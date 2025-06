EUR/USD vicino ai massimi storici: cosa sta davvero spingendo l’euro così in alto?

L’EUR/USD registra perdite marginali mercoledì, ma rimane vicino a un massimo pluriennale intorno a 1,1640, livello che non si vedeva dal novembre 2021, dopo un rally di quasi 1,40% nei due giorni precedenti.

Una moderata propensione al rischio continua a sostenere i mercati, nonostante la fragilità del cessate il fuoco tra Israele e Iran, mantenendo il Dollaro USA (USD), valuta rifugio, sotto pressione.

Il cambio EUR/USD resta vicino ai massimi dal 2021

La domanda di rischio limita il ruolo difensivo del Dollaro USA

Le tensioni in Medio Oriente non hanno ancora avuto impatto sui flussi energetici

I prezzi del petrolio sono risaliti rispetto ai minimi di martedì, ma rimangono ben al di sotto dei massimi raggiunti la settimana scorsa. Le strutture iraniane di petrolio e gas naturale sembrano essere state poco colpite dai bombardamenti, e il traffico di petrolio attraverso lo strategico Stretto di Hormuz non sembra essere minacciato, almeno per ora.

I prezzi relativamente bassi del greggio costituiscono un ulteriore sostegno per l’Euro (EUR), in quanto alleviano le pressioni inflazionistiche sull’economia della zona euro.

La Fed non cambia rotta, ma il mercato scommette su un taglio a settembre

Negli Stati Uniti, martedì, il presidente della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell ha ribadito, nel Rapporto Semestrale di Politica Monetaria al Congresso, che la banca centrale non ha fretta di tagliare i tassi d’interesse.

Le pressioni del presidente USA Donald Trump e il crescente dissenso tra i membri della Fed non sembrano aver scalfito l’orientamento restrittivo di Powell.

Powell mantiene un atteggiamento restrittivo

Trump e parte della Fed spingono per una linea più accomodante

Nessuna modifica attesa nella testimonianza di mercoledì

Tuttavia, il mercato continua a scommettere su un taglio dei tassi a settembre, specialmente dopo i deludenti dati sulla fiducia dei consumatori pubblicati martedì. Le crescenti preoccupazioni sull’occupazione stanno limitando le decisioni di spesa dei consumatori statunitensi e aumentando la pressione sulla Fed affinché adotti una politica monetaria meno restrittiva.

Powell tornerà a testimoniare mercoledì, ma è improbabile che modifichi la sua posizione. Il calendario economico di mercoledì è scarno, con l’unico dato rilevante rappresentato dalle vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti per il mese di maggio. Le notizie provenienti dal Medio Oriente continueranno a guidare i mercati.

Struttura tecnica rialzista per l’EUR/USD: obiettivo a 1,1700

L’EUR/USD ha ripreso il suo più ampio trend rialzista dopo aver superato la parte superiore del canale correttivo delle ultime settimane, spinto dall’ottimismo degli investitori in seguito all’annuncio di Trump di un cessate il fuoco nel conflitto in Medio Oriente.

Il superamento della trendline segnala forza rialzista

Obiettivo tecnico indicato in area 1,1700

Possibile pullback verso 1,1535 prima di nuovi rialzi

La resistenza immediata si trova sul massimo del 12 giugno, a 1,1630, ma la rottura della trendline di resistenza a 1,1540 evidenzia una figura di bandiera rialzista, con un obiettivo teorico in area 1,1700. Questo livello coincide con l’estensione di Fibonacci al 127,2% del rally compreso tra il 10 e il 12 giugno.

Al ribasso, una reazione negativa dai livelli attuali potrebbe cercare supporto sulla trendline rotta, ora intorno all’area di precedente resistenza a 1,1535. Un ritracciamento per testare nuovamente quel livello non è da escludere. Una conferma al di sotto di tale livello invaliderà la visione rialzista e riporterà l’attenzione sui minimi di giovedì e lunedì a 1,1445.

