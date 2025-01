EightCap forex CFD trading broker. Recensione e opinioni 2025

Eightcap è più di un semplice broker MetaTrader. Offre anche la popolare piattaforma TradingView, la premiata piattaforma di trading algoritmico di Capitalise.ai e altre risorse di terze parti.

Anche se l’offerta di criptovalute di Eightcap continua a impressionare, la sua gamma limitata di mercati complessivi, la mancanza di contenuti educativi di rilievo e i materiali di ricerca limitati lo pongono in difficoltà nel tenere il passo con i migliori broker forex del settore.

Pro e contro di Eightcap

Pro

Eightcap (conosciuto anche come “ 8cap “) è stato fondato nel 2009 ed è regolamentato in tre giurisdizioni di livello 1 e due giurisdizioni di livello 4.

(conosciuto anche come “ “) è stato fondato nel 2009 ed è regolamentato in tre giurisdizioni di livello 1 e due giurisdizioni di livello 4. I contenuti educativi sono migliorati leggermente con il lancio della sezione Eightcap Labs , che contiene una buona varietà di articoli.

, che contiene una buona varietà di articoli. Offre una vasta selezione di oltre 200 CFD su criptovalute e ha vinto il nostro Premio Annuale 2024 per #1 nel settore delle criptovalute.

e ha vinto il nostro Premio Annuale 2024 per #1 nel settore delle criptovalute. Eightcap offre la piattaforma premiata TradingView ( TradingView è l’unica opzione di piattaforma per i clienti di Eightcap con sede nel Regno Unito).

offre la piattaforma premiata ( è l’unica opzione di piattaforma per i clienti di con sede nel Regno Unito). Ha lanciato un calendario economico alimentato dall’IA di Acuity Trading .

. Offre il FlashTrader EA per migliorare l’esperienza predefinita di MetaTrader 5 (MT5) e ha integrato Capitalise.ai con MT4 per semplificare la codifica di bot di trading e indicatori con linguaggio naturale.

per migliorare l’esperienza predefinita di (MT5) e ha integrato con per semplificare la codifica di bot di trading e indicatori con linguaggio naturale. Ampia scelta: 900 simboli CFD, e 56 coppie forex disponibili (803 su MT5).

Contro

Le risorse educative non consentono di filtrare i contenuti in base al livello di esperienza e beneficerebbero dell’inclusione di corsi, una funzione di monitoraggio dei progressi e quiz, per esempio.

I video educativi sono scarsi rispetto a ciò che offrono i migliori broker forex per principianti.

La gamma di mercati, conti e metodi di esecuzione disponibili su Eightcap fatica a competere con i migliori broker MetaTrader.

Eightcap è un broker regolamentato?

Sì, Eightcap è un broker altamente regolamentato, e questo è un aspetto che ci preme sottolineare, dato che ci impegniamo a recensire solo broker che rispondano a elevati standard di affidabilità e sicurezza.

Non siamo noi a definire la serietà di Eightcap, ma sono le numerose licenze ottenute da autorità di vigilanza internazionali a certificare la sua legalità e trasparenza. Queste regolazioni provano che Eightcap non solo è legittimo, ma anche sicuro per gli utenti di tutto il mondo.

Le principali autorità che supervisionano Eightcap includono:

ASIC (Australian Securities and Investments Commission) in Australia

(Australian Securities and Investments Commission) in Australia FCA (Financial Conduct Authority) nel Regno Unito, per i trader britannici

(Financial Conduct Authority) nel Regno Unito, per i trader britannici CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) per l’Europa, inclusi i trader italiani

(Cyprus Securities and Exchange Commission) per l’Europa, inclusi i trader italiani SCB (Securities Commission of the Bahamas) che regola i clienti globali

Ognuna di queste licenze garantisce che Eightcap aderisca a rigorosi standard di trasparenza, sicurezza dei fondi e protezione degli investitori.

Per quanto riguarda il mercato italiano, CySEC è l’autorità di regolamentazione di riferimento. Eightcap.eu, la controllata europea del broker, opera sotto la giurisdizione di questa autorità e offre importanti vantaggi in termini di tutela dei trader italiani. In particolare, CySEC impone meccanismi di protezione come la protezione del saldo negativo, il sistema di compensazione fino a 20.000 euro, e una leva massima di 1:30, come stabilito dall’ESMA (European Securities and Markets Authority).

D’altra parte, la società madre, Eightcap.com, è regolamentata da ASIC e SCB, due autorità che permettono un livello di flessibilità maggiore in termini di strumenti finanziari e leva, che può arrivare fino a 1:500. Tuttavia, in questo caso, le protezioni offerte agli utenti non sono altrettanto stringenti come quelle fornite dalla regolamentazione europea.

