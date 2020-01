Criptovalute, previsioni 2020: che anno sarà per Bitcoin & co.?

Il 2020 è appena iniziato, e non è certo tardi per potersi porre qualche domanda sulle previsioni criptovalute. Che anno sarà per Bitcoin? E per gli altcoin?

Bitcoin

Partiamo proprio da Bitcoin. La principale e più nota criptovaluta del mondo ha subito un 2017 di forte crescita, un 2018 di ripiegamento e un 2019 di minore volatilità. Attualmente la valuta viaggia su prezzi ben lontani dai picchi di 20 mila euro di qualche anno fa, ma ha un valore più che doppio rispetto a quelli con cui aveva chiuso il 2018.

Insomma, turbolenze a parte, Bitcoin è ancora tra di noi. E, peraltro, lo scenario futuro potrebbe non essere affatto negativo.

Un elemento su tutti, che potrebbe condizionare le sue quotazioni, è l’halving di metà anno. L’halving è un meccanismo previsto nel regolamento della blockchain di Bitcoin, e che – al fine di disciplinare l’evoluzione dei prezzi della valuta – dimezzerà le ricompense a beneficio dei miner. Storicamente i precedenti halving hanno portato un po’ di incremento nei prezzi della valuta, e alcuni analisti ritengono che lo stesso avverrà con l’evento del 2020, che è in programma tra maggio e giugno.

Più timidezza da parte delle nuove criptovalute

Se Bitcoin è la regina di tutte le valute digitali, questo non significa che non ci possa essere uno spazio proficuo per altre criptovalute.

Certo è che, però, i progetti più ambiziosi hanno trovato grandi ostacoli e si sono fatti di conseguenza più timidi. Sia sufficiente pensare a Libra, la criptovaluta dell’ecosistema di Facebook, che dovrebbe essere varata come stable coin, ma sul cui progetto incombono grandi punti interrogativi.

Più concreti potrebbero essere i piani di qualche criptovaluta “statale”. La Cina ci sta pensando da tempo, anche se per il momento non si conosce granché. Alcuni Paesi europei ci stanno riflettendo con particolare attenzione, mentre altrove alle criptovalute nazionali è stato attribuito un incarico probabilmente eccessivo rispetto alle reali possibilità (come il Petro venezualano).

Previsioni criptovalute 2020

Per poter formulare alcune previsioni sulle criptovalute nel 2020, non si può non porre l’accento su alcune delle determinanti che potrebbero impattare più o meno favorevolmente sul comparto.

Su tutti, pesa ancora la spada di Damocle degli aspetti della regolamentazione. I vari governi, banche centrali e authority finanziarie si stanno muovendo in maniera piuttosto scoordinata, senza poter dare terreno fertile alle valute digitali. Lecito pensare che il 2020 sarà l’anno in cui si interverrà con ancora maggiore consapevolezza ma… la confusione sembra essere ancora ben presente, e questo potrebbe creare vari turbamenti alle quotazioni di Bitcoin & co.

Un altro elemento di cui bisognerà tendere adeguato conto è quello fiscale. L’ambiguità sussistente nel tema in questione dovrebbe essere ridotta, nella speranza che magari si arrivi a una disciplina più omogenea. Sembra comunque sempre più probabile che le criptovalute possano essere equiparate a titoli di investimento, o strumenti comparabili.

Insomma, a margine di quanto sopra, una cosa è certa: le criptovalute continueranno a esistere, e a caratterizzarsi per le consuete ambizioni e specificità di rischio e volatilità. Non ci resta dunque che suggerire un impiego moderato e consapevole in questa asset class!