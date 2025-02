EUR/USD in Caduta Libera: Il Dollaro Ruggisce Dopo Il Via Libera Al Piano Fiscale di Trump

L’EUR/USD continua a subire pressioni di vendita sopra il livello psicologico di 1,0500 durante la sessione europea di mercoledì. La coppia di valute principali scende a causa di una forte ripresa del dollaro statunitense (USD).

L’Indice del Dollaro USA (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a sei principali valute, registra un netto recupero fino a quota 106,50 dopo un’apertura debole vicino al minimo di 11 settimane a 106,10 segnato in precedenza nella giornata.

Il dollaro trae vantaggio dalla forte ripresa dei rendimenti obbligazionari statunitensi, che erano in calo da quasi un mese. I rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni balzano vicino al 4,33% dopo aver toccato un nuovo minimo di 13 settimane attorno al 4,28% nelle ore precedenti.

Il via libera della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti al piano di taglio fiscale da 4,5 trilioni di dollari del presidente Donald Trump ha spinto i trader a liquidare i titoli di Stato, ipotizzando che una riduzione delle tasse per i privati possa aumentare il loro potere d’acquisto.

Un simile scenario alimenterebbe pressioni inflazionistiche e costringerebbe la Federal Reserve (Fed) a mantenere i tassi di interesse nell’attuale intervallo del 4,25%-4,50% più a lungo.

Per nuovi indizi sullo stato attuale dell’inflazione, gli investitori attendono i dati dell’Indice dei Prezzi delle Spese per Consumi Personali (PCE) di gennaio, che saranno pubblicati venerdì. Il dato core dell’inflazione PCE – il parametro preferito dalla Fed poiché esclude alimenti ed energia, soggetti a maggiore volatilità – è stimato in rallentamento al 2,6% su base annua, rispetto al 2,8% di dicembre. Un’inflazione sottostante più debole peserebbe sulle aspettative di mercato che la Fed resti in una modalità di “attesa” più prolungata.

Potrebbe interessarti anche: 👉 Come investire nel forex. Una guida per iniziare

Analisi Tecnica: EUR/USD resta sotto quota 1,0500

L’EUR/USD si mantiene in un range ristretto attorno a 1,0500 mercoledì. La media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni continua a supportare la coppia valutaria principale intorno a 1,0440.

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni oscilla appena sotto il livello di 60,00. Un momentum rialzista potrebbe attivarsi se l’RSI (14) riuscisse a mantenersi sopra questa soglia.

Livelli chiave da monitorare:

Supporto principale: minimo del 10 febbraio a 1,0285

minimo del 10 febbraio a 1,0285 Resistenza principale: massimo del 6 dicembre a 1,0630

massimo del 6 dicembre a 1,0630 Supporto intermedio: area di 1,0440, coincidente con la EMA a 50 giorni

area di 1,0440, coincidente con la EMA a 50 giorni RSI: un superamento stabile di 60,00 potrebbe rafforzare il trend rialzista

Verso il basso, il minimo del 10 febbraio a 1,0285 fungerà da principale zona di supporto per la coppia. Al contrario, il massimo del 6 dicembre a 1,0630 rappresenterà la principale resistenza per i rialzisti dell’euro.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.