendo a punto strategie di copertura per gestire il rischio di cambio che è presente specialmente nelle posizioni aperte su mercati al di fuori dell’area Euro.

Ci sono poi altri vantaggi del CFD Forex Trading con Fineco:

Addebito/Accreditamento del Profit&Loss: su Fineco il calcolo del Profit&Loss delle posizioni multiday avviene solo alla chiusura parziale o totale della posizione.

su Fineco il calcolo del Profit&Loss delle posizioni multiday avviene solo alla chiusura parziale o totale della posizione. Prezzo di apertura costante: con Fineco le posizioni multiday mantengono lo stesso prezzo di apertura per l’intera durata della posizione.

con Fineco le posizioni multiday mantengono lo stesso prezzo di apertura per l’intera durata della posizione. Flessibilità del margine investito: in traders possono aumentare o ridurre il margine investito in qualsiasi momento della giornata.

Il mercato Forex su cui si opera con i CFD Fx presenta alcune caratteristiche distintive che su Fineco hanno completa esaltazione:

Elevata liquidità: i dati dicono che negli ultimi 10 anni il mercato Forex è stato caratterizzato da un considerevole aumento del volume di negoziazione ed oggi è il mercato più ampio e liquido del mondo.

i dati dicono che negli ultimi 10 anni il mercato Forex è stato caratterizzato da un considerevole aumento del volume di negoziazione ed oggi è il mercato più ampio e liquido del mondo. Trasparenza: grazie proprio alla grande liquidità del mercato, nessun operatore può influenzare il mercato in una specifica direzione o utilizzare fonti informative esclusive. Le notizie riguardanti i singoli Paesi e i dati macroeconomici diventano pubblici contemporaneamente per tutti gli operatori.

grazie proprio alla grande liquidità del mercato, nessun operatore può influenzare il mercato in una specifica direzione o utilizzare fonti informative esclusive. Le notizie riguardanti i singoli Paesi e i dati macroeconomici diventano pubblici contemporaneamente per tutti gli operatori. Aperto 24 Ore su 24: il Forex è un mercato over-the-counter (OTC), non regolamentato, aperto 24 ore su 24, tranne la domenica, il 1 gennaio e il 25 dicembre. Con Fineco gli ordini condizionati sono gestiti continuamente, consentendo agli investitori di inserire ordini in diversi orari.

il Forex è un mercato over-the-counter (OTC), non regolamentato, aperto 24 ore su 24, tranne la domenica, il 1 gennaio e il 25 dicembre. Con Fineco gli ordini condizionati sono gestiti continuamente, consentendo agli investitori di inserire ordini in diversi orari. Nessuna commissione: a differenza dei mercati regolamentati, non vengono addebitate commissioni di negoziazione per ogni posizione aperta o chiusa. Su Fineco sono applicati solo minimi spread rispetto ai prezzi registrati dai principali market maker.

a differenza dei mercati regolamentati, non vengono addebitate commissioni di negoziazione per ogni posizione aperta o chiusa. Su Fineco sono applicati solo minimi spread rispetto ai prezzi registrati dai principali market maker. Marginazione: come già accennato in precedenza, il CFD Fx di Fineco è un servizio in marginazione e ciò significa che gli investitori possono aprire posizioni con una percentuale variabile del controvalore. La marginazione minima per le operazioni intraday è del 3,5%, equivalente a un effetto leva di 28,57x. Per le operazioni multiday, il margine minimo dipende dal cross sottostante, partendo dal 3,5%, equivalente a un effetto leva di 28,57x.

come già accennato in precedenza, il CFD Fx di Fineco è un servizio in marginazione e ciò significa che gli investitori possono aprire posizioni con una percentuale variabile del controvalore. La marginazione minima per le operazioni intraday è del 3,5%, equivalente a un effetto leva di 28,57x. Per le operazioni multiday, il margine minimo dipende dal cross sottostante, partendo dal 3,5%, equivalente a un effetto leva di 28,57x. Aggiornamenti in tempo reale: rispetto a tutti gli altri broker, Fineco fornisce quotazioni e grafici in tempo reale senza alcun costo aggiuntivo. I broker concorrenti, spesso, offrono quotazioni ritardate oppure se ci sono i grafici real time essi sono a pagamento.

Spread e margini delle principali coppie forex su Fineco

Nel trading sul Forex non sono previste commissioni e quindi a fare la differenza sono spread e margini. Su Fineco gli spread sono sempre trasparenti, i margini sono ridotti e, relativamente alle posizioni overnight, possono essere modificati in ogni momento della giornata.

