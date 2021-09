Consigli per il buon trader

È difficile dare consigli per diventare un buon trader. Perché? Perché per diventare dei bravi trader sul Forex è indispensabile l’esperienza, la competenza… ed un pizzico di fortuna, che non guasta mai. Possiamo però provare a delineare qualche opinione su quello che deve essere il comportamento ideale da tenere durante le negoziazioni sul Forex.

Porsi una strategia e rispettarla

Prima di tutto, occorre procedere dritti per la propria strada. Avere una strategia significa porsi un obiettivo e scegliere il percorso da seguire per raggiungere la meta. Significa anche essere particolarmente capaci nel gestire autonomamente le proprie posizioni, senza lasciarsi eccessivamente influenzare dalle opinioni di analisti (o presunti tali). Una lettura dei pareri di altri trader, soprattutto se con maggiore esperienza di voi, potrà sicuramente tornare utile. Ma la strategia deve essere solo ed esclusivamente vostra! Decidete pertanto con indipendenza quando aprire o chiudere le posizioni.

Avere pazienza

Inoltre, non siate impazienti: è vero che grazie al Forex è possibile fare degli ottimi investimenti, e guadagnare subito parecchio denaro. Ma è altrettanto vero che la cattiva sorte è dietro l’angolo, ed occorre non scoraggiarsi se dopo il primo tentativo il fato non vi assiste. In altri termine, siate tenaci, e non lasciatevi stendere dalle avversità.

Prevedere le proprie mosse

Proprio per questo occorre prevedere i propri comportamenti futuri. Non investite sul Forex se non sapete come vi comporterete in caso di una variazione sensibilmente positiva, o sensibilmente negativa dei prezzi delle valute sulle quali avete investito. Prevedete le vostre mosse, cercate di non lasciare che i vostri comportamenti siano dettati dall’improvvisazione o dai sentimenti.

Iniziare investendo poco capitale

Infine, cercate di iniziare con dei piccoli importi, per comprendere se siete in grado di seguire un investimento su tale mercato. E, in caso di esito positivo delle vostre prime “scommesse”, non lasciatevi prendere la mano: ricordate che le delusioni sono sempre in agguato. Fate inoltre cautela con l’utilizzo della leva finanziaria: come abbiamo visto, se il leverage è una ghiotta occasione per moltiplicare i nostri guadagni, è anche il più pericoloso dei meccanismi per chiudere posizioni negativamente.