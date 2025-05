Oro in calo a 3.290$: la decisione sui Dazi della Corte USA fa tremare i mercati

Il prezzo dell’oro (XAU/USD) scivola vicino ai 3.290 dollari durante le ore di contrattazione europee di venerdì, dopo un forte rialzo registrato il giorno precedente.

Il metallo giallo subisce pressioni di vendita poiché il dollaro statunitense (USD) guadagna terreno, in seguito alla decisione della Corte d’Appello degli Stati Uniti di sospendere la sentenza del tribunale commerciale federale che aveva vietato la maggior parte dei dazi annunciati dall’ex presidente Donald Trump, riducendo così le speranze di una cancellazione definitiva delle imposte sulle importazioni.

L’oro scivola a 3.290 dollari dopo un rialzo precedente

Il dollaro USA si rafforza grazie alla decisione della Corte d’Appello

Sospesa la sentenza che vietava i dazi di Trump

Diminuiscono le speranze di annullamento definitivo dei dazi

Generalmente, un dollaro USA più forte rende l’investimento in oro un’opzione più costosa per gli investitori. Al momento della stesura, l’Indice del Dollaro USA (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a sei principali valute, rimbalza verso quota 99,65.

Mercoledì, il Tribunale del Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha definito la maggior parte dei dazi annunciati da Trump come “illegali”, affermando che gli squilibri commerciali su larga scala non costituiscono una “emergenza nazionale” ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Utilizzando questa legge, Trump aveva imposto dazi reciproci a tutti i suoi partner commerciali, un dazio specifico sul fentanyl verso Cina, Canada e Messico, e imposte legate alla negligenza sui confini ai suoi vicini nordamericani.

Leggi anche: 📚Come fare Forex Trading. Una guida per principianti

Analisi tecnica: l’oro oscilla intorno alla media mobile esponenziale a 20 giorni

Il prezzo dell’oro continua a mostrare incertezza vicino alla linea di tendenza inclinata verso l’alto visibile nel grafico giornaliero attorno a 3.335 dollari, tracciata dal massimo del 12 dicembre pari a 2.726 dollari.

La tendenza a breve termine del metallo prezioso è incerta, in quanto oscilla attorno alla media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni, che transita nei pressi dei 3.290 dollari.

Prezzo attuale vicino alla media mobile a 20 giorni

Oscillazioni attorno alla linea di tendenza rialzista

Incerta la direzione a breve termine

Prezzo bloccato tra 3.290 e 3.335 dollari

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni si muove all’interno dell’intervallo 40,00–60,00, indicando indecisione tra gli operatori di mercato.

Guardando ai livelli tecnici, il massimo del 7 maggio, situato intorno a 3.440 dollari, rappresenterà una resistenza chiave per l’oro. Al ribasso, il minimo del 15 maggio, a 3.120 dollari, sarà invece una zona di supporto fondamentale.

