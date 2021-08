Le valute più scambiate nel Forex trading

Vi siete mai domandati quali siano le valute maggiormente oggetto di scambio nel Forex trading? Probabilmente la risposta è quel che già pensate: il dollaro, l’euro, la sterlina e lo yen sono infatti le monete che ogni giorno passano di mano con maggiore frequenza e insistenza. Ma cerchiamo di saperne un po’ di più!

Il dollaro statunitense

Il dollaro statunitense è la valuta più scambiata al mondo (spesso, nel suo cross con l’euro), ed è probabilmente anche la valuta che può essere considerata il “perno” delle transazioni finanziarie (anche se, forse, un po’ meno di quanto non avvenisse nel passato). Si tratta di una valuta rifugio (ma non per “eccellenza”, come potrebbe avvenire con il franco svizzero) ed è sicuramente la massima protagonista degli scambi internazionali per importanza economica e politica.

L’euro

Al secondo posto tra le valute più importanti del mondo c’è certamente l’euro. Relativamente stabile, è dipendente principalmente dalle politiche poco interventiste della Banca Centrale Europea, che negli ultimi anni è stata principalmente impegnata nel garantire condizioni super accomodanti che potessero supportare i mercati e l’economia reale oltre la lunga crisi del nuovo millennio. I cambi più frequenti sono quelli con dollaro statunitense, yen, sterlina inglese e franco svizzero.

Lo yen

Lo yen è la valuta del Giappone ed è una delle principali valute rifugio internazionali. Meno liquida di euro e dollaro, è comunque una delle valute più importanti del mondo. La policy monetaria è stabilita dalla Bank of Japan.

La sterlina britannica

Il Regno Unito è uno degli hub finanziari più importanti del mondo e, di conseguenza, la sua valuta (la sterlina) è una delle più utilizzate e scambiate. Non è considerata una valuta rifugio come lo yen, nè una valuta preminente come il dollaro statunitense, ma è sicuramente una delle monete da tenere sotto maggiore controllo, soprattutto ora che si respira una particolare aria da Brexit.

Il franco svizzero

Per gli analisti il franco svizzero è una delle valute più importanti tra quelle “meno” importanti o, per lo meno, tra quelle che residuano al netto di quelle che abbiamo già brevemente riportato. Spesso preferita dagli investitori per la sua stabilità e per la sua funzione di safe haven, negli ultimi tempi è stata protagonista di alcune decisioni indette dalla Banca Svizzera, che ha cercato di eliminare alcuni vincoli nel suo rapporto di cambio.

Il dollaro canadese

Il dollaro canadese ha una vita strettamente relazionata con il dollaro statunitense, tanto che le policy monetaria delle due istituzioni federali coincidono (per i critici: la Bank of Canada segue quel che fa la Federal Reserve). È una delle valute maggiormente attenzionate dagli investitori negli ultimi anni, per la sua capacità resiliente, e non solo.

L’elenco delle valute più scambiate al mondo potrebbe comunque continuare. Come non ricordare il dollaro australiano, il peso messicano, la corona svedese, la corona norvegese, la corona danese, il rublo russo, la rupia indiana, lo yuan cinese, il real brasiliano o la lira turca? Parleremo di tutte queste valute (e non solo) nelle prossime settimane!