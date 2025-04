AUD/JPY previsioni: le nuove mosse di Australia e Giappone che agitano i mercati

Il cross AUD/JPY fatica a capitalizzare il forte movimento rialzista della giornata precedente fino all’area di 91.60, quasi un massimo di tre settimane, e attira alcuni venditori nella giornata di giovedì.

Tuttavia, i prezzi spot riducono parte delle modeste perdite intraday e scambiano intorno alla soglia di 91.00 durante la prima metà della sessione europea, in calo dello 0,30% nella giornata.

Fattori macroeconomici a sostegno dello Yen

L’ottimismo recente su una rapida risoluzione dello stallo commerciale tra Stati Uniti e Cina è svanito piuttosto rapidamente dopo le dichiarazioni del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent di mercoledì, il che, a sua volta, spinge alcuni flussi verso beni rifugio come lo Yen giapponese (JPY).

Flussi verso beni rifugio dopo le dichiarazioni USA

Aumento delle aspettative di rialzo tassi in Giappone

Possibili accordi commerciali tra USA e Giappone.

Oltre a questo, le speranze per un accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone e la crescente convinzione che la Banca del Giappone (BoJ) aumenterà ulteriormente i tassi di interesse nel 2025 sostengono lo JPY. Questo, a sua volta, è considerato un fattore chiave che agisce da ostacolo per il cross AUD/JPY.

Potrebbe interessarti anche: 📚Come fare Forex Trading. Una guida per principianti

Divergenza tra Australia e Giappone, mercati cauti

Nel frattempo, i trader stanno valutando la possibilità di un ulteriore taglio dei tassi di interesse di 25 punti base da parte della Reserve Bank of Australia (RBA) a maggio.

Possibile taglio dei tassi da parte della RBA

Differenze tra politica monetaria australiana e giapponese

Influenza positiva dei mercati azionari sull’Aussie.

Questo rappresenta una forte divergenza rispetto alle aspettative più restrittive nei confronti della BoJ, contribuendo ulteriormente alla relativa sottoperformance del Dollaro Australiano (AUD) e pesando sul cross AUD/JPY. Detto ciò, un tono generalmente positivo nei mercati azionari limita i guadagni dello JPY e offre supporto al più rischioso Aussie.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto marcia indietro rispetto alle minacce di licenziare il presidente della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell, dopo le intense critiche per non aver tagliato i tassi di interesse.

Inoltre, segnali di un allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina – le due maggiori economie mondiali – continuano a sostenere il sentiment positivo dei mercati. Questo sta frenando i rialzisti dello JPY dal prendere posizioni troppo aggressive e rappresenta un vento favorevole per il cross AUD/JPY, richiedendo cautela agli operatori ribassisti.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.