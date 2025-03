EUR/USD in forte rialzo: il piano di pace europeo per l’Ucraina spinge l’Euro

L’EUR/USD si riprende fino a sfiorare 1,0450 all’inizio della settimana. La principale coppia valutaria sale mentre l’Euro (EUR) si rafforza su tutta la linea, dopo che i leader europei, incluso il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, hanno concordato di preparare un piano di pace per l’Ucraina durante un vertice di alto livello a Londra nel fine settimana, insieme al primo ministro del Regno Unito (UK) Keir Starmer.

Starmer ha dichiarato che i leader di Francia, Ucraina e altre nazioni alleate sono pronti a delineare un piano di pace strutturato da presentare agli Stati Uniti per ottenere le garanzie di sicurezza di Washington per Kiev.

Gli operatori di mercato vedono positivamente la volontà dei leader europei di porre fine alla guerra in Ucraina, ipotizzando che una tregua tra Russia e Ucraina ripristinerebbe il meccanismo della catena di approvvigionamento dell’Eurozona.

Questa settimana, l’evento chiave per l’Euro sarà la riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), prevista per giovedì. La BCE è quasi certa di tagliare il suo tasso sui depositi di 25 punti base (bps), portandolo al 2,5%. Sarebbe il quinto taglio consecutivo dei tassi da parte della BCE.

I trader sono sempre più fiduciosi su una nuova riduzione dei tassi di interesse della BCE, a causa dei timori che l’agenda tariffaria del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, possa danneggiare la crescita economica del continente. Uno scenario del genere manterrebbe le pressioni inflazionistiche dell’Eurozona persistentemente al di sotto dell’obiettivo della BCE del 2%.

Nel frattempo, i dati sull’inflazione dell’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (HICP) dell’Eurozona hanno mostrato un rallentamento a febbraio. Secondo l’HICP, l’inflazione complessiva è aumentata del 2,4%, un dato superiore alle stime del 2,3% ma inferiore all’incremento del 2,5% registrato a gennaio.

Ecco i dettagli principali:

HICP complessivo : +2,4% (stima: +2,3%, dato precedente: +2,5%)

: +2,4% (stima: +2,3%, dato precedente: +2,5%) HICP core (esclude i prezzi volatili) : +2,6% (atteso +2,6%, dato precedente +2,7%)

: +2,6% (atteso +2,6%, dato precedente +2,7%) Variazione mensile: HICP complessivo +0,5%, HICP core +0,6%

Analisi tecnica: EUR/USD rimbalza vicino a 1,0450

L’EUR/USD rimbalza da un minimo di oltre due settimane a 1,0360, raggiungendo circa 1,0450 nella sessione europea di lunedì. Tuttavia, l’outlook di breve termine per la coppia valutaria principale rimane ribassista, poiché scambia al di sotto della Media Mobile Esponenziale (EMA) a 20 giorni, situata intorno a 1,0430.

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni scende verso 40,00. Se l’RSI dovesse scendere al di sotto di questo livello, si attiverebbe un momentum ribassista.

Guardando in basso, il minimo del 10 febbraio a 1,0285 fungerà da principale zona di supporto per la coppia. Al contrario, il massimo del 24 febbraio a 1,0530 sarà la barriera chiave per i rialzisti dell’Euro.