Gamma di investimenti

Uno degli aspetti fondamentali nella scelta di un broker riguarda la varietà di strumenti di trading che offre. In altre parole, la disponibilità di mercati sui quali è possibile operare. Mentre alcuni broker limitano la loro offerta a un numero ristretto di asset, Eightcap si distingue per una proposta decisamente più ampia, con oltre 800 CFD disponibili su una vasta gamma di mercati.

Ecco una panoramica delle principali categorie di strumenti offerti da Eightcap:

Forex : oltre 40 coppie di valute , che comprendono le principali (major), coppie minori e quelle esotiche, offrendo così opportunità di trading in tutti i segmenti del mercato valutario.

: oltre , che comprendono le principali (major), coppie minori e quelle esotiche, offrendo così opportunità di trading in tutti i segmenti del mercato valutario. Indici : accesso ai più importanti indici azionari globali, tra cui S&P 500 , NASDAQ , FTSE 100 e DAX , per fare trading sulle performance dei principali mercati azionari.

: accesso ai più importanti indici azionari globali, tra cui , , e , per fare trading sulle performance dei principali mercati azionari. Materie prime : contratti per differenza su petrolio (Brent e WTI), gas naturale , oro , argento e altre risorse naturali, per gli investitori che desiderano approfittare dei movimenti di questi beni.

: contratti per differenza su (Brent e WTI), , , e altre risorse naturali, per gli investitori che desiderano approfittare dei movimenti di questi beni. Azioni : CFD su azioni di grandi aziende provenienti da Stati Uniti, Europa e Australia, permettendo di operare sui titoli delle principali multinazionali.

: su azioni di grandi aziende provenienti da Stati Uniti, Europa e Australia, permettendo di operare sui titoli delle principali multinazionali. Criptovalute : una selezione particolarmente ampia di criptovalute, con oltre 250 coppie di criptovalute disponibili, tra cui Bitcoin , Ethereum , Ripple e molte altre. Questo rende Eightcap uno dei broker con la più vasta offerta in questo segmento.

: una selezione particolarmente ampia di criptovalute, con oltre disponibili, tra cui , , e molte altre. Questo rende uno dei broker con la più vasta offerta in questo segmento. ETF: trading su una selezione di ETF attraverso contratti per differenza, un’opportunità interessante per chi desidera diversificare l’esposizione a indici o settori specifici.

Seppur manchino i contratti su obbligazioni, tutte le altre asset class più importanti sono ampiamente rappresentate. Quello che salta subito all’occhio è l’eccezionale offerta di oltre 250 CFD su criptovalute, come il CFD su BTCUSD e il CFD su ETHUSD, un numero che pochi altri broker riescono a offrire.

La vasta gamma di strumenti, unita alla possibilità di diversificare tra diverse asset class, rende Eightcap un broker altamente flessibile, ideale per chi desidera un portafoglio variegato e la possibilità di operare su più fronti.

Le 56 coppie forex e circa 800 CFD di Eightcap pongono la sua gamma di investimenti in linea con la media del settore. Eightcap offre diverse classi di asset, tra cui azioni, indici, materie prime e criptovalute. La gamma di mercati disponibili su Eightcap dipenderà dalla piattaforma utilizzata, dal paese di residenza e dall’entità Eightcap che detiene il tuo account. La tabella seguente riepiloga i diversi prodotti di investimento forex e CFD disponibili per i clienti Eightcap.

Criptovalute: Il trading di criptovalute è disponibile su Eightcap tramite CFD, ma non è disponibile per il trading del bene sottostante (ad esempio, l’acquisto di Bitcoin). In altre parole si può fare trading su derivati, ma non si possono comprare, vendere e scambiare crypto reali come avviene sugli exchange e su alcuni broker nonostante siano specializzati nel trading CFD.

Tipologie di conto su Eightcap: scegli quello che fa per te

Uno degli aspetti che contraddistingue Eightcap è la varietà di tipi di conto disponibili, che rispondono a esigenze diverse a seconda del livello di esperienza del trader e delle sue preferenze. Grazie a un’offerta ben strutturata, gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni, ognuna con caratteristiche specifiche, senza rinunciare alla possibilità di personalizzare l’esperienza di trading.

