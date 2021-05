Cambio euro dollaro in calo, USD riprende quota

Il cambio euro dollaro è scivolato verso quota 1,20 con la valuta statunitense che guadagna terreno con il suo ruolo da safe haven. Il presidente della Fed Powell ha infatti descritto la ripresa come “discontinua” e le preoccupazioni per il virus hanno pesato sugli investitori, incrementando il livello di avversione al rischio, pur in un contesto comunque abbastanza favorevole.

La coppia EUR/USD scambia dunque nella zona di prezzo di 1,2020, incontrando i venditori intorno alla sua media a 100, mentre si mantiene sotto la quella a 20. Gli indicatori tecnici sono rimbalzati da letture vicine all’ipervenduto, ma rimangono ancora su livelli negativi, con una forza rialzista limitata. La coppia ha un livello di resistenza statico a 1.2045, con maggiori possibilità di risalita una volta saliti sopra tale livello.

Dunque, il cambio EUR/USD è calato a 1,1998 sull’onda della rinnovata forza del dollaro, e solo ora sta rimbalzando, per quanto la sessione odierna sia ancora negativa. Il dollaro sembra essere la valuta più solida su tutta la linea, anche se i mercati stanno ancora lottando per assumere una direzione certa. La propensione al rischio ha prevalso per la maggior parte della sessione europea, ma ha preso una svolta in peggio prima dell’apertura degli Stati Uniti, trascinando i futures di Wall Street più in basso. I rendimenti del Tesoro USA hanno iniziato la giornata con una base solida, ma hanno rapidamente tagliato i loro guadagni intraday.

La valuta americana avanza intanto contro i rivali ad alto rendimento, ma si allenta contro gli asset considerati rifugio sicuro. Il calendario macroeconomico dell’UE non aveva nulla da offrire, mentre gli Stati Uniti hanno appena pubblicato la bilancia commerciale di marzo, che ha registrato un deficit di 91,6 miliardi di dollari.