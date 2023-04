Glossario Forex: La terminologia più frequentemente utilizzata

Inflazione

Una condizione economica nella quale i prezzi al consumo crescono diminuendo il potere d’acquisto.

Interbancari, tassi

I tassi Forex ai quali le grandi banche quotano le altre grandi banche internazionali

Intraday

Operazione che si chiude entro la giornata lavorativa.

Indice ISM – Manufatturiero

Indice macroeconomico USA che rileva l’andamento dell’industria manifatturiera nazionale.

Indice ISM – Non manufatturiero

Indice macroeconomico USA che rileva l’andamento dell’industria non manifatturiera e ricopre l’ 80% dell’economia USA.

Kiwi

Slang usato per indicare il dollaro neozelandese.

Leva finanziaria

Anche chiamata margine, è la parte della somma usata in una transazione come garanzia del totale investito. Permette di operare su somme più grandi rispetto al capitale investito.

Lettera

Vedi Ask

Liquidità

Abilità di un mercato di accettare larghe transazioni.

Limit

Ordine con restrizione sul prezzo massimo da pagare o minimo da ricevere.

Long

Posizione aperta in acquisto, che mira all’apprezzamento di uno strumento. In pratica si ottiene comprando la valuta base in un cross.

Lotto

Unità di misura l’ammontare di una transazione. Il valore di una transazione corrisponde ad un numero intero di lotti, tipicamente 100,000.

Margin Call

Una richiesta da un broker o da un dealer per immettere ulteriori fondi per garantire la posizione aperta che ha raggiunto una determinata soglia di perdita.

Margine

L’entità richiesta che un investitore deposita per garantire una posizione.

Mercato

Mercato finanziario, il mercato forex è Over The Counter.

Offerta

Vedi Bid

One Cancels the Other Order (OCO)

Un ordine che cancella una altro ordine, qualunque dei due ordini sia impartito per primo, esso cancella l’altro.

Over The Counter (OTC)

Mercato che non ha una collocazione precisa e nel quali le transazioni non sono condotte tramite scambio diretto.

Overnight

Operazione che rimane aperta fino al successivo giorno lavorativo.

Ordine

Istruzione di eseguire uno scambio ad un determinato tasso.

PIP (Performance Index Paper)

La più piccola unità per qualsiasi valuta. Ad esempio nel cambio Euro/Dollaro è pari ad un decimillesimo (0,0001). Viene anche chiamato punto.

Posizione

Operazione, ordine eseguito sul mercato

Pound

Vedi Sterlina

Prezzi al consumo (Shop Price Index)

Per ogni paese dell’aera euro, indice che misura il tasso di inflazione basandosi su un campione di rivenditori. Questo indice considera solamente i cambiamenti di prezzo nei punti di vendita al dettaglio.

Punto

Vedi PIP

Profit/Loss

Guadagno o perdita “attuale” considerando le posizioni chiuse più il teorico guadagno o perdita sulle posizioni aperte.

Range

Intervallo tra prezzo massimo e minimo in un determinato periodo.

Rating

Giudizio tecnico espresso sulla solvibilità di un Ente o prodotto finanziario. Il livello massimo è rappresentato da AAA.

Resistenza

Termine usato in analisi tecnica che indica uno specifico livello oltre il quale, secondo l’analisi, il prezzo sarà destinato a scendere.

Rischio

Esporsi ad un certo rischio legato al cambiamento del tasso di cambio.

Rollover

Regolamento di una transazione aperta durante la notte. Tramite questa operazione vengono regolati gli interessi dovuti al broker.

Scalping

Consiste nell’aprire e chiudere velocemente posizioni.

Short

Posizione aperta in vendita che beneficia quindi di un abbassamento dei prezzi, si attua vendendo la valuta base.

Spread

Differenza di prezzo tra Ask e Bid, la domanda e l’offerta.

Sterlina

GBP, Valuta di riferimento del Regno Unito

Stop loss

Tipo di ordine dove una posizione aperta è automaticamente chiusa ad un prezzo specifico prestabilito per limitare le perdite.

Stop profit

Tipo di ordine dove una posizione aperta è automaticamente chiusa ad un prezzo specifico prestabilito per incassare un guadagno.

Strumento (finanziario)

Bene sul quale si effettuano le operazioni, nel caso del FOREX le valute.

Supporto

Termine usato in analisi tecnica che indica uno specifico livello oltre il quale, secondo l’analisi, il prezzo sarà destinato a salire.

Tecnica, analisi

Previsione effettuata tramite l’analisi di dati di mercato, ad esempio i trends storici, le medie, i volumi ecc.

Target

Obiettivo, è il risulatato che un gestore si propone effettuando un’operazione.

Tasso di cambio (Exchange Rate)

Prezzo di una valuta esprezzo nei termini di un’altra.

Tick

Cambio minimo del prezzo di uno strumento.

Trend

Direzione, andamento di una valuta.

Trade

Commercio, scambio.

Trading

Operare sul mercato.

Volatilità

Misura statistica dei movimenti di prezzo in un mercato rispetto al tempo.

Volume

Quantità che misura gli scambi totali su un determinato strumento finanziario.

Yen

JPY Valuta di riferimento del Giappone.

Yuan

CNY Valuta di riferimento della Repubblica popolare Cinese.