Ecco i principali conti offerti da Eightcap:

Account Standard

Questo tipo di conto è pensato per chi si avvicina al mondo del trading. Con un deposito minimo di €100, consente di fare trading senza commissioni e con spread a partire da 1,0 pip. Il lotto minimo varia in base allo strumento, ma generalmente parte da 0,1. Grazie alla sua semplicità, l’Account Standard è ideale per i trader principianti che vogliono un approccio lineare e senza troppe complicazioni. Raw Account

L’Account Raw è pensato per trader con maggiore esperienza, soprattutto nel trading di CFD sul forex. Anche questo tipo di conto richiede un deposito minimo di soli €100, ma gli spread partono da 0,1 pip, offrendo quindi condizioni più favorevoli per chi cerca costi di trading ridotti. Sebbene possa essere utilizzato anche da trader alle prime armi, la presenza di funzioni avanzate lo rende perfetto per gli utenti esperti che necessitano di strumenti più sofisticati.

Oltre a questi due tipi di conto, Eightcap ha creato anche un TradingView Account, integrando la celebre piattaforma grafica di TradingView. Con questo conto, i trader hanno accesso a una vasta gamma di strumenti grafici avanzati, indicatori personalizzati, funzionalità di trading automatico, webinar e molte altre risorse utili. Come gli altri conti, anche il TradingView Account richiede un deposito minimo di €100.

Qual è il miglior conto per te?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda, poiché la scelta dipende dalle esigenze individuali di ciascun trader. Nella tabella sottostante puoi confrontare i tre tipi di conto disponibili su Eightcap, per aiutarti a prendere la decisione migliore in base ai tuoi obiettivi e preferenze:

Funzionalità Account Standard Raw Account TradingView Account Asset disponibili +800 +800 +800 Spread a partire da 1,0 pips 0,0 pips 1,0 pips Margin call 80% 80% 80% Scalping ✔ ✔ ✔ Hedging ✔ ✔ ✔ Attivazione Online Online Online

Metodi di deposito e prelievo su Eightcap: flessibilità e facilità

Eightcap offre una varietà di opzioni per depositare e prelevare fondi dal proprio conto di trading, consentendo ai trader di scegliere il metodo più conveniente e adatto alle proprie esigenze. Le modalità di pagamento disponibili sono carte di credito/debito, bonifici bancari e Skrill, tutte con caratteristiche diverse per venire incontro a una clientela internazionale.

Ecco una panoramica dei metodi di pagamento supportati:

Carte di credito/debito (Mastercard e VISA) Paesi supportati : Tutti, ad eccezione di Giappone e Cina.

: Tutti, ad eccezione di Giappone e Cina. Valute disponibili : EUR, USD, GBP.

: EUR, USD, GBP. Tempi di elaborazione : I depositi e i prelievi sono immediati .

: I depositi e i prelievi sono . Commissioni : Nessuna commissione applicata.

: Nessuna commissione applicata. Limiti di transazione: Non specificati.

Le carte di credito e di debito sono una delle opzioni più veloci e convenienti, permettendo una gestione del conto in tempo reale, senza spese aggiuntive per il trader.

Bonifico bancario Paesi supportati : Disponibile per tutti i paesi.

: Disponibile per tutti i paesi. Valute disponibili : EUR, USD, GBP.

: EUR, USD, GBP. Tempi di elaborazione : Depositi: 1-5 giorni lavorativi . Prelievi: 2-7 giorni lavorativi .

: Commissioni : Le commissioni variano in base alla banca e al paese di origine.

: Le commissioni variano in base alla banca e al paese di origine. Limiti di transazione: Non specificati.

Il bonifico bancario è una scelta comune per chi preferisce trasferimenti più sicuri e tracciabili, anche se i tempi di elaborazione sono più lunghi rispetto ad altri metodi.

Skrill Paesi supportati : Tutti i paesi dell’UE, ad eccezione dell’Italia.

: Tutti i paesi dell’UE, ad eccezione dell’Italia. Valute disponibili : EUR, USD.

: EUR, USD. Tempi di elaborazione : Depositi: 1-2 giorni lavorativi . Prelievi: 1-2 giorni lavorativi .

: Commissioni : Depositi: Commissioni variabili in base alla piattaforma Skrill. Prelievi: Nessuna commissione applicata.

: Limiti di transazione : Depositi: Fino a €10.000 . Prelievi: Limiti non specificati.

:

Skrill è una soluzione comoda per chi cerca trasferimenti rapidi con commissioni contenute, ma non disponibile per i residenti in Italia.

Commissioni e spese

Eightcap non applica commissioni interne per i depositi e i prelievi, il che rende le operazioni trasparenti e senza costi aggiuntivi da parte del broker. Tuttavia, per i trasferimenti provenienti da istituti bancari non europei, potrebbero esserci commissioni di trasferimento intermedio o commissioni di conversione, che saranno a carico del trader.

