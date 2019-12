Corso Forex per principianti – Guida completa al miglior corso Gratuito forex

La maggior parte degli investitori inizia a fare trading forex senza le giuste conoscenze. Da qui ne deriva una profonda frustrazione tale da comportare la perdita totale e veloce dei soldi.

Il risultato?

Un fallimento totale e la perdita dell’ottimismo iniziale.

Investire nei mercati finanziari, nel mercato forex, come anche nelle opzioni o nel trading con i futures, offre in realtà delle grandi opportunità. Questo però vuol dire anche prestare attenzione in quanto il tutto è molto differente rispetto al classico investimento azionario.

Molto spesso accade che anche i migliori traders azionari falliscono.

I mercati azionari hanno dei tratti diversi e per tale ragione sono caratterizzati dalla proprietà delle azioni stesse. Il mercato delle valute è invece sostenuto puramente dalla speculazione.

Per fortuna ci sono delle soluzioni che permettono agli investitori di apprendere velocemente. Ecco il perché di questa nostra guida incentrata sui corsi di trading online.

Forex

Miglior Corso forex trading online

In questa guida trovate un corso sul Forex completo, gratuito e consultabile online.

Qui troverete le giuste informazioni, le numerose lezioni pensate per tutti coloro che desiderano imparare a fare trading sul Forex ovvero sul mercato delle valute. All’interno della guida troverete consigli base, adatti ai principianti e non, adatti a tutti coloro vogliono imparare il mondo della finanza.

Grazie alle informazioni di base, potrete apprendere come operare sul mercato delle valute, comodamente da casa, allo stesso modo di come operano i professionisti. Certo, potrai prenderti tutto il tempo che vorrai per migliorare.

Imparerete tutto questo, facendo pratica con una piattaforma demo gratuita.

In questo caso, la piattaforma trading demo è una versione identica alla piattaforma di trading reale che ti consente di far praticare investendo denaro finto.

Corsi forex trading: quali e quanti tipi di corsi esistono?

Al momento le tipologie di corsi presenti sono 2:

corsi online per tutti;

corsi individuali (online ed offline).

Molto spesso i corsi li si può paragonare ai corsi universitari a distanza tenuti da un insegnante che presenta delle slide in PowerPoint, documenti di vario genere, simulazioni di trading, ecc.

I corsi solitamente sono creati solo per muoversi dal livello principiante, al livello intermedio, finanche al livello esperto.

Si tratta di corsi che possono costare anche molto cari. Ci sono poi, invece, i corsi di trading online gratuiti, offerti dai migliori broker di trading online.

Un chiaro esempio è il corso di trading offerto dalla piattaforma 24Option.

Notate bene che il trading individuale è specifico ed è importante avere acquisito almeno un livello di base prima di entrare.

Nella maggior parte dei casi, vi viene assegnato un tutor che vi guiderà attraverso le diverse strategie di trading e vi insegnerà la gestione del rischio. Allo stesso tempo, lo potete sfruttare per imparare ad operare insieme a lui.

Come cercare il corso forex giusto?

Forex. corsi migliori

A prescindere dal corso che cercate, non dovete mai dimenticare di esaminare i seguenti elementi:

Reputazione del corso

Se cercate un corso su google vi verranno fuori 2 milioni di risultati per “corso forex”. Se invece cercate dei corsi specifici, allora troverete dei corsi che hanno una buona reputazione.

Ci sono corsi trading online truffa che ti promettono guadagni facili, immediati ed enormi. Chiacchiere!

Un programma di trading solito non vi prometterà introiti elevati ma solamente informazioni specifiche e strategie testate. La reputazione del corso la comprenderete meglio se cercate informazioni direttamente dai partecipanti ai forum online.

Tempo e costi

Questa ricerca potrebbe richiedere un impegno più serio (specialmente nel corso individuale).

Prima di scegliere un corso è bene valutarne l’impegno che ti viene richiesto. Questo varia di molto anche in termini di costi del corso stesso.

Prestare attenzione alle truffe

Dovete stare attenti alle truffe. Questo è molto importante!

Tutti i corsi che promettono guadagni semplici e altamente improbabili come 500 euro al giorno o anche profitto garantito, o sistemi che non perdono mai una transazione, ecc. sono solo delle truffe da evitare!

Tutti i trader che abbiano fatto anche poche transazioni, sanno bene che non c’è nessuna garanzia nel mondo forex e che ogni promessa è una truffa!

