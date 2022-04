Coppie di valute: come funzionano e cosa significano la valuta di sinistra e di destra

Quando fai trading di valuta, stai scambiando una valuta contro un’altra. Quindi, cosa significa questo? Essenzialmente, compri una valuta e vendi l’altra simultaneamente.

Ebbene, per fare profitto nel trading devi capire come comprare o vendere coppie di valute in base alle condizioni di mercato che stai prevedendo. Usiamo la coppia di valute Euro e Dollaro USA come esempio.

Se credi che l’euro si rafforzerà contro il dollaro USA, allora comprerai la coppia di valute EUR/USD, il che significa che stai comprando euro e vendendo dollari. Al contrario, se credi che il dollaro si rafforzerà contro l’euro, o in un altro modo che l’euro si indebolirà contro il dollaro, allora venderai la coppia di valute EUR/USD. In questo caso, significa che stai vendendo euro e comprando dollari.

Le valute sono quotate l’una rispetto all’altra, e sono sempre quotate in coppia. Per esempio, l’euro e il dollaro USA sono una delle coppie di valute. Le coppie di valute sono ordinate, e l’ordine è sempre lo stesso. Per l’Euro e il Dollaro USA, apparirà così: EUR/USD.

La valuta sul lato sinistro è la valuta primaria, o di base. La valuta sul lato destro è la secondaria. L’ordine non cambia mai, questo è solo lo standard, ed è solo per scopi di trading e ordini. Quindi non vedrai mai USD/EUR in quotazione: non ha niente a che fare con il valore di una valuta contro un’altra o qualcosa del genere. L’ordine delle coppie ha il significato pratico che abbiamo descritto sopra. Quindi se vuoi comprare euro perché pensi che l’euro salirà rispetto al dollaro, allora compri EUR/USD.

Oppure considera la coppia GBP/AUD, che accoppia la sterlina britannica e il dollaro australiano. Se pensi che la sterlina britannica salirà rispetto al dollaro australiano, allora compri la coppia di valute. Ciò significa che stai comprando sterline britanniche e vendendo dollari australiani. D’altra parte, se credi che la sterlina britannica scenderà rispetto al dollaro australiano, allora venderai la coppia di valute, il che significa che stai vendendo sterline britanniche e comprando dollari australiani.

Ricorda anche che molte di queste valute sono indicate con soprannomi di origine storica. È bene sapere quali sono questi soprannomi nel caso in cui tu venga coinvolto in conversazioni sul trading di valute, dato che i trader esperti possono usare questa terminologia. Non vorresti essere perso in una conversazione perché non sai quali sono i soprannomi. Potresti anche vedere occasionalmente i soprannomi usati in articoli e simili.

Alcuni dei soprannomi sono ovvi. Il dollaro australiano è spesso indicato in forma abbreviata come Aussie. Il dollaro statunitense è conosciuto come greenback. Questo nome non sorprenderà nessuno. Il dollaro neozelandese a volte viene chiamato Kiwi.

Esistono anche un paio di nomi più oscuri. La sterlina britannica, conosciuta a volte con il nome di pound sterling, viene anche chiamata da alcuni cable. L’origine del suo termine è moderatamente interessante. Nei giorni in cui le reti di comunicazione elettronica erano in fase di creazione, il nome cable è nato perché il commercio avveniva tramite cavi sottomarini tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, e così i banchieri americani hanno iniziato a riferirsi alla sterlina come cable. In qualche modo questo nome è rimasto attraverso più di 100 anni di utilizzo.

Un altro nome interessante è quello del dollaro canadese, che a volte viene chiamato Loonie. Questo deriva dal nome della moneta da un dollaro che il paese aveva con un’anatra su un lato della moneta.