Staking di Criptovalute: Cos’è e quali sono i rischi

Hai conservato criptovalute sperando di ottenere guadagni di capitale o di venderle? Se sì, potresti essere interessato allo staking, un modo per generare reddito dai tuoi asset.

Lo staking implica mettere al lavoro i tuoi investimenti per ottenere rendimenti, invece di lasciarli inattivi nel tuo wallet. Questa pratica ha aperto nuove opportunità agli investitori, attirando sia istituzioni che utenti retail.

Un rapporto recente di Staked, una società di staking, intitolato “The State of Staking”, indica che quasi il 10% degli asset digitali è attualmente staked. Inoltre, alcuni ecosistemi, come la BNB Chain, vantano un rapporto di staking del 96,8%, secondo Staking Rewards.

Con l’aggiornamento di Ethereum (“Merge”), che ha portato il passaggio dal meccanismo Proof-of-Work (PoW) al più efficiente Proof-of-Stake (PoS), si prevede un maggiore afflusso di capitali nello staking. Per fare staking di ETH, gli utenti possono scegliere di diventare validatori indipendenti o unirsi a un pool di staking.

Esistono anche opzioni di staking liquido, che consentono di utilizzare indirettamente ETH staked per attività DeFi come fornire liquidità, concedere prestiti o usarlo come garanzia.

Cos’è lo Staking di Criptovalute?

Lo staking di criptovalute consiste nel bloccare i propri asset per supportare la sicurezza, l’integrità e l’efficienza di una blockchain. È simile al concetto di guadagnare interessi su un conto di risparmio, ma in questo caso si ricevono ricompense per contribuire alla sicurezza della rete blockchain.

Per comprendere lo staking, è importante conoscere il funzionamento di una blockchain. Una blockchain è un registro distribuito e decentralizzato che registra e archivia le transazioni in modo trasparente e sicuro. Per aggiungere un nuovo blocco alla catena, è necessario che venga convalidato dai partecipanti alla rete, chiamati validatori.

I validatori svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza della rete, verificando le transazioni e prevenendo frodi. In cambio del loro servizio, ricevono una parte delle commissioni di transazione o nuove monete coniate. Tuttavia, se un validatore agisce in modo disonesto, i suoi asset staked possono essere confiscati.

Per partecipare allo staking, è necessario:

Possedere una quantità minima di una specifica criptovaluta .

. Gestire un nodo nella rete, ovvero un software che comunica con altri nodi per convalidare le transazioni e aggiungere nuovi blocchi alla catena.

Più grande è la tua posta in gioco, maggiore sarà la tua influenza sulla rete e i premi che puoi guadagnare.

Esistono diversi tipi di staking, tra cui:

Proof-of-Stake (PoS) : I validatori sono scelti in base alla quantità di criptovaluta che detengono e mettono in staking.

: I validatori sono scelti in base alla quantità di criptovaluta che detengono e mettono in staking. Delegated Proof-of-Stake (DPoS): I validatori sono eletti dalla comunità e rappresentano gli interessi degli stakeholder.

Vantaggi dello Staking di Criptovalute

I principali vantaggi dello staking includono:

Facilità di generare rendimenti : È più semplice rispetto ad altre strategie di investimento come il yield farming ; basta depositare e bloccare le criptovalute secondo i termini dell’accordo di staking. Anche se non hai abbastanza criptovalute per operare come staker indipendente, puoi unirti a pool di staking e guadagnare comunque una quota delle ricompense.

: È più semplice rispetto ad altre strategie di investimento come il ; basta depositare e bloccare le criptovalute secondo i termini dell’accordo di staking. Anche se non hai abbastanza criptovalute per operare come staker indipendente, puoi e guadagnare comunque una quota delle ricompense. Non richiede attrezzature costose : Diversamente dal mining, lo staking non comporta l’acquisto di apparecchiature hardware .

: Diversamente dal mining, lo staking . Supporto alla sicurezza delle blockchain : Contribuisci a mantenere la sicurezza e l’efficienza della tua blockchain preferita basata su PoS.

: Contribuisci a della tua blockchain preferita basata su PoS. Staking liquido: Puoi sbloccare la liquidità dei tuoi asset staked e utilizzarli per altre attività DeFi.

Potrebbe interessarti anche: 🔒Come iniziare a fare forex trading in modo sicuro

Rischi dello Staking di Criptovalute

Sebbene lo staking offra buoni rendimenti, comporta alcuni rischi. Ecco i principali:

Rischio di Mercato

Il rischio più significativo è il potenziale calo di prezzo della criptovaluta staked. Ad esempio, se hai staked 1 ETH il 5 gennaio 2022, quando valeva $3.500, con un rendimento annuo del 12%, ma il valore dell’ETH scende a $1.200 alla fine del periodo di lock-up, subiresti una perdita significativa, nonostante i rendimenti.

Fattori che contribuiscono al rischio di mercato:

Volatilità : Le criptovalute sono altamente volatili , con valori che possono variare drasticamente in breve tempo.

: Le criptovalute sono , con valori che possono variare drasticamente in breve tempo. Concorrenza : Più persone fanno staking, minori sono le ricompense per ciascuno.

: Più persone fanno staking, per ciascuno. Regolamentazione: Cambiamenti normativi, come il crash del mercato crittografico causato dalla proposta di divieto in Russia nel gennaio 2022, possono influire negativamente.

Periodi di Blocco e Attesa

Molte piattaforme di staking richiedono periodi di lock-up. Durante questo tempo, i tuoi asset rimangono bloccati e inaccessibili. Anche se decidi di ritirarli prima, potresti dover aspettare settimane per sbloccarli. È essenziale considerare il periodo di lock-up rispetto alle tue necessità di liquidità prima di impegnare i tuoi asset.

Rischio di Controparte

Piattaforme di staking : Se la piattaforma è compromessa, diventa insolvente o gestisce male i fondi, potresti perdere i tuoi asset staked.

: Se la piattaforma è compromessa, diventa insolvente o gestisce male i fondi, potresti perdere i tuoi asset staked. Nodi validatori: Se il nodo a cui deleghi il tuo staking agisce contro le regole, i tuoi asset possono essere confiscati.

Rischio di Custodia

Puoi perdere l’accesso ai tuoi asset a causa di hack , fallimenti del custode o gestione impropria delle chiavi private .

, fallimenti del custode o gestione impropria delle . Soluzioni come il solo staking permettono di mantenere il controllo totale, riducendo il rischio.

Costi del Validatore

Se desideri diventare un validatore autonomo, i costi di gestione possono superare i rendimenti, tra cui bollette elettriche e hardware per il nodo.

Dove Fare Staking di Criptovalute?

Binance offre un rendimento fino al 5,39% APY con misure di protezione come copertura contro multe per slashing e rischi tecnici semplificati con un clic per oltre 100 asset. Tuttavia, i rischi rimangono: fai sempre una ricerca approfondita prima di scegliere una piattaforma.

Se vuoi saperne di più su Binance, sulle prospettive offerte dalle attività di staking, o più in generale sui vantaggi legati alla scelta di questa piattaforma per le proprie attività finanziarie in campo crypto, ti suggeriamo di leggere la nostra recensione completa. In alternativa puoi visitare direttamente il sito ufficiale di Binance dove potrai fare la registrazione in pochi minuti.