USD/INR in picchiata: Fed sotto pressione. Ecco come stanno investendo i trader

La Rupia indiana (INR) cerca di estendere il suo slancio rialzista contro il Dollaro statunitense (USD) durante la sessione europea di venerdì, dopo aver segnato un nuovo massimo di due settimane in apertura.

La coppia USD/INR fatica a mantenere i minimi immediati attorno a 85,58, mentre il Dollaro USA continua a sottoperformare in seguito all’attacco del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’indipendenza della Federal Reserve (Fed), evento che ha rafforzato le scommesse su un orientamento più accomodante.

Durante la sessione asiatica, l’indice del Dollaro USA (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a un paniere di valute, ha faticato a mantenere il minimo di tre anni e mezzo attorno a quota 97,00 toccato giovedì.

Le tensioni politiche indeboliscono il Dollaro: la Fed sotto pressione

Dopo la testimonianza del Presidente della Fed Jerome Powell, nella quale ha affermato che considerare tagli dei tassi d’interesse in un momento in cui la banca centrale sta cercando di valutare l’impatto delle tariffe su inflazione ed economia non è appropriato, il Presidente Trump lo ha definito “terribile” per aver sostenuto la stabilità dei tassi, aggiungendo di avere “tre o quattro nomi” pronti per sostituirlo.

Powell esclude tagli dei tassi nel breve termine

Trump critica duramente la linea della Fed

Possibile sostituzione del presidente della Fed con figure più vicine all’agenda politica.

Una tale mossa ha spinto gli investitori a rivedere l’eccezionalismo del Dollaro USA, ipotizzando che le future decisioni della Fed saranno motivate da agende politiche e non da rischi economici fondamentali.

Gli analisti di Societe Generale hanno dichiarato: “Il mercato sta scontando la possibilità che il Presidente Trump nomini qualcuno che, almeno a prima vista, sembri più vicino alle sue posizioni.”

Questo ha spinto anche i trader ad aumentare le scommesse a favore di un taglio dei tassi da parte della Fed nella riunione di luglio. Secondo lo strumento CME FedWatch, la probabilità che la Fed tagli i tassi a luglio è salita al 20,7% rispetto al 12,5% della settimana precedente.

Analisi tecnica: si aggrava la pressione ribassista su USD/INR

La coppia USD/INR scivola sotto le medie mobili esponenziali (EMA) a 20 e 50 giorni, che si trovano rispettivamente attorno a 85,86 e 85,72, suggerendo che la tendenza di breve termine è diventata ribassista.

Prezzo sotto le EMA a 20 e 50 giorni

Segnale di debolezza tecnica nel breve periodo

Bearish trend confermato da indicatori di momentum.

L’indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni è sceso sotto 50,00 dopo essere rimasto sopra 60,00 nei giorni precedenti, segnalando una forte inversione ribassista. Guardando verso il basso, la media mobile esponenziale a 200 giorni attorno a 85,35 fungerà da supporto chiave per la coppia. Al rialzo, il massimo di mercoledì a 86,13 rappresenta un ostacolo critico.

