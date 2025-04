USD/CAD Sotto i Riflettori: Pronto a Crollare o a Sorprendere? Tutti i Livelli da Monitorare Ora

La coppia USD/CAD guadagna terreno per il secondo giorno consecutivo, scambiando intorno a 1,3890 durante la sessione europea di lunedì. Tuttavia, l’analisi tecnica sul grafico giornaliero indica una tendenza ribassista prevalente, con la coppia che continua a muoversi al ribasso all’interno di un canale discendente chiaramente definito.

La quotazione attuale si trova vicino a 1,3890.

Il trend dominante è ancora ribassista sul grafico giornaliero.

La dinamica si svolge all’interno di un canale discendente.

Inoltre, l’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni rimane sopra il livello 30, segnalando la possibilità di un rimbalzo correttivo di breve termine. Tuttavia, con l’RSI ancora al di sotto della soglia dei 50, la prospettiva ribassista più ampia rimane intatta. Tuttavia, la coppia USD/CAD testa la media mobile esponenziale (EMA) a nove giorni, indicando un potenziale cambio rialzista nel momentum di breve termine.

Livelli chiave di supporto e possibili scenari ribassisti

Sul lato negativo, la coppia USD/CAD potrebbe tornare a testare il minimo semestrale di 1,3781, toccato l’ultima volta il 21 aprile.

Un eventuale ribasso sotto 1,3781 confermerebbe la pressione ribassista.

Il target successivo potrebbe essere la zona di 1,3500 (limite inferiore del canale).

Ulteriore supporto è individuato a 1,3419, il livello più basso da febbraio 2024.

Una rottura chiara al di sotto di questo livello rafforzerebbe il bias ribassista, potenzialmente spingendo la coppia verso il limite inferiore del canale discendente vicino all’area di 1,3500, con ulteriore supporto attorno a 1,3419 — il livello più basso registrato da febbraio 2024.

Possibili sviluppi rialzisti e resistenze da monitorare

Il superamento della EMA a nove giorni di 1,3886 migliorerebbe il momentum di prezzo di breve termine e porterebbe la coppia USD/CAD a testare il limite superiore del canale discendente vicino a 1,3900.

Una rottura sopra la EMA a 9 giorni rafforzerebbe il trend rialzista nel breve.

Il prossimo livello chiave da monitorare è l’EMA a 50 giorni a 1,4123.

L’obiettivo di resistenza più ambizioso è a 1,4793, massimo non visto da aprile 2003.

Una rottura al di sopra di questo canale segnalerebbe un possibile passaggio a un bias rialzista, aprendo la strada a un movimento verso la EMA a 50 giorni a 1,4123. Ulteriori rialzi potrebbero puntare alla prossima grande resistenza a 1,4793 — il livello più basso osservato da aprile 2003.