Ci sono altri modi per imparare a fare trading.

Ci sono dei corsi che costituiscono una validissima e solida opzione per imparare il mercato dello scambio delle valute.

Migliori Corsi Forex online

Tutti coloro che sono dei buoni autodidatta, possono sfruttare i mezzi che mette a disposizione la rete. Qui sono presenti:

libri di trading,

articoli gratuiti;

strategie di trading, ecc.

Queste sono redatte dai professionisti. Gli articoli di analisi tecnica e fondamentale sono offerti anche dai broker online.

Ad ogni modo, sebbene questa informazioni siano spesso gratuite, si deve sempre sincerarsi che le fonti dalle quali le si apprende siano attendibili e credibili e che non cerchino di spingere il lettore solo per il proprio interesse.

Certamente non è facile trovare informazioni di questo genere. Ecco il motivo per il quale imparare a fare trading con le guide online non è semplice.

Per i trader che hanno poco budget da investire sulla propria conoscenza è sicuramente una delle migliori opzioni.

Ricordate per tanto che ancora prima di buttarvi a capofitto nel trading è fondamentale frequentare un corso o avere una certa istruzione per non dilapidare il capitale nel forex.

Anche i trader di grande successo non sono necessariamente preparati ad affrontare questa diversa tipologia di trading.

Tutti i corsi di trading, individuali o collettivi, possono sicuramente fornire al trader degli ottimi strumenti per poi mettere in pratica delle strategie vincenti.

Corso Trading Forex con i CFD

Trading Forex

Il trading Forex da casa ti permette di negoziare tramite i CFD.

I CFD sono l’acronimo di contract for difference e replicano l’andamento di un cross valutario.

Negoziando al rialzo o al ribasso CFD puoi ottenere risultati economici derivanti dai rialzi e dai ribassi delle coppie valutarie.

Un esempio concreto potrebbe essere quello del CFD EUR/USD che replica l’andamento del cambio euro dollaro.

I breve, quando parlate di fare trading sull’asset euro dollaro, vuol dire che negozierete CFD EUR/USD al rialzo o al ribasso, in modo tale da cercare di fare profitto dai rialzi o dai ribassi del cross.

Corso trading Forex principianti

Molto spesso i trader ricercano informazioni in merito a dei corsi di trading forex per principianti.

Quando ci si approccia a questi corsi, solitamente lo si fa perché non si ha esperienza. Molti sono anche i trader di livello intermedio che ricercano questi corsi in quanto desiderano approfondire alcuni aspetti importanti del mercato in quanto non lo conoscono al 100%.

Potrebbe anche accadere che non abbiano mai approfondito tale argomento.

Tutti i trader che operano in questo settore da qualche anno, probabilmente troveranno alcuni aspetti interessanti, oltre che a qualche novità e riflessione sul mondo del Forex e del trading online in generale.

In breve questo corso è diretto a tutti gli appassionati di Forex trading i quali desiderano avere una visione completa sull’argomento e che tocca anche altri aspetti profondi come l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale.

Miglior Corso Forex: quale scegliere?

24option CFD

A questo punto, cerchiamo di comprendere qual è il miglior corso forex.

Oggi ne esistono migliaia di corsi forex, alcuni di buona qualità ed altri che lasciano a desiderare. Come detto in precedenza, scegliere il miglior corso forex è fondamentale al fine di guadagnare nel mercato delle valute e allo stesso tempo evitare di perdere denaro.

Chiariamo un punto. Non è difficile imparare a fare trading online. Lo potrebbe essere per chi comincia per la prima volta a operare sul forex. Questo è molto importate che lo comprendiate.

Solitamente per chi inizia a fare trading da zero, un ottimo corso sarebbe quello offerto dai broker forex trading. Si tratta di corsi base, adatti a tutti in quanto molto semplici da capire perché utilizzano un linguaggio tecnico e allo stesso tempo pratico.

L’aspetto più importante di questi corsi è che sono orientati alla pratica; in breve ti viene spiegato come fare a guadagnare (seriamente) con il forex.

Questi corsi sono gratis!

Ad esempio, scegliendo il corso forex di 24option, uno dei migliori broker per fare forex trading, potete imparare a fare trading. In pratica, il corso 24Option è:

Completo;

Gratuito;

Semplice;

Efficace.

