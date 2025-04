Euro in Rimonta, Dollaro in Crisi: Il Cambio EUR/USD Punta a 1,1500?

EUR/USD recupera con forza fino a sfiorare 1,1390 durante le ore di scambio europee di mercoledì, dopo una leggera correzione avvenuta martedì. La coppia valutaria principale si rafforza mentre il Dollaro Statunitense (USD) riprende la sua discesa dopo un breve rimbalzo. L’Indice del Dollaro (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a sei principali valute, crolla fino a circa 99,40.

Gli operatori dei mercati finanziari si preparano a una maggiore debolezza del Dollaro USA e a un ulteriore rialzo della coppia EUR/USD, a causa dei crescenti dubbi sull’attrattiva strutturale del biglietto verde, minata da dichiarazioni tariffarie incoerenti del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Gli analisti di ING prevedono che la coppia EUR/USD possa salire fino a 1,1500 a causa dell’indebolimento dell’attrattiva del Dollaro come riserva di valore e bene rifugio, mentre l’elevata liquidità dell’Euro (EUR) dovrebbe assorbire gran parte della rotazione di capitale in uscita dal Dollaro.

La settimana scorsa, il Presidente Trump ha annunciato una sospensione di 90 giorni nell’applicazione delle tariffe reciproche, escludendo però la Cina. Trump ha innalzato i dazi aggiuntivi sulle importazioni cinesi fino al 145%, come ritorsione per le misure tariffarie equivalenti.

Le tariffe restano sospese per tutti i Paesi tranne la Cina

I dazi sui beni cinesi sono saliti fino al 145%

Si tratta di una risposta alle misure ritorsive cinesi

Le imprese statunitensi dovranno probabilmente alzare i prezzi

Gli investitori dubitano che la decisione sia stata ben ponderata, poiché gli importatori statunitensi sarebbero costretti ad aumentare i prezzi dei beni sostitutivi cinesi per compensare l’impatto di una domanda sostenuta. Uno scenario simile sarebbe inflazionistico e rallenterebbe la crescita economica.

Durante la sessione di mercoledì, l’attenzione degli investitori sarà rivolta ai dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti relativi al mese di marzo, che saranno pubblicati alle 12:30 GMT. Le vendite al dettaglio, indicatore chiave della spesa dei consumatori, sono stimate in aumento dell’1,3% nel mese, rispetto al +0,2% registrato a febbraio.

Analisi tecnica: EUR/USD sale fino a sfiorare 1,1400

EUR/USD balza fino a circa 1,1400 nella sessione europea di mercoledì. L’impostazione generale della coppia valutaria è fortemente rialzista, poiché tutte le medie mobili esponenziali (EMA) di breve e lungo periodo sono orientate verso l’alto.

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni si mantiene sopra quota 70,00, indicando un forte slancio rialzista.

Guardando al rialzo, la resistenza psicologica di 1,1500 rappresenta il principale ostacolo per il prosieguo della corsa dell’Euro. Al contrario, il minimo dell’11 aprile a 1,1190 sarà il supporto chiave per i rialzisti dell’Euro.

