Lo yuan è sempre più importante, ma il dollaro rimane leader

Lo yuan non toglierà presto il ruolo di leader monetario globale al dollaro statunitense, ma è evidente quanto la moneta cinese sia sempre più importante sulle riserve globali e sul commercio internazionale.

Negli ultimi mesi molti analisti hanno discusso del fatto che il dollaro statunitense stesse perdendo il suo predominio come valuta di riserva mondiale, indebolendosi poi fortemente nelle ultime settimane. Tuttavia, gli stessi osservatori hanno sostanzialmente respinto l’idea, dicendo che non ci sono alternative praticabili al dollaro al momento, e che i suoi due concorrenti più vicini – l’euro e lo yuan cinese – hanno difetti non marginale.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza su oltre 250 strumenti quali azioni, forex, indici, materie prime e criptovalute con con un broker regolamentato a livello globale. Supporto clienti in tempo reale. Prendi il tuo conto Demo gratuito >>

In questo trio, però, lo yuan cinese è destinato ad acquisire maggiore importanza, e in effetti il suo utilizzo a livello globale è gradualmente aumentato a causa della crescente influenza economica del Paese. Fattori come la guerra tecnologica sempre più accesa tra gli Stati Uniti e la Cina, così come la crescente influenza di Pechino in tutte le macro aree del mondo, sono elementi cruciali per il predominio dello yuan.

Ora, mentre Cina e Stati Uniti continuano a lottare in un clima di tensione crescente, è evidente che tali evoluzioni si stiano riversando con incisività nella sfera tecnica e finanziaria, andando a spingere Pechino verso l’internazionalizzare del renminbi. La valuta è già oggi ora la sesta moneta più usata nei pagamenti internazionali, ed è fruita per regolare circa il 20% del commercio cinese. Misurata in termini di importanza economica, però, la valuta cinese è attualmente sottorappresentata, e questa situazione non può che essere destinata a cambiare nel tempo. Anche la quota del RMB nelle riserve mondiali è aumentata – dall’1% nel 2016 all’attuale 2% circa, secondo i dati del Fondo monetario internazionale.

A ciò si aggiunga infine che Cina e Russia si sono sostanzialmente “alleate” per ridurre la loro dipendenza dal dollaro americano. Secondo l’ultimo rapporto annuale della Banca di Russia, il Paese ha aumentato la quota dello yuan nelle sue riserve – da oltre il 2% nel 2018 a oltre il 14% nel 2019. Nello stesso periodo ha anche ridotto la sua quota di dollari USA da circa il 30% al 9,7%.