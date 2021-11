Valute esotiche: i motivi per cui devi investire

Le valute esotiche sono una buona opportunità per i trader sul Forex o sono un pericolo da cui devi stare alla larga? E, ancora prima, di cosa stiamo parlando? E perché sono una presenza sempre più diffusa all’interno dei portafogli di valutare degli investitori?

Cerchiamo di rispondere brevemente a queste domande, sottoponendo ai nostri lettori tutto ciò che devono sapere prima di investire in valute esotiche.

Cosa sono le valute esotiche

Cominciamo da una breve definizione di valuta esotica: con questo nome intendiamo una valuta che ha bassi volumi di trading e, come tale, non rientra tra le major come euro, dollaro statunitense, sterlina, yen, franco svizzero, o ancora dollaro australiano, dollaro canadese, dollaro neozelandese.

Le caratteristiche delle valute esotiche

Da quanto sopra è certamente più chiaro comprendere quali siano le principali caratteristiche delle valute esotiche.

Della prima abbiamo già avuto modo di accennare nelle scorse righe: la valuta esotica è una valuta con bassi volumi di trading e bassa liquidità. Si tratta pertanto di valute che hanno spread superiori se si fa trading con i market maker, considerato che questi broker andranno incontro a maggiore fatica nel gestire gli ordini.

Considerato ciò, è evidente come una valuta con bassa liquidità sarà anche una valuta più volatile rispetto a quanto non avvenga investendo con euro, dollaro statunitense & co. Ancora, le valute esotiche sono valute che hanno un minore materiale informativo, considerato che attraggono meno interesse, meno esperti, meno analisti.

Perché conviene investire in valute esotiche?

Ma allora per quale motivo conviene investire in valute esotiche?

In realtà, al netto dei punti di attenzione di cui sopra, investire in valute esotiche potrebbe effettivamente essere conveniente, se non altro per diversificare meglio il proprio portafoglio.

Ecco i principali vantaggi del trading in valute esotiche:

Interpretazione e analisi. Essendoci meno fattori informativi, spesso decifrare i movimenti delle valute esotiche è più facile attraverso l’analisi tecnica, piuttosto che quella fondamentale. È inoltre spesso possibile trovare segnali affidabili. Volatilità. Anche se per molti trader la volatilità potrebbe essere un nemico da temere, per molti altri è proprio la volatilità a rendere questi asset favorevoli al proprio investimento speculativo. Trading dinamico. Le valute esotiche sono spesso molto più divertenti rispetto ad altre valute più “prevedibili”. Certo, non tutti gradiranno questa caratteristica, ma se cerchi un asset su cui “divertirti”, questo potrebbe fare al caso tuo.

Come investire in valute esotiche

Oggi giorno la maggior parte dei broker, come quelli che vedi segnalati sul nostro sito, consente l’investimento in valute esotiche.

Pertanto, non avrai certo difficoltà nell’individuare una piattaforma di trading che possa fare al caso tuo e che possa permetterti di investire del denaro in esse.

Semmai, cerca di ricordare che l’investimento in valute esotiche è mediamente un investimento più rischioso e che, come tale, meriterebbe di essere affrontato con la giusta consapevolezza, all’interno di un portafoglio ben diversificato.

Inoltre, come abbiamo avuto modo di sottolineare, spesso le valute esotiche rispondono meglio all’analisi tecnica, piuttosto che a quella fondamentale. Diventa così frequentemente decisivo individuare correttamente supporti e resistenze affidabili e, pertanto, aiutarsi con gli strumenti di trading che trovi a disposizione sui grafici dei broker online.