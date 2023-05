ADX – Average Directional Index

L’ADX – Average Directional Index è un indicatore usato in analisi tecnica per identificare la forza di un trend.

L’ADX non è direzionale, ovvero quantifica la forza di un trend senza tener conto del fatto che sia crescente o decrescente.

Esso è solitamente disegnato in basso nella finestra del grafico, insieme alle due linee DMI (Directional Movement Indicators) e l’ADX è frutto della relazione tra le linee DMI (Indicatori della direzione del Movimento).

Infatti l’ADX è formato da due componenti: DI+ e DI-, ovvero il Directional Indicator positivo ed il Directional Indicator negativo.

Quando DI+ ha pendenza positiva, questo significa che il trend positivo si sta rafforzando. Molti traders aspettano che il DI+ incroci il DI- verso l’alto e interpretano questo segnale come inizio di un trend positivo. Viceversa in caso di trend negativo.

Solitamente quando i valori di ADX sono in crescita sopra 20 si ritiene che il trend in essere si stia rafforzando, mentre quando si abbassa sotto i 40 si ritiene che il trend si stia esaurendo e che probabilmente stia per invertirsi.

L’ADX è utilizzato spesso insieme al SAR parabolico: l’ADX per segnalare i punti di ingresso ed il parabolic SAR per i punti di uscita.

Nel grafico sottostante possiamo notare come gli incroci delle due linee DI+ e DI- determinino prima un trend negativo e poi uno positivo, e come ADX (celeste) sia utile per capire se dopo l’incrocio ci sia un trend abbastanza forte da giustificare l’apertura di un’operazione.

