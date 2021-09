Cambio EUR/USD verso 1,1850, gli operatori scommettono sulla BCE

Il cambio EUR/USD rimane in una condizione di pressione, dirigendosi verso quota 1,1850 e scrollandosi di dosso i dati ottimistici dell’industria tedesca. La coppia si sta ritirando gradualmente, mentre il dollaro statunitense recupera terreno dopo una deludente caduta guidata dai PFN. L’attenzione si sposta sulla riunione della BCE di questa settimana, prevista per il 9 settembre, con le aspettative di tapering di nuovo sul tavolo.

Per il momento il cambio EUR/USD viaggia su condizioni di discreta tranquillità in un inizio di settimana che non prevede attività di rilievo nel Nord America. Il dollaro statunitense è notevolmente più debole e EUR/USD ha toccato 1,1909 (un massimo di due mesi) dopo i Nonfarm Payrolls di venerdì. Da allora il prezzo è tornato al supporto di 1,1880 in vista della Banca centrale europea di questa settimana.

I mercati hanno già iniziato a prezzare una narrativa più falco della banca centrale, mentre simultaneamente hanno ridotto le prospettive di un imminente taper da parte della Federal Reserve. Questo ha alimentato il rally dell’euro.

Lo US Dollar Index (DXY), che traccia la performance del biglietto verde contro le sei major, rimbalza vicino a 92.00, il che spinge EUR/USD in una traiettoria più bassa. L’economia statunitense ha aggiunto 372K nuovi posti di lavoro in agosto. Molto al di sotto delle aspettative del mercato di un aumento di 750K. Il tasso di disoccupