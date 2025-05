Previsioni argento: superata quota $33, il rally è appena cominciato?

L’argento (XAG/USD) prosegue il rimbalzo iniziato nella giornata precedente dall’area di $32,60, acquisendo ulteriore slancio positivo questo venerdì. Il momentum si estende anche nella sessione europea mattutina, spingendo il metallo bianco verso un nuovo picco giornaliero, nella zona compresa tra $33,25 e $33,30 nell’ultima ora.

Conferme tecniche rafforzano la tendenza: occhi puntati su $34,00

Guardando al quadro più ampio, l’emergere di acquisti sui ribassi conferma il breakout di questa settimana oltre il limite superiore di un canale discendente in vigore da quasi un mese, considerato un segnale chiave per i trader rialzisti. Inoltre, gli oscillatori sul grafico giornaliero stanno appena iniziando a guadagnare trazione positiva, il che sostiene ulteriormente le prospettive di un apprezzamento a breve termine per XAG/USD.

Breakout confermato oltre il canale discendente

Oscillatori giornalieri in fase di rafforzamento

Slancio positivo e sentiment favorevole ai rialzisti

Un’estensione degli acquisti oltre la zona di resistenza tra $33,65 e $33,70, ovvero il livello più alto da inizio aprile raggiunto giovedì, rafforzerebbe l’impostazione costruttiva e permetterebbe a XAG/USD di riconquistare la soglia psicologica di $34,00. Un ulteriore movimento verso l’alto potrebbe riportare il metallo bianco verso i massimi annuali, situati attorno a $34,55-$34,60, toccati a marzo.

Rischi ribassisti sotto i $32,00: supporti tecnici da monitorare

Al contrario, un indebolimento sotto la soglia di $32,00 potrebbe ancora essere interpretato come un’opportunità di acquisto, con un supporto che rimarrebbe solido vicino al minimo oscillatorio notturno di XAG/USD, situato attorno a $32,60.

Quest’ultimo dovrebbe fungere da punto pivot, la cui rottura decisa potrebbe esporre il supporto della media mobile semplice a 100 giorni (SMA), attualmente situato poco sopra i $32,00.

Area $32,60 come primo supporto chiave

SMA a 100 giorni in difesa sopra i $32,00

Potenziale rimbalzo tecnico in caso di ritracciamento

Un’ulteriore pressione ribassista potrebbe rendere XAG/USD vulnerabile a un test del limite inferiore del canale di tendenza menzionato, attualmente in area $31,40. Una rottura convincente al di sotto di tale livello annullerebbe le prospettive positive e sposterebbe il bias a breve termine a favore dei ribassisti, aprendo la strada a un ribasso più significativo.

