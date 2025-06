Previsioni USD/JPY: cosa aspettarsi dopo i dati sull’inflazione USA?

La coppia USD/JPY si muove con tranquillità attorno al livello di 145.00 durante le ore di scambio europee di mercoledì. Il cambio oscilla in un intervallo ristretto, con gli investitori in attesa dei dati sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti per il mese di maggio, che verranno pubblicati alle 12:30 GMT. In attesa dei dati sull’inflazione, l’indice del dollaro USA (DXY) ondeggia intorno a quota 99.00.

Attesa per le decisioni della Fed e impatto delle politiche di Trump

Gli investitori presteranno molta attenzione ai dati sull’inflazione statunitense, in quanto avranno un impatto sulle aspettative del mercato riguardo alla politica monetaria della Federal Reserve (Fed).

Secondo le stime, l’inflazione generale misurata dal CPI dovrebbe essere cresciuta a un ritmo più rapido del 2,5% su base annua, rispetto al 2,3% registrato ad aprile. Anche il CPI core su base annua è previsto in accelerazione al 2,9%, rispetto al 2,8% precedente.

CPI generale stimato al +2,5% annuo (contro il 2,3% di aprile)

CPI core previsto in salita al 2,9% annuo

Focus degli investitori sulle prossime mosse della Fed

Inflazione legata anche alle nuove politiche economiche di Trump

L’inflazione fornirà indicazioni sul fatto che le nuove politiche economiche annunciate dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump stiano generando pressioni sui prezzi, ipotizzando che l’impatto dei dazi più elevati imposti da Washington ricada sugli importatori nazionali, i quali trasferiranno l’aumento dei costi ai consumatori.

Segnali di distensione tra USA e Cina, incertezza sulla BoJ

Nel frattempo, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina sembrano essersi allentate dopo un incontro di due giorni a Londra. Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, ha espresso fiducia al termine del meeting, affermando che la Cina sarebbe pronta a revocare le restrizioni all’export sulle “terre rare”.

Incontro di due giorni a Londra tra delegazioni USA e Cina

Posizione rassicurante da parte del Segretario al Commercio USA

Possibile revoca delle restrizioni cinesi sulle terre rare

Per quanto riguarda il fronte di Tokyo, gli investitori mostrano scetticismo sul fatto che la Banca del Giappone (BoJ) possa aumentare ulteriormente i tassi d’interesse nel corso di quest’anno.

Un sondaggio Reuters condotto tra il 2 e il 10 giugno ha mostrato che una lieve maggioranza di economisti si aspetta che la BoJ mantenga i tassi invariati allo 0,5% entro la fine dell’anno, con un possibile aumento previsto all’inizio del 2026.

