Dollaro sorprende: ecco perché l’Euro sta perdendo forza

EUR/USD si mantiene generalmente stabile mercoledì, dopo essere sceso ben al di sotto di 1,1400 nelle prime ore di scambio in Europa. La principale coppia valutaria si è allontanata dal massimo di oltre tre anni di 1,1575, mentre il Dollaro Statunitense (USD) rimbalza. L’US Dollar Index (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a sei principali valute, è risalito vicino a 99,30 dopo aver toccato il minimo triennale di 98,00.

Il Dollaro USA attrae acquisti dopo che il Presidente degli Stati Uniti (USA) Donald Trump ha espresso fiducia nella possibilità di concludere un accordo commerciale con la Cina e ha allontanato i timori di licenziare il Presidente della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell. Tuttavia, ha dichiarato di essere ancora frustrato per la decisione della Fed di mantenere i tassi d’interesse invariati per un periodo di tempo indefinito.

Gli operatori finanziari interpretano questo evento come un tentativo di recuperare lo status di “bene rifugio” del Dollaro USA. Gli investitori avevano iniziato a dubitare della credibilità del Dollaro e degli asset statunitensi a causa dei continui annunci contraddittori sulle politiche tariffarie da parte di Trump e dei suoi attacchi all’autonomia della Fed.

Punti chiave della situazione attuale:

Il Dollaro USA si rafforza dopo il rinnovato ottimismo riguardo a un accordo commerciale con la Cina

I mercati reagiscono positivamente alla rassicurazione di Trump sull’autonomia della Fed

Rimangono incertezze legate alle future decisioni sui tassi d’interesse della Fed

L’instabilità nelle dichiarazioni politiche contribuisce alla volatilità dei mercati valutari

Martedì, il Presidente Trump ha affermato che i colloqui con la Cina stanno procedendo bene, aggiungendo di pensare che si arriverà a un accordo. Trump non ha chiarito di quanto intenda ridurre i dazi all’importazione dalla Cina, ma ha specificato che la tariffa su Pechino “non sarebbe così alta come il 145%, ma non sarebbe nemmeno zero”.

Il Presidente Trump ha respinto le aspettative dei mercati secondo cui avrebbe intenzione di rimuovere Jerome Powell per non aver abbassato i tassi d’interesse. “La stampa esagera le cose. No, non ho intenzione di licenziarlo. Vorrei solo che fosse un po’ più attivo riguardo alla sua idea di abbassare i tassi,” ha dichiarato Trump.

Analisi Tecnica: EUR/USD scende sotto 1,1400

EUR/USD è sceso temporaneamente sotto 1,1400 mercoledì dopo aver subito una pressione di vendita sopra 1,1500 martedì, per poi recuperare successivamente. La coppia principale aveva mostrato un forte rally nelle ultime settimane dopo la rottura al rialzo del massimo del 25 settembre a 1,1215. La Media Mobile Esponenziale (EMA) a 20 settimane, in crescita vicino a 1,0840, suggerisce un forte trend rialzista.

Il Relative Strength Index (RSI) a 14 settimane sale a livelli di ipercomprato sopra 70,00, il che indica una forte spinta rialzista ma segnala anche un aumento delle probabilità di una correzione.

Guardando al rialzo, la soglia psicologica di 1,1600 rappresenterà la principale resistenza per la coppia. Al contrario, il massimo di luglio 2023 a 1,1276 sarà un supporto chiave per i rialzisti sull’Euro.

