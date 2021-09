Come diventare un Forex trader

Diventare un Forex trader significa lavorare sulle proprie competenze strategiche, conoscenze finanziarie, disciplina emotiva e… tanto altro ancora! Un mix di abilità che non deve tuttavia scoraggiare i neofiti: grazie alle opportunità che vengono oggi concesse dalla rete, è ben possibile diventare un buon Forex trader in maniera più facile di quanto non accadesse in passato.

Ma come fare?

Nelle prossime righe, cercheremo di comprendere come – passo dopo passo – sarà possibile diventare un investitore valutario di successo. Per il momento, inizia ad armarti di alcuni attrezzi di base come la forza di volontà, la costanza, la passione, la pazienza e l’umiltà!

Comprendi che non sai

Il primo livello di evoluzione da Forex trader che devi affrontare è il fatto di capire che non sai. Fare del forex trading senza alcuna conoscenza è come viaggiare in autostrada bendati: ti potrà andar bene per qualche secondo, ma prima o poi finirai con il commettere un incidente.

Con il trading è la stessa cosa: se investi senza conoscenze ti potrà andar bene o male, ma prima o poi perderai tutto, perché commetterai sequenze di errori sempre più gravi. Cerca di evitare di arrivare a questo punto, e metabolizza il fatto che non sei un esperto di Forex trading, e che se non sei un esperto non potrai mai guadagnare soldi facili!

Individua cosa devi studiare

Una volta che hai individuato i tuoi gap di conoscenza, devi cercare altresì di individuare cosa devi studiare per colmare queste carenze. Dall’analisi fondamentale all’analisi tecnica, dalla conoscenza dei mercati a quella degli strumenti finanziari, dalla necessità di comprendere come redigere una strategia a gestire le emozioni, sono tantissimi gli aspetti che non dovresti sottovalutare.

Soffermati sulla psicologia di trading

Uno degli aspetti più importanti che ogni Forex trader dovrebbe curare, e che invece si finisce troppo spesso per sottovalutare, è quello della psicologia del trading. Gestire le emozioni mentre si sta rischiando il proprio capitale non è mai facile e, purtroppo, non esistono “conti demo” che possano permetterti di apprenderla.

Imparerai come gestire paura e avidità solo con il tempo, ed è proprio per questo motivo che, almeno all’inizio, dovresti cercare di investire con gradualità.

Non finire mai di imparare!

Una volta che hai studiato, hai realizzato la tua strategia di trading e l’hai messa in pratica – magari, ottenendo anche qualche buon riconoscimento! – non dovresti certo fermarti.

Ricorda che i migliori trader sono quelli che non esauriscono mai la loro sete di apprendimento, e che giorno dopo giorno arricchiscono il proprio bagaglio di competenze con nuove tecniche e strategie!