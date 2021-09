Come leggere le quotazioni nel Forex

È piuttosto singolare osservare per la prima volta un book di negoziazione del Forex, per chi è abituato ai tradizionali book del mercato azionario. La prima sostanziale differenza da cui poi derivano di conseguenza tutte le altre è che nel mercato Forex le valute sono quotate e scambiate a coppie.

Come si legge una quotazione nel Forex? In questo articolo ti spiegheremo il significato di alcuni nomi che trovi sulle quotazioni Forex.

Come si legge una quotazione Forex? Bid e Ask

Dato che parliamo di coppie di valute è naturale che mentre si compra una valuta se ne vende giocoforza un’altra, sperando che la valuta acquistata incrementi il suo valore rispetto a quella venduta, o viceversa se si investe short.

Scendendo un po’ più nel dettaglio di quella che è la convenzione utilizzata dai trader Forex la valuta che si trova a sinistra è considerata quella di base, quella a destra è considerata invece il contatore (counter) o valuta quotata. Per fare un esempio esemplificativo se noi vediamo Eur/USD 1,4132 significa che l’unità di base della moneta che in questo caso è l’euro vale 1,4132 dollari, che è la valuta quotata.

Solitamente la valuta di base è il dollaro, tranne in alcuni casi, come con l’euro, la sterlina e il dollaro australiano. Il book di negoziazione comprende ovviamente una quotazione bid e una ask (domanda e offerta), come tutti i prodotti finanziari. Il bid è il prezzo al quale il mercato sarebbe disposto a comprare la valuta di base in cambio di quella quotata e l‘ask invece sarebbe la quotazione a cui il mercato è disposto a vendere la valuta di base in cambio di quella quotata. La differenza nel mercato Forex , che è rappresentata dallo scarto di pip, che sono i minimi movimenti di un cross di due valute e rappresentano la misurazione dello scarto minimo di negoziazione, viene denominato come spread.

Cos’è lo spread nel trading?

Con lo spread noi possiamo capire quanto è il potenziale guadagno che si può ottenere da un’operazione andata a buon fine. Quando una valuta di base sale, significa che quella moneta si è rincarata rispetto alla valuta counter. Quando si vuole aprire una posizione occorre immettere sul book un ordine. Se e quando l’ordine di entrata viene eseguito, la posizione diventa “aperta” (open). Al momento che si ritiene opportuno, si impone un ordine di uscita per chiudere la posizione.

Cosa significa long e short?

Una posizione può essere “long” (se si vuole comperare la valuta di base) o “short” (se si vuole vendere la valuta di base). Nel momento in cui si piazza l’ordine di entrata, bisogna definire il prezzo al quale si vuole comprare o vendere la quantità scambiata. I principali cross di valute sono dollaro contro yen, dollaro contro franco svizzero, sterlina contro yen, sterlina contro dollaro usa e dollaro australiano, euro contro dollaro, contro yen, contro sterlina, contro franco svizzero e contro dollaro canadese. Il numero di scambi giornaliero su questi cross rappresenta circa il 75% di tutto il mercato valutario mondiale.

