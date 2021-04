Binance Opinioni e Recensione: Come Funziona l’Exchange?

Binance è uno dei più famosi exchange di criptovalute ed è il primo per al mondo per volume di scambi. Oggi in questa recensione su Binance parleremo non solo delle caratteristiche dell’exchange di criptovalute, ma anche degli altri servizi offerti, come per esempio Binance Card o Binance Staking.

Binance Recensione: cos’è?

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

L’exchange offre scambi su più di 100 coppie di criptovalute. Fu fondato da Changpeng Zhao nel 2017 in Cina, in seguito a una ICO che ha raccolto circa 15 milioni di dollari. Dopo il ban della Cina sul trading sulle criptovalute si spostò prima in Giappone e a Taiwan, ma in seguito ha raggiunto l’Europa.

Infatti Binance si è spostato in Europa e oggi ha sede anche a Malta, paese membro dell’UE. Binance è ritenuto oggi uno dei migliori exchange per criptovalute soprattutto per l’alta liquidità sulla piattaforma.

Inoltre anche la possibilità di comprare criptovalute usando valute tradizionale come gli euro è un punto di forza notevole, come vedremo in seguito. Infatti inizialmente era possibile scambiare solo criptovalute per altre criptovalute.

Binance Jersey

Per un periodo Binance Jersey è stato il punto di riferimento della società in Europa. Infatti Jersey è un’isola appartenente alla Corona Britannica al largo delle coste francesi nel Canale de La Manica. Binance Jersey è stato chiuso a Dicembre 2020 e oggi non è quindi più raggiungibile.

Binance Coin: la criptovaluta dell’exchange

Binance Coin è la criptovaluta dell’exchange Binance ed è nata come token ERC20 insieme alla società nel 2017. Il simbolo scelto è stato ed è tutt’ora BNB. Questa criptovaluta è utile per pagare in maniera ridotta le commissioni di trading.

Negli anni seguenti Binance Coin è divenuto quindi il token nativo della principale blockchain di Binance e il suo valore è cresciuto notevolmente. Oggi per valore totale è la terza criptovaluta al mondo, la sua capitalizzazione di mercato è pari a 87 miliardi di dollari nel momento della stesura di questa recensione.

Dove puoi utilizzare Binance Coin? Sull’exchange, infatti con il Binance Coin serve per pagare le commissioni di trading, come per esempio le commissioni di cambio e di quotazione. L’utilizzo del BNB non è però circoscritto all’exchange, anche se è chiaramente la fonte principale della sua crescita notevole che l’ha portato ad essere la terza criptovaluta al mondo.

Oggi puoi ovviamente comprare Binance Coin sull’exchange, ma non solo. Essendo un token ERC-20 può essere scambiato sulla blockchain di Ethereum. Inoltre puoi comprare BNB sulla piattaforma di eToro, sintomo che ormai Binance Coin è diventata una valuta digitale importante nel mondo crypto e per molti è un vero e proprio strumento di investimento.

Visita il sito ufficiale di Binance per saperne di più!

Binance commissioni

Binance non pone commissioni sui depositi, mentre sono presenti sul trading. Ogni operazione è soggetta a una commissione massima dello 0,1%. Se detieni BNB e vuoi pagare con questi le commissioni avrai uno sconto del 25% sul totale, mentre lo sconto è del 10% se si parla di futures.

Le commissioni diminuiscono se hai volumi di scambio più ampi nell’arco di 30 giorni, ma come anticipato lo 0,1% è il tetto massimo.

Sui prelievi le commissioni dipendono dalla criptovaluta che scegli. Il prelievo in euro, in sterline e in dollari è invece senza commissioni, così come avviene per altre valute tradizionali.

Come funziona l’exchange Binance

Il funzionamento dell’exchange di Binance non è così diverso da quello di altri exchange. Sulla piattaforma puoi infatti scambiare criptovalute con un’interfaccia abbastanza user-friendly, ma andiamo per gradi. Infatti l’exchange di Binance offre diversi strumenti:

Portale Conversione : qui puoi scambiare crypto con pochi click.

: qui puoi scambiare crypto con pochi click. Base : interfaccia semplice adatta ai principianti dove puoi avere un grafico in tempo reale della coppia di valute che ti interessa.

: interfaccia semplice adatta ai principianti dove puoi avere un grafico in tempo reale della coppia di valute che ti interessa. Avanzata : interfaccia più completa e dettagliata, adatta a chi ha più esperienza.

: interfaccia più completa e dettagliata, adatta a chi ha più esperienza. Margine: possibilità di fare trading con leva finanziaria, moltiplicando la cifra investita.

