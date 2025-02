GBP/JPY in Rottura: Rally Verso 195 o Trappola Ribassista? Ecco Cosa Devi Sapere

Un recente rialzo ha portato GBP/JPY al di sopra di una zona di resistenza chiave, aprendo la porta a una possibile inversione di tendenza a lungo termine.

GBP/JPY si sta preparando a una rottura rialzista?

Le dichiarazioni dei funzionari statunitensi su possibili esenzioni dai piani tariffari di Trump e il fatto che i trader abbiano ignorato il dato sull’IPC di gennaio, più caldo del previsto, hanno portato a un aumento dell’assunzione di rischi mercoledì. In particolare, le valute europee, come la sterlina britannica, hanno ricevuto un ulteriore impulso dalla possibilità di un accordo di pace tra Russia e Ucraina.

Nel frattempo, lo yen giapponese ha subito un calo generalizzato dopo che il Governatore della Banca del Giappone ha evitato di inviare segnali aggressivi nel suo ultimo discorso.

Ricorda che le tendenze direzionali e le condizioni di volatilità dei prezzi di mercato sono generalmente guidate dai fondamentali. Se non hai ancora approfondito la situazione della sterlina britannica e dello yen giapponese, è il momento di controllare il calendario economico e rimanere aggiornato sulle notizie fondamentali quotidiane!

GBP/JPY, che è stato in salita per tutta la settimana, ha superato il livello psicologico chiave di 192.00.

Ancora più importante, ora sta scambiando al di sopra del Pivot Point R1 (191.59), della media mobile semplice a 100 periodi sul grafico a 4 ore e della linea di tendenza ribassista che ha contenuto i rialzisti dall’inizio dell’anno.

GBP/JPY è pronto per un’inversione rialzista?

Tieni d’occhio i seguenti segnali chiave:

Candele rialziste continue e stabilità sopra 192.00, che potrebbero attirare più acquirenti.

e stabilità sopra 192.00, che potrebbero attirare più acquirenti. Un ulteriore slancio al rialzo , che potrebbe spingere il prezzo verso 194.00 o 195.00.

, che potrebbe spingere il prezzo verso 194.00 o 195.00. Possibili segnali ribassisti , come consolidamenti prolungati o candele di inversione sotto 192.00.

, come consolidamenti prolungati o candele di inversione sotto 192.00. Una pressione sostenuta al ribasso, che potrebbe riportare il cambio verso 190.00 o addirittura 189.00.

Indipendentemente dalla direzione che sceglierai di negoziare, non dimenticare di applicare una corretta gestione del rischio e di rimanere consapevole dei principali catalizzatori che potrebbero influenzare il sentiment generale del mercato!