Comunque, le commissioni e le spese che paghi dipenderanno dal fatto che tu scelga l’account Raw basato su commissione o l’account Standard solo con spread.

Eightcap elenca uno spread medio di 0,06 pips per il suo account Raw basato su commissione. Tuttavia, considerando la commissione per lato di $3,50 per operazione, il costo totale ammonta a circa 0,76 pips – appena sotto la media del settore di 0,8 pips.

App per trading mobile

Senza un’app mobile proprietaria disponibile, Eightcap non può competere con leader del settore come IG e Saxo. Per scoprire le migliori app di trading, leggi la nostra guida alle migliori app di trading forex.

Panoramica delle app: Eightcap offre la suite di piattaforme MetaTrader; le versioni iOS e Android dell’app MT4 e MT5 sono entrambe disponibili per il download su Apple App Store e Google Play Store, rispettivamente. Inoltre, l’app mobile popolare TradingView, nota per le sue potenti funzionalità di grafico, è disponibile su Eightcap.

Conto Demo Eightcap: caratteristiche e limitazioni

Molti trader, in particolare quelli che si avvicinano per la prima volta a un broker, preferiscono partire con un conto demo per familiarizzare con le piattaforme e fare pratica senza rischi. Anche Eightcap offre questa opzione gratuita, ma ci sono alcune specifiche limitazioni che è importante conoscere prima di iniziare.

Anche se la possibilità di provare il conto senza impegno è vantaggiosa, è necessario sottolineare che, diversamente da molti altri broker, Eightcap impone alcune restrizioni sull’utilizzo del conto demo. Ecco i principali limiti:

Scadenza e limiti di utilizzo

Il conto demo su Eightcap non è illimitato. Ci sono due possibili limiti che determinano la chiusura automatica del conto demo: Dopo 35 giorni dalla sua attivazione.

dalla sua attivazione. Dopo aver raggiunto un massimo di 5000 ordini eseguiti.

Questo è un aspetto importante da tenere a mente, poiché il conto demo non può essere utilizzato indefinitamente per esercitarsi o fare trading senza impegni.

Numero di conti demo attivi

Non è possibile aprire infiniti conti demo. Eightcap limita il numero di conti demo a 3 per ogni conto live attivo. Invece, se il conto live è inattivo, è possibile aprirne solo uno. Questo limite serve a evitare che i trader utilizzino il conto demo come un’alternativa permanente al trading reale.

Queste restrizioni hanno un obiettivo chiaro: Eightcap vuole incentivare i trader a fare il passo successivo e passare dal conto demo a quello reale, evitando che il trading venga visto come un gioco senza impegno.

Come aprire un conto demo su Eightcap

Per iniziare a fare pratica con un conto demo, basta seguire pochi semplici passaggi:

Vai alla pagina ufficiale di Eightcap (puoi cliccare qui per accedere direttamente). Inserisci nome, cognome e email. Crea una password sicura per il tuo account. Inserisci il tuo numero di telefono. Scegli la piattaforma di trading (MT4, MT5 o TradingView). Seleziona la valuta del conto (ad esempio, Euro).

Una volta completato questo processo, avrai accesso al tuo conto demo con la controllata Eightcap EU Ltd., che opererà sotto le normative europee.

In sintesi, il conto demo di Eightcap è uno strumento utile per i trader principianti che vogliono mettersi alla prova senza rischiare fondi reali. Tuttavia, i limiti di tempo e numero di conti demo sono stati pensati per evitare un uso prolungato e incoraggiare un passaggio più rapido al trading live.

Altre piattaforme di trading

Eightcap offre la suite completa di piattaforme MetaTrader (sia MetaTrader 4 che la più recente MetaTrader 5), oltre al FlashTrader EA per migliorare l’esperienza predefinita di MT5. Supporta anche Capitalise.ai, che consente l’integrazione del software di trading algoritmico nel tuo account MetaTrader 4 (MT4).

Con una varietà di funzionalità aggiuntive che migliorano l’esperienza standard di MetaTrader, Eightcap si è avvicinato all’offrire ciò che i migliori broker MetaTrader forniscono.

Strumenti di trading: Oltre alle risorse delle iniziative interne di Eightcap Labs, Eightcap fornisce anche l’accesso a Capitalise.ai, una piattaforma di terze parti per la codifica di strategie di trading automatizzato in linguaggio semplice, senza la necessità di programmare codice.