A questi strumenti se ne aggiungono altri due.

Il primo che è importante menzionare è la possibilità di comprare criptovalute peer to peer (P2P) con un bonifico bancario o altri sistemi di pagamento come contanti, PayPal, M-Pesa e diversi wallet elettronici. L’opportunità è fornita da Binance senza pagare commissioni.

Infine menzioniamo uno strumento, che è piuttosto nuovo al momento della stesura di questa recensione su Binance. Parliamo dello Stock Token, ovvero la possibilità di comprare azioni usando criptovalute. Per il momento è disponibile solo Tesla, la società di cui è CEO Elon Musk, gran sostenitore del mondo crypto.

Come investire sui futures con Binance

Per poter investire sui futures con Binance devi innanzitutto avere un account attivo. Puoi raggiungere Bitcoin Futures cliccando nel menu a tendina su Derivati. Da qui puoi anche investire sulle opzioni vanilla e sui token con leva.

Per i futures userai un wallet diverso rispetto a quello che solitamente utilizzi nell’exchange. Puoi trasferire i fondi da un wallet all’altro semplicemente grazie al tasto Trasferisci, dopo di che indica l’importo che vuoi spostare.

Binance Staking

Binance Staking è un servizio che ti permette di ottenere ricompense semplicemente lasciando le tue criptovalute ferme nel tuo wallet. È un metodo alternativo al mining, sicuramente meno costoso e accessibile a tutti.

Come si fa staking su Binance? Semplicemente devi tenere le tue monete PoS (Proof of Stake) ferme nel tuo wallet e il sistema procederà automaticamente a darti ricompense all’inizio di ogni mese se verrai selezionato.

Come aprire un conto e fare login su Binance

Aprire un conto su Binance è molto semplice, innanzitutto devi recarti sul sito di Binance e cliccare in alto a destra su Registrati, dopo di che dovrebbe comparire di fronte a te l’immagine che ti abbiamo mostrato qui sopra.

A questo punto non ti resta che inserire l’indirizzo email, la password, leggere ed eventualmente accettare i termini di servizio e infine cliccare su Crea Conto.

Ora bisogna verificare l’email, dunque nella tua casella postale, qui troverai un’email di Binance con un codice, che devi inserire nel pannello nel form di registrazione del conto. Successivamente puoi impostare un livello di sicurezza ulteriore impostando la verifica a due fattori.

Lo step successivo è la verifica dell’identità. Devi infatti inviare un documento di identità in corso di validità e seguire le istruzioni che ti indica Binance.

Binance Card: come utilizzare le crypto nella quotidianità

Binance Card è un servizio molto interessante che unisce le criptovalute alla quotidianità. Infatti grazie alla carta Binance puoi pagare in 60 milioni di esercizi commerciali in tutto il mondo grazie al circuito di pagamento Visa.

La carta di Binance è gratuita, nel senso che non avrai costi di gestione o sulle transazioni, anche se non sono escluse commissioni di terze parti. Inoltre puoi ottenere un cashback fino all’8% su tutti gli acquisti effettuati con la Binance Card.

Nel momento della transazione le criptovalute saranno convertite nella valuta del Paese dove ti trovi. Se per esempio stai comprando presso un negozio italiano il sistema automaticamente convertirà le tue criptovalute in euro, dunque il denaro che riceverà l’esercente sarà in euro e non in criptovalute.

Binance Opinioni finali

Le opinioni su Binance sono fortemente positive. Si tratta di un exchange che è cresciuto nel tempo fino a diventare il primo al mondo. Inoltre la crescita del Binance Coin non è un caso, se oggi il BNB è la terza criptovaluta al mondo dietro Bitcoin ed Ethereum il merito è anche del team di Binance, ma anche di una community che ha sostenuto la moneta.

Molto interessanti i servizi extra exchange, come Binance Card e Binance Staking, che sono in espansione e probabilmente ne sentiremo parlare di più in futuro.

Se vuoi scambiare crypto non puoi non prendere in considerazione Binance, la sua storia parla da sola, ma ti invitiamo in ogni caso a visitare il sito ufficiale per frugare ogni tuo dubbio.

Visita il sito ufficiale di Binance da qui!

Cos’è Binance? Binance è il più importante exchange di criptovalute al mondo, ma offre anche diversi servizi. Cos’è Binance Coin (BNB)? Binance Coin (BNB) è la criptovaluta di Binance. Come aprire un conto sull’exchange di Binance? Puoi aprire un conto sull’exchange di Binance direttamente dal suo sito web ufficiale.

È