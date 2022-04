FXGM, truffa ed è pericolosa? La verità su FXGM trading

È un ritornello fastidioso che si insinua nei forum o blog che trattano il tema del trading e dei vari broker, ovviamente questa “etichetta” insinuatrice non riguarda solo Fxgm ma qualunque broker opera online.

FXGM

FXGM truffa? Sfatiamo un mito

La parola “FXGM truffa” quindi è ricorrente, questo può creare problemi ma soprattutto esitazioni in quanti stanno per iniziare un’attività di trading online e cercano di informarsi sui vari servizi disponibili. La maggior parte delle recensioni, opinioni e commenti sono ovviamente positivi, tuttavia quel tarlo che si conficca nella testa è sicuramente fastidioso, tuttavia è vero che non tutti i servizi e broker oggi sul mercato sono affidabili.

Ma questo non vale per FXGM e la ragione è sempre la stessa, fosse davvero una truffa, ci sarebbero ancora decine di migliaia di trader che usano questo sistema di investimento?

FXGM: broker serio e regolamentato

La risposta viene da sé, ovvio che non è una truffa e che FXGM in questo caso è un broker che oltre ad essere affidabile, offre anche servizi efficienti, come ad esempio il supporto clienti (tipico di chi vuole fregarti no? …).

Il trader è garantito sia nell’operatività sia nel conto e relativi fondi, infatti, Fxgm è monitorato dall’autorità CySEC che controlla le operazioni e il corretto andamento delle stesse nei confronti dei trader, quindi ogni investitore è sicuro come in una botte di ferro!

Per questo ogni preoccupazione è fugata, le opinioni su Fxgm in prevalenza sono positive, ovvio che non possa essere altrimenti, perché in caso contrario il broker avrebbe già chiuso i battenti, ma di seguito vedremo i vari motivi per cui online troviamo commenti, recensioni e Fxgm opinioni molto positive e qualche sporadico commentatore non identificabile che sparla di truffa.

Migliori Broker Trading Forex Cfd Regolamentati

I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere denaro a causa della leva finanziaria. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

FXGM truffa: una parola che ricorre spesso nel trading, perché?

Immaginiamo un neo trader che approccia per la prima volta al trading, quindi senza esperienza e soprattutto senza conoscenza delle dinamiche di investimento online, il quale ignora non solo i consigli, le guide e il supporto offerti dal broker, ma anche ogni regola di buon senso! Cosa succede in questi casi? Si perdono i soldi al primo investimento!

Ora, secondo una mente sana, può essere mai questo l’obiettivo del broker che guadagna su ogni investimento fatto dal trader? Certo che no, infatti, il broker è il miglior alleato del trader, perché se questo investe e guadagna, continuerà a farlo ancora e ancora, pagando commissioni al broker che guadagna ancora e ancora, seguendo questa semplice logica, quale mente può pensare che sia una truffa? Nessuno appunto!

Tuttavia il poveraccio frettoloso ansioso di guadagnare i suoi primi 30 denari non segue nessuna regola, quindi perde e poi si sfoga perché ha perso la partita. Qui entra in gioco la parola truffa, scritta e fatta girare online da chi tutto avrebbero dovuto fare nella vita tranne che investire online nel trading! Ovviamente questa è una delle motivazioni principali ma non la sola, in alcuni casi possono esserci dei commenti, recensioni o opinioni su Fxgm negativi spesso creati ad arte a concorrenti ovviamente sleali e a cui davvero può, in questo caso, essere affibiata la parola truffa!

Come si riconosce un buon servizio di trading

Diciamo che non esiste una regola prestabilita ma il semplice buon senso, che in questo caso ovviamente deve basarsi su considerazioni reali. La prima cosa da tenere presente per una valutazione è il supporto.

Fxgm non a caso dispone di un supporto di prima classe, operativo per gran parte della giornata per assistere i trader in ogni loro necessità, questo ovviamente è un vantaggio non da poco. Ci sono commenti di molti trader diffusi online che, considerano l’assistenza di Fxgm tra le migliori dei servizi analoghi, molte recensioni e commenti concordano sul fatto che sono molto presenti e disponibili nell’assistere il trader.

Stiamo parlando quindi di un sistema affidabile, dove i trader in erba possono contare su un servizio prima di tutto facile da usare, ovviamente efficiente e professionale. Per cui chiunque può iniziare da zero a tradare senza difficoltà, con la consapevolezza di avere i soldi al sicuro e di poterli ritirare in qualsiasi momento. Come si fa a parlare di “truffa” a proposito di certi servizi, solo la malafede o la scarsa conoscenza può indurre a pensare una cosa del genere che è ovviamente inversa alla realtà!

FXGM: trading sicuro, veloce e affidabile ?

Se un buon broker si riconosce dal servizio assistenza e supporto offerto ai clienti, una buona piattaforma si riconosce dalla sua estrema facilità d’uso, completa e professionale.

Fxgm ha puntato molto sulla qualità dei servizi, pensando non solo al trader esperto che non ha bisogno di imparare nulla, ma soprattutto all’esatto contrario.

Ovvero a tutte quelle persone che stanche di delegare alla banca di turno i propri investimenti, ha deciso di gestirli in autonomia, quindi direttamente attraverso una piattaforma di trading online.

Queste persone sono un numero sempre crescente. A queste persone però consigliamo, prima di gettarsi nel mondo del trading, di crearsi un minimo di background formativo.

Ed è qui che entra in gioco il vero valore del broker, in altre parole grazie a quanto riesce a offrire ai nuovi trader inesperti in assistenza e soprattutto formazione.

Dalle molte recensioni e commenti che si leggono, molti di quelli che oggi sono trader esperti e di successo, devono in gran parte la loro fortuna alla formazione e assistenza offerta da Fxgm.

Insomma, se il broker non fa gli interessi del trader, automaticamente non farà neppure i suoi, è bene capire questa dinamica perché alla base della dinamica che porta ad etichettare come “truffa” servizi di trading e broker online.

FXGM: piattaforme di trading

Con FXGM puoi fare trading con due piattaforme di trading, ovvero:

Web Profit;

Mobile Profit

Come si intuisce dal nome la prima è raggiungibile dal pc tramite il browser, mentre la seconda dal tuo smartphone e quindi tramite app.

Puoi investire con la Web Profit senza fare alcun download e hai a disposizione numerosi strumenti, come per esempio i grafici in tempo reale e le notizie finanziarie inviate direttamente sulla piattaforma.

La Mobile Profit ha le stesse funzioni della Web Profit, ma è raggiungibile da un dispositivo mobile, ovvero smartphone o tablet. In questo caso è necessario un download. Puoi scaricare l’app sia su dispositivi iOS che Android.