Sterlina al bivio: nuovi massimi in vista o correzione imminente?

La Sterlina britannica (GBP) registra un lieve rialzo fino a circa 1,3590 contro il Dollaro statunitense (USD) nella giornata di lunedì, mantenendosi all’interno dell’intervallo di scambio di venerdì.

Si prevede che la coppia GBP/USD continui a muoversi in un range ristretto, poiché gli investitori restano in attesa prima degli annunci di politica monetaria da parte della Federal Reserve (Fed) e della Bank of England (BoE), previsti rispettivamente per mercoledì e giovedì.

GBP/USD vicino a 1,3590

Mercati in attesa delle decisioni Fed e BoE

Scambi ancora nel range di venerdì

All’inizio della settimana, il Dollar Index (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a sei principali valute, è in leggero calo verso quota 98,00.

Gli investitori seguiranno con attenzione le indicazioni sui tassi d’interesse da entrambe le banche centrali, anche se si prevede che questi resteranno invariati ai livelli attuali.

I funzionari della Fed hanno dichiarato che i tassi dovrebbero rimanere nell’intervallo attuale del 4,25%-4,50% per un periodo prolungato, finché non sarà più chiaro l’impatto delle nuove politiche economiche adottate dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’inflazione e sulla crescita economica. I responsabili politici hanno avvertito che l’agenda di Trump potrebbe avere un effetto inflazionistico sull’economia.

Nel comunicato di politica monetaria della Fed, gli investitori presteranno particolare attenzione al dot plot, ovvero il grafico che mostra le previsioni dei policymaker sull’andamento futuro dei tassi d’interesse, sia nel breve che nel lungo periodo.

Analisi tecnica: la Sterlina vacilla sotto 1,3600

La Sterlina britannica si muove perlopiù lateralmente al di sotto di quota 1,3600 contro il Dollaro USA lunedì. La tendenza a breve termine della coppia GBP/USD resta rialzista, con la media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni in salita attorno a 1,3500.

Prezzo stabile sotto 1,3600

Trend di breve periodo ancora positivo

EMA 20 giorni in crescita vicino a 1,3500

L’indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni fatica a superare con decisione la soglia di 60,00. Un nuovo slancio rialzista potrebbe emergere se l’RSI riuscisse a mantenersi stabilmente sopra tale livello.

Al rialzo, il massimo del 13 gennaio 2022 a 1,3750 rappresenta un ostacolo chiave per la coppia. Al ribasso, la linea orizzontale tracciata a partire dal massimo del 26 settembre a 1,3434 fungerà da zona di supporto rilevante.

