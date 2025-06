Attacco in Iran: ecco perché il dollaro è tornato il re dei mercati mentre euro e sterlina crollano

Il dollaro statunitense ha registrato un netto rialzo nella giornata di venerdì, spinto dalla crescente tensione geopolitica in Medio Oriente. L’attacco aereo condotto da Israele contro obiettivi strategici in Iran, tra cui alcune infrastrutture nucleari, ha alimentato l’incertezza globale, portando gli investitori a rifugiarsi in asset considerati più sicuri come il biglietto verde.

Secondo i dati aggiornati alle 08:10 GMT, il Dollar Index – che misura la forza del dollaro rispetto a un paniere di sei valute principali – ha segnato un +0,3%, portandosi a 98.209. Nonostante questo rimbalzo, l’indice rimane impostato per concludere la settimana con un calo di quasi l’1%, il peggior risultato in oltre tre settimane.

Escalation in Medio Oriente: il dollaro torna protagonista

La nuova fiammata di tensioni tra Israele e Iran, culminata in un’operazione militare di ampia portata, ha innescato timori su una possibile estensione del conflitto e sulle ripercussioni sui mercati energetici. In particolare, cresce la preoccupazione per i flussi di petrolio provenienti dal Golfo Persico, elemento chiave per la stabilità economica globale.

Israele ha colpito obiettivi militari e nucleari in Iran

È stato dichiarato lo stato di emergenza in Israele

L’Iran ha minacciato dure ritorsioni contro USA e Israele

I prezzi del petrolio sono saliti rapidamente

Secondo gli analisti di ING, l’attacco israeliano ha rappresentato un catalizzatore per il recupero di un dollaro che risultava ipervenduto e sottovalutato, soprattutto in un contesto di aumento dei prezzi del petrolio. In assenza di dati macroeconomici rilevanti (a parte la fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan prevista in giornata), il mercato sembra concentrarsi esclusivamente sugli sviluppi geopolitici.

L’Iran ha promesso ritorsioni “dure” contro Israele e Stati Uniti, aumentando la probabilità di un’escalation regionale che potrebbe mettere a rischio l’approvvigionamento globale di energia.

Euro e sterlina arretrano davanti all’incertezza

Sull’altro fronte del mercato valutario, euro e sterlina hanno mostrato un andamento debole. L’EUR/USD è sceso dello 0,3% a 1,1548, rompendo un rally durato quattro sedute consecutive. Il clima di incertezza ha spinto gli investitori ad abbandonare le valute percepite come più esposte ai rischi geopolitici, soprattutto quelle legate alla dipendenza energetica dall’estero.

L’euro ha perso terreno dopo 4 giorni di rialzi

Gli investitori cercano sicurezza nel dollaro

L’aumento del prezzo del petrolio penalizza la valuta unica

L’euro reagisce negativamente agli shock energetici

In aggiunta, i dati sull’inflazione dell’Eurozona continuano a rafforzare l’ipotesi di ulteriori tagli dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. L’inflazione tedesca è scesa al 2,1% a maggio, mentre quella francese si attesta appena allo 0,7%, e quella spagnola al 2,0%.

Anche la sterlina britannica ha perso terreno: il cambio GBP/USD è sceso dello 0,4% a 1,3562, penalizzato da una combinazione di fattori. Oltre alla preferenza per il dollaro come rifugio, la valuta britannica ha risentito dei recenti dati macroeconomici del Regno Unito, che hanno evidenziato debolezza nel settore manifatturiero, rallentamento della crescita e un mercato del lavoro meno dinamico.

Dati UK deboli su manifattura, occupazione e crescita

Aspettative di due tagli ai tassi da parte della Bank of England

La sterlina si deprezza per minore attrattività rispetto al dollaro

Il differenziale dei tassi favorisce una correzione del Cable

Le aspettative dei mercati indicano che la Bank of England potrebbe tagliare i tassi due volte entro la fine dell’anno, portandoli dal 4,25% al 3,75%, aggiungendo ulteriore pressione sulla sterlina.

Valute asiatiche: lo yen regge, crolla il dollaro australiano

Nel panorama asiatico, il USD/JPY è salito dello 0,2% a 143,77, ma lo yen giapponese ha beneficiato del suo status tradizionale di asset rifugio, mantenendo una certa stabilità rispetto ad altre valute.

Peggiore la situazione per il dollaro australiano, che ha visto un crollo dello 0,7% a 0,6485. In un clima globale di crescente avversione al rischio, valute legate alla crescita economica – come l’AUD – risultano fortemente penalizzate, mentre il dollaro statunitense torna ad attrarre flussi in entrata da parte degli investitori più cauti.