24option è per altro famoso perché autorizzato e regolamentato a livello europeo, con decine di migliaia di clienti soddisfatti. Inoltre, se scegliete di aprire un conto di trading demo con 24Option potete scegliere di riceve subito l’assistenza telefonica di un vero esperto di forex il quale ti offre dei consigli e delle indicazioni preziose, in grado di fare la differenza per chi li segue.

Apri un conto Gratis 24Option

24option ti mette a disposizione un ottimo servizio di segnali forex gratuiti, definito come affidabile.

Si tratta di Segnali con delle previsioni accurate e non dei consigli di trading!

24option è inoltre un broker completamente gratuito che non applica commissioni. Ti permette anche di operare su tutte le principali coppie di valute forex ma anche su azioni, materie prime e criptovalute.

Con 24option puoi anche fare trading in modalità demo e allo stesso tempo sperimentare il trading con denaro virtuale, quindi senza rischi.

Molti dei trader principianti hanno oggi riscontrato un grande successo proprio per mezzo di questo corso operando anche in demo per applicare i concetti studiati.

Migliori corsi forex: esistono?

Certamente si, ma non tutti sono a pagamento. Ad esempio il corso di 24option è uno dei migliori corsi forex gratis che possono aprire tutti i trader tramite registrazione ad un conto demo gratuito.

Ci sono poi i Corsi forex a pagamento.

Anche di questi corsi ve ne abbiamo parlato brevemente.

Tutti i corsi forex a pagamento sono spesso costosissimi e apportano vantaggi minimi. Solitamente utilizzano termini tecnici che impediscono a coloro che si avvicinano per la prima volta al mercato di comprendere davvero il corso.

Spesso si tratta di corsi che si tengono dal vivo. Ecco anche il motivo per il quale hanno un costo abbastanza elevato.

Sarebbe meglio evitarli, in quanto non garantiscono il successo. Per altro, non è detto che i guru del forex, che lo hanno scritto, sono davvero così bravi come raccontano. Potrebbe succedere che questi corsi vengono promossi come tali, ma in realtà non valgono nulla.

Si potrebbe trattare di truffe che solitamente hanno un solo scopo: arricchirsi spillando denaro ai principianti del forex.

Anche quando si sceglie un corso, si deve prendere in esame quanto imposto dalla normativa ESMA. Essa ha imposto dei limiti riducendo la leva finanziaria disponibile. Molti sono i trader professionisti che operano senza nessun tipo di limitazione.

Ovviamente si tratta sempre di requisiti e limiti da rispettare.

Questo sta a significare che un grande guru guadagna milioni vendendo corsi di trading forex e allo stesso tempo non ha i requisiti per farsi riconoscere come trader professionista. Potrebbe succedere anche che operi solo con piattaforme demo.

Come fare a saper questo?

Purtroppo non lo possiamo sapere in anticipo. Ecco il motivo anche per il quale la maggior parte dei corsi forex a pagamento non valgono nulla. Motivo per cui sarebbe meglio scegliere corsi gratuiti che non sono organizzati da esperti di marketing!

Corso forex Milano

Forex trading corso

Qual è il miglior corso forex a Milano?

Rispondere a questa domanda, non è semplice.

Certamente frequentare dei corsi dal vivo ha dei vantaggi che magari quelli online non hanno. Ma frequentare dei corsi forex non vuol dire che siano tali da offrire i risultati sperati.

I corsi dal vivo sono solitamente corsi a pagamento. Quindi devi fare attenzione a scegliere quelli fatti seriamente dalle pubblicità di marketing. Solitamente hanno un secondo fine, ovvero venderti qualche prodotto o servizio miracoloso che ti aiuta a raggiungere in fretta la libertà finanziaria. Chiacchiere anche in questo caso.

Se invece scegliete i corsi forex disponibili gratuitamente online che godono di opinioni positive, allora potete star tranquilli che, anche se il corso non vi soddisfa, non avete perso nulla.

Corsi forex: opinioni e forum

A questo punto è bene chiarire un piccolo particolare. I corsi forex a pagamento sono sconsigliati. Allo stesso tempo, lo sono i forum finanziari come fonte di informazione sul forex.

Ad oggi ci sono tante fantastiche leggende investante sui forum. Ci sono delle chiare bugie in merito a chi ti consiglia di utilizzare forum come materiale didattico. Solo e soltanto follia.

I forum finanziari anche se possono sembrare autorevoli, non lo sono.

Spesso succede che i venditori di corsi forex, aprono dei falsi account e fingono di discutere tra di loro, ma è tutto pilotato. Il loro obbiettivo è uno solo: accalappiare trader sprovveduti (o aspiranti trader) e vendere loro ogni genere di illusione.

Come?

Inventando loro che possono diventare ricchi seguendo corsi di trading online o segnali di trading affidabili.

Ecco il motivo per il quale sarebbe bene stare alla larga dai forum e utilizzare i corsi forex dei broker.

Strategia forex vincente

Strategie forex vincenti

Che cosa ci si deve aspettare da un corso forex online?

Certamente la strategia vincente sarebbe quella di seguire dei corsi base che spiega le migliori strategie per fare trading, che non vuol dire assolutamente chiudere tutte le operazioni con una vincita.

Si tratta di pura fantascienza.

Non esiste una strategia, che ti possa far guadagnare tanto e subito. Al momento non esistono strategie sicure al 100%. Chi ti promette questo, ti sta imbrogliando.

Le strategie vincenti sono strategie che garantiscono un buon numero di successo. Questo vuol dire solo che il numero delle operazioni che chiude in perdita è nettamente inferiore alle operazioni che chiudono in profitto. Non stiamo dicendo che le strategie operate chiudono sempre in profitto.

Molto spesso i principianti del forex pensano che le strategie vincenti siano complicatissime. Questo non è vero, ma allo stesso tempo fare trading non è semplice!

Corsi forex opinioni e considerazioni finali

Quali sono i migliori corsi forex?

Come detto vi sono quelli offerti da 24option ma anche quelli offerti da tutti i broker forex. Solitamente i migliori corsi forex hanno delle opinioni espresse dai trader che li hanno provati. Molti sono infatti i trader che li hanno provati e che hanno imparato a fare forex ed oggi guadagnano soldi. Molti sono anche i corsi forex a pagamento che invece hanno opinioni negative e non vogliamo nemmeno aprire il capitolo dei mancati rimborsi.

Alternative ai corsi: imparare il forex copiando

etoro social trading

Come fare a imparare a fare trading divertendosi?

Sicuramente imparando e condividendo con gli altri opinioni e informazioni. Certamente non è semplice fare questo. Allo stesso tempo, possiamo affermare che è possibile imparare a fare trading sul forex copiando automaticamente i trader migliori.

Come è possibile?

Grazie alla piattaforma di trading eToro.

Grazie ad eToro puoi scegliere di investire e fare trading con una piattaforma del tutto innovativa. Si tratta di piattaforma di trading definita come il più grande social network degli investitori.

Per mezzo di eToro, si può entrare in contatto con i migliori trader del mondo. Da questi puoi imparare leggendo quello che scrivono sui loro profili pubblici e soprattutto puoi operare automaticamente, copiando tutte le operazioni dei migliori trader.

EToro funziona molto semplicemente come un normale motore di ricerca (interno) che consente di selezionare in modo semplice i trader forex da copiare, ovvero quelli che nel passato hanno ottenuto il profitto elevato con il minimo rischio.

Tutti i trader principianti, di solito, selezionano questi trader per la copia. Da qui poi il software automatico brevettato di eToro si occuperà di copiare automaticamente le operazioni.

Il tutto ha un duplice vantaggio:

Per chi copia;

Per chi si fa copiare.

In breve, da una parte chi copia ottiene risultati da subito. Allo stesso tempo impara osservando quello che fanno i più grandi trader del mondo. Questo vuol dire avere la possibilità di imparare a fare trading copiando.

Apri un conto Social Trading Gratis con eToro

A questo punto, non ci resta che tirare le fila del nostro discorso.

Abbiamo detto che il miglior corso forex potrebbe essere quello di 24option e abbiamo anche visto come fare trading online copiando gli altri, grazie ad eToro.

Non vi resta adesso che scegliere la strada che voi volete seguire.

Se optare per un corso completamente gratuito, scaricandolo gratis o se invece preferite investire nel trading online copiando ed in questo caso con dei broker di trading online. A questo punto devi considerare che un buon corso forex per principianti deve essere:

semplice da capire, completamente gratuito; orientato alla pratica.

Se rispetta questi tre principi, allora si tratta di un ottimo corso forex. Se invece scegliete corsi a pagamento, o è detto che il rapporto qualità prezzo soddisfi le tue aspettative.