Crisi in Medio Oriente: lo Yen affonda, il dollaro vola! Ecco perché e quali sono le previsioni

Lo yen giapponese (JPY) inizia la settimana sotto pressione, estendendo a tre giorni consecutivi la sua striscia di perdite contro il dollaro statunitense (USD) nella giornata di lunedì.

La valuta nipponica è scivolata al livello più basso da oltre cinque settimane, penalizzata dal rinnovato appeal del biglietto verde come bene rifugio, in seguito a una drammatica escalation nella guerra tra Iran e Israele.

Sebbene lo yen sia tradizionalmente considerato una valuta rifugio, in questa occasione non è riuscito a trarne vantaggio, oscurato dall’attrattiva ben più forte del dollaro dopo che gli Stati Uniti hanno affiancato Israele nei raid aerei su siti nucleari chiave in Iran, alimentando i timori di una più ampia crisi regionale.

Il cambio USD/JPY vola sopra la media mobile: mercati ignorano i dati giapponesi

Il cambio USD/JPY è in forte ascesa durante la sessione europea, avendo superato la media mobile a 100 giorni, scambiando intorno a 147,84 al momento della scrittura, in rialzo di oltre l’1,15% nella giornata.

Il marcato slancio rialzista della coppia riflette la solidità del dollaro, con gli investitori che si rifugiano nel biglietto verde, ignorando i dati positivi sull’Indice dei direttori agli acquisti (PMI) giapponese e concentrandosi unicamente sulle crescenti tensioni geopolitiche.

Elementi chiave del contesto attuale:

USD/JPY oltre quota 147, superata la media mobile a 100 giorni

Rialzo superiore all’1,15% nella singola giornata

Dati macro giapponesi trascurati a favore del rifugio in USD

Nel frattempo, il Dollar Index (DXY) è risalito sopra quota 99,00, mantenendosi solido intorno a 99,25, mentre i flussi di avversione al rischio sostengono la domanda per la valuta di riserva globale.

I dati PMI flash pubblicati in precedenza nella giornata hanno mostrato un’accelerazione dell’attività del settore privato giapponese, ma non sono riusciti a sostenere lo yen.

L’au Jibun Bank Japan Composite PMI è salito a 51,4 a giugno, rispetto al 50,2 di maggio. Il PMI manifatturiero è tornato in territorio positivo a 51,3, superando le previsioni. Anche il PMI dei servizi è aumentato a 51,5.

Petrolio in rialzo e bilancia commerciale sotto stress: nuove pressioni sullo yen

L’impennata dei prezzi del petrolio greggio a livello globale, alimentata dalle tensioni in Medio Oriente, esercita un’ulteriore pressione sullo yen. Il Giappone importa la quasi totalità del proprio fabbisogno energetico, quindi il recente balzo del prezzo del petrolio, innescato dal conflitto, potrebbe peggiorare il saldo commerciale del Paese.

Implicazioni economiche per il Giappone:

Aumento del costo delle importazioni energetiche

Deterioramento della bilancia commerciale

Crescente debolezza strutturale dello yen

Questo crescente peso delle importazioni indebolisce ulteriormente l’interesse degli investitori verso lo yen, che già cede terreno rispetto al dollaro in forte ripresa.

Anche gli analisti di Citi hanno espresso una visione simile in una recente nota ai clienti, avvertendo che “un aumento del prezzo del greggio causa un peggioramento non solo del saldo commerciale del Giappone, ma anche dei termini di scambio, quindi agisce fondamentalmente come un fattore di indebolimento dello yen”.

Nel loro report, pubblicato da Reuters, Citi ha ribadito la propria previsione di un ulteriore calo della valuta giapponese, puntando a quota 150 per dollaro entro settembre.

