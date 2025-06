EUR/USD verso una svolta? I mercati aspettano i dati ADP e la BCE

EUR/USD è stato bloccato a quota 1,1400 e al momento della scrittura scambia vicino a 1,1380, poiché l’impulso positivo derivante dall’attività dei servizi nell’Eurozona si è affievolito. L’indice PMI dei servizi di maggio è stato rivisto al rialzo a 49,7 rispetto al precedente 48,9, provocando una reazione positiva su molti incroci dell’euro.

Quota attuale : circa 1,1380

: circa 1,1380 PMI servizi maggio : rivisto a 49,7

: rivisto a 49,7 Effetto sui cross dell’euro : reazione positiva

: reazione positiva Impulso positivo iniziale: in fase di esaurimento

La coppia si era ritirata dai massimi delle ultime sei settimane nell’area di 1,1455 martedì, con il dollaro statunitense sostenuto da un aumento inatteso nelle offerte di lavoro negli USA. In Europa, la pubblicazione di un indice dei prezzi al consumo (CPI) dell’Eurozona più debole del previsto ha lasciato campo libero alla Banca Centrale Europea (BCE) per allentare ulteriormente la politica monetaria nei prossimi mesi.

La BCE apre oggi una riunione di politica monetaria di due giorni, che con tutta probabilità si concluderà giovedì con un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base (bps). Il principale interesse dell’evento sarà rivolto alla conferenza stampa successiva della presidente della BCE, Christine Lagarde, per valutare le probabilità di una pausa a luglio.

Nel corso della sessione americana, l’indice PMI dei servizi ISM e i dati sull’occupazione ADP forniranno indicazioni sul dollaro statunitense, in una giornata in cui si prevede che i partner commerciali degli Stati Uniti presentino le loro “migliori offerte” per raggiungere accordi commerciali che, finora, restano sfuggenti.

Potrebbe interessarti anche: 📚Come fare Forex Trading. Una guida per principianti

Analisi tecnica: EUR/USD corregge al ribasso dopo il rifiuto a 1,1455

EUR/USD ha toccato i massimi di sei settimane a 1,1450 lunedì, ma non è riuscito a consolidarsi su quei livelli ed è tornato nella fascia intermedia dell’area 1,1300.

La tendenza immediata resta positiva, ma gli indicatori tecnici nei grafici a 4 ore si stanno avvicinando a una zona ribassista, mentre l’indice del dollaro USA sta guadagnando slancio. Gli studi di correlazione suggeriscono che una nuova correzione sia probabile per l’indice nella giornata di mercoledì.

Grafici a 4 ore : segnali ribassisti in aumento

: segnali ribassisti in aumento Indice USD : in rafforzamento

: in rafforzamento Correlazione tecnica: possibile ulteriore correzione

Il livello di 1,1365 per ora sta contenendo i ribassisti, con le prossime aree di supporto a 1,1310 e ai minimi del 20 e 29 maggio nell’area di 1,1210. Al rialzo, la resistenza immediata è a 1,1410 e al massimo di martedì a 1,1455.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.