Gli obiettivi nel forex trading

Il segreto per non perdere la rotta nel capitale emotivo destinato al forex sono gli obiettivi. Sono uno degli ingredienti chiave della felicità! Un articolo pubblicato nel Journal of Personality and Social Psychology ha per esempio spiegato come avere obiettivi personali che sono congruenti con i tuoi interessi aumenterà il tuo benessere emotivo. In altre parole, i tuoi obiettivi ti renderanno felici. E ovunque tu sia nel tuo viaggio come trader, stai senza dubbio lottando per qualcosa. Forse è quello di raggiungere il pareggio alla fine del prossimo mese, o di essere finanziariamente indipendente e in grado di sostenere te stesso con il tuo trading in una data futura. Qualunque siano i tuoi obiettivi, è importante sapere che fissare degli obiettivi e vederne i progressi può renderti più felice e soddisfatto della vita.

Forse ti starai chiedendo come possono i tuoi obiettivi interagire con la tua resilienza mentale e come fanno a ricostituire il tuo capitale emotivo. Ebbene, obiettivi ben definiti aumentano la tua felicità perché ti aiutano a fare entrambe le cose, a migliorare il tuo entusiasmo e a scoprire nuovi punti di forza, che a loro volta aumenteranno la tua fiducia per affrontare obiettivi più grandi e difficili, permettendoti così di affrontare nuove situazioni e nuove sfide con un atteggiamento positivo.

Indipendentemente dall’obiettivo su cui si sta lavorando, quanto si è lontani dal raggiungerlo può portare a emozioni positive o negative. Pertanto, iniziare con obiettivi a breve termine e facili da raggiungere aiuterà a mantenere le emozioni positive.

Insomma, sappiamo per esperienza che avere obiettivi “SMART”, e sforzarsi di realizzarli, produrrà un senso di benessere. E scoprirai che quando raggiungerai i tuoi obiettivi, sarai più felice e proverai un senso di orgoglio, e questo ti aiuterà a costruire la tua resilienza mentale.

Come forse sai già, l’acronimo SMART sta per specifico, misurabile, realizzabile, rilevante e limitato nel tempo. Vediamo singolarmente i singoli punti.

Specifici

Dovresti volere che i tuoi obiettivi siano chiari e specifici, altrimenti non sarai in grado di concentrarti sui tuoi sforzi o di sentirti veramente motivato a cercare di raggiungerli. Usare le cinque “W” è un ottimo modo per assicurarsi che ognuno degli obiettivi che state stabilendo sia specifico per ciò che volete realizzare. Cosa voglio ottenere? Perché è importante per me? Chi è coinvolto nel raggiungimento di questo obiettivo? Dove devo essere per avere le maggiori possibilità di successo? Quali risorse o limitazioni devo affrontare?

Evita di fissare obiettivi che siano orientati in termini di risultato come il denaro. Sappiamo che questo può sembrare strano, ma focalizzando i tuoi obiettivi su una mentalità orientata al processo, sarai portato a cominciare a pensare in termini di probabilità.

Misurabile

Dovresti assicurarti di poter misurare i tuoi obiettivi. Specialmente quando si ha a che fare con la psicologia del trading, alcuni degli obiettivi che tenterete di raggiungere sono molto astratti e non necessariamente misurabili. Diventa molto soggettivo, ma essere in grado di mettere un sistema di numeri su diversi aspetti di ciascuno dei miei obiettivi ti permette di misurare questioni che sono tipicamente difficili da quantificare.

Valutando regolarmente i tuoi progressi o la tua crescita, puoi rimanere concentrato, rispettare le tue scadenze e sentire un po’ di eccitazione mentre ti avvicini al raggiungimento di ogni obiettivo. Assicurati che quando stai sviluppando i tuoi obiettivi, tu ti chieda come farai a sapere quando ognuno di essi è stato raggiunto. Se puoi rispondere a questa domanda, allora molto probabilmente hai definito un obiettivo misurabile.

Raggiungibile

Non c’è bisogno di dire che i tuoi obiettivi sono realistici e raggiungibili. Non c’è niente di più frustrante che mancare i tuoi obiettivi mese dopo mese. Ancora una volta, concentrarsi sul lato economico del trading quando si elaborano gli obiettivi può essere pericoloso, in quanto porterà la tua mente ad andare inconsciamente alla deriva verso un risultato, che come ho discusso in precedenza, può causare alcuni seri problemi di trading quando si inizia. Ricorda, quando fissi degli obiettivi che sono orientati in euro, come “voglio fare 50 euro ogni giorno”, stai dimenticando che qualcun altro (il mercato in questo caso) ha il potere di impedirti di raggiungere quell’obiettivo. Vuoi che i tuoi obiettivi siano sotto il tuo controllo e non dipendano da qualcun altro.

Rilevante

I tuoi obiettivi devono essere importanti per te, e devono anche allinearsi con altri obiettivi rilevanti nella tua vita. Avrai bisogno di supporto e assistenza per raggiungere i tuoi obiettivi di trading. Se sei sposato o hai un partner, ti incoraggiamo caldamente a discutere con loro la tua ambizione di diventare trader.

Affinché un obiettivo sia considerato rilevante, dovresti essere in grado di rispondere “sì” a questo tipo di domande: Questo obiettivo sembra valere la pena? È il momento giusto? È complementare agli altri obiettivi che io e il mio partner abbiamo? Sono la persona giusta per raggiungere questo obiettivo? È applicabile all’attuale ambiente socio-economico?

Basato sul tempo

Ogni obiettivo ha bisogno di una data, in modo da avere una scadenza su cui concentrarsi e qualcosa per cui lavorare. Le date di completamento ti aiuteranno ad evitare che i compiti quotidiani abbiano la priorità sui tuoi obiettivi a lungo termine. Detto questo, l’unico avvertimento che vogliamo condividere è che non dovresti cercare di controllare la lunghezza della curva di apprendimento del trading. Per ogni trader è diversa, perché ognuno di noi mette sul tavolo diversi problemi e circostanze di vita. Un trader può impiegare solo sei mesi per superare la curva di apprendimento, mentre un altro può impiegare un anno e un altro ancora può impiegare cinque anni.

Bisogna però fare attenzione. Se non raggiungi i tuoi obiettivi, è più probabile che tu provi emozioni negative come rabbia, frustrazione e delusione. Ecco perché è importante fissare obiettivi realistici. Non importa quanto tempo ti ci vorrà per superare la curva di apprendimento, è vitale che su base regolare tu valuti quanto lontano sei arrivato. Non sprecate il vostro tempo e la vostra energia concentrandovi su quanta strada avete ancora da fare. Vedere la tua linea temporale per i tuoi obiettivi in questo modo ti aiuterà a rimanere positivo attraverso il difficile processo di imparare a fare trading.

Indipendentemente da quanto grandi o piccoli siano, quando ogni obiettivo viene raggiunto, si può benissimo ricevere una scarica di dopamina. Anche il tuo umore, la fiducia e l’autostima tenderanno a migliorare, e tutto ciò contribuirà a ricostituire il tuo capitale emotivo. Ti sentirai incoraggiato a continuare ad andare avanti e a fare progressi verso il risultato desiderato. Sapere chiaramente cosa vuoi, dove vuoi andare e cosa vuoi fare in modo diverso ti assicurerà di non sentirvi persi o stagnanti.