Opzioni FX, cosa sono e come funzionano le opzioni Forex

Le Opzioni FX, recenti strumenti finanziari lanciati da alcuni dei più noti broker di settore come IQ Option, sono prodotti in grado di combinare le caratteristiche delle normali opzioni con il Forex.

Per questo motivo sono chiamate anche Opzioni Forex.

Ma con quali caratteristiche? E quali sono gli elementi che consentono di differenziare le opzioni FX dagli altri prodotti che forse già conoscete?

Opzioni FX: cosa sono?

Iniziamo con il rammentare che, a differenza delle opzioni binarie (dove la redditività di ogni operazione è predeterminata e dunque già nota al momento dell’apertura della posizione), le opzioni FX possono riservare al trader un aumento potenzialmente illimitato mentre, naturalmente, non si potrà che perdere – al massimo – quanto si investe in una posizione.

Ma cosa sono le opzioni FX? Le opzioni FX sono opzioni sui tassi di cambio del Forex. Per questa ragione vengono chiamate anche Opzioni Forex. Infatti FX sta per “Forex”.

Vediamo ora come sono negoziate le opzioni FX.

Come negoziare le opzioni FX

Opzioni Forex

Ci sono diverse cose che dovreste conoscere prima di intraprendere il trading di opzioni FX. La prima, ovviamente, è come impostare l’operazione: quando aprite una posizione, bisognerà infatti specificare il prezzo d’esercizio e l’importo investito, ovvero la quantità di denaro che si desidera investire oltre allo strike price. Quest’ultimo funziona come una soglia che il prezzo dovrebbe raggiungere per poter determinare una chiusura positiva: quando il prezzo di esercizio non viene raggiunto, l’importo investito viene definitivamente incamerato dal broker, e la posizione si chiude in perdita.

Da quanto sopra ne deriva che proprio l’impostazione dell’operazione è probabilmente la parte più importante dell’intero processo di trading con le opzioni FX, visto e considerato che non prendere nella giusta consapevolezza la gestione del rischio vi porterà a investire troppo (ricordate che l’importo da investire è calcolato come percentuale del totale dei vostri fondi e non deve superare il 5% del conto) o con prezzi di esercizio non congrui.

Analizzare la tendenza delle opzioni Forex

Ci sono tre modi principali per analizzare l’azione del prezzo dopo che la posizione è stata aperta: lo si può fare visivamente, con l’analisi tecnica e con quella fondamentale.

L’analisi visiva viene eseguita automaticamente non appena si dà un’occhiata al grafico dei prezzi. L’analisi tecnica si basa sulla premessa che tutte le informazioni necessarie per poter condurre in successo un’operazione di trading si trovano già sul grafico dei prezzi. L’analisi fondamentale, al contrario, tiene conto di importanti eventi e annunci politici/economici. Dal momento che si opera a intervalli di un’ora, entrambi possono essere utilizzati in modo efficace.

Opzioni FX: da cosa dipendono profitti e perdite

Se avete letto con attenzione le informazioni di cui sopra, dovreste aver già compreso che la posizione si chiuderà automaticamente non appena scaduto il termine temporale. Se in questo frangente il prezzo è superiore al prezzo d’esercizio, si otterrà un profitto se si è aperta una opzione “call”, di acquisto, ovvero di previsione di un prezzo più alto. Di contro, la posizione si chiuderà con una perdita.

Nel complesso, le opzioni Forex sono negoziate secondo le stesse regole delle normali opzioni. Tienilo a mente, quando strutturi una apposita strategia per questa asset class!