Come avviene con tutti i broker, anche con Fineco spread e margini cambiano a seconda della coppia forex. Riportare gli spread di oltre 50 cross valutari sarebbe superfluo e quindi rimandiamo al sito ufficiale Fineco per queste informazioni.

Qui ci concentreremo solo su spread e margini delle coppie forex principali.

Coppia Spread Margine intraday Margine overnight EUR/GBP 1,2 3,5% 5% EUR/JPY 2 3,5% 5% EUR/USD 1 3,5% 5% GBP/USD 1,2 3,5% 5% USD/JPY 1 3,5% 5% EUR/CHF 3 8% 10% Spread e margini applicati da Fineco nel forex CFD trading

Come si può notare dalla tabella, gli spread più bassi sono su due delle coppie forex più apprezzate dai trader: il cambio Euro Dollaro e il cambio Dollaro Yen.

—Forse ti può anche interessare: Previsioni Dollaro Usa 2024: target EurUsd e UsdJpy

Tipi di conto per fare forex trading su Fineco

Solo trading o anche banking? I tipi di conto di Fineco – ForexGuida

Le tipologie di conto disponibili per fare trading con i CFD FX su Fineco sono essenzialmente due. Una è quella storica, l’altra è stata lanciata negli ultimi mesi per rispondere ad una precisa esigenza da parte del mercato: avere la possibilità di usare un conto a condizioni vantaggiose esclusivamente per il trading.

Il conto standard Fineco comprende infatti servizi bancari e servizi di trading (compreso quello sul forex). Nascendo come conto banking ha ovviamente un canone dei costi fissi. Questi non ci sono nel conto 100% trading che però non comprende i servizi bancari.

Più nel dettaglio, il conto Fineco ha un canone mensile di 3,95 € che può essere azzerato solo in presenza di determinate condizioni. Le commissioni sono fisse da 19€ a 2,95€ per operatività o asset. Tra i servizi esclusivi c’è l’assistenza clienti anche al telefono (non solo mail), il multicurrency (conto con due o più valute di base) e la possibilità di usare le esclusive piattaforme FinecoX e PowerDesk oltre al sito Fineco.

Il conto trading, invece, costa zero euro al mese e prevede commissioni dello 0,19% del controvalore dell’ordine (Min. 2,95€ – max. 19€). L’assistenza clienti è solo per mail, non c’è il Servizio Multicurrency e non è possibile usare le piattaforme FinecoX e PowerDesk. L’operatività, quindi, è solo tramite sito.

–SCEGLI IL TIPO DI CONTO FINECO CHE FA PER TE>>

Avendo raffrontato anche i due tipi di conto offerti da Fineco, possiamo dire di avere tutto quello che serve per passare alle conclusioni

Fineco Forex: opinioni e valutazione finale

Tutti sanno che Fineco è una delle banche più affidabili in Italia e molti sanno che anche per quello che riguarda la gestione del risparmio, Fineco è ai top. Con queste premesse non c’è da stupirsi se Fineco è riuscita a ritagliarsi uno spazio significativo anche nel trading. A fare la differenza non è solo la piattaforma NR 1 in Italia o il fatto che, in quanto banca italiana, Fineco agisca anche da sostituto di imposta (ovviamente per i clienti che hanno sede in Italia). Il successo di Fineco nei servizi di trading è anche frutto delle condizioni che sono applicate, dei servizi offerti e dei costi sempre chiari e competitivi.

Nel caso specifico del trading sul Forex con Fineco, le opinioni dei clienti non possono che essere positive anche perchè la banca propone anche un servizio clienti molto avanzato e una sezione dedicata alla formazione del trader ricca di eventi e webinar informativi.

Unica lacuna può essere ritenuta l’assenza di un conto demo per fare pratica ma il fatto che non sia previsto un deposito minimo per iniziare ad investire aggira questo limite.

Per quello che riguarda i costi, essi sono legati al tipo di conto scelto. Con il conto Fineco più si fa trading e più si risparmia visto che le commissioni sono legate ad attività e volumi. Con il nuovo conto di solo trading non ci sono costi fissi e neppure canone mentre le commissioni variano in base al controvalore dell’ordine.

La nostra opinione è che il conto Fineco sia adatto per chi ha una vasta operatività mentre quello di solo trading è conveniente soprattutto per le piccole cifre e quindi per chi ha limitati capitali da investitore o per i principianti.

–APRI IL CONTO TRADING CON FINECO>>

Buon CFD Fx su Fineco!

Ps: se avete già usato Fineco per fare trading CFD sulle valute e vi va, lasciate la vostra opinione nei commenti. Grazie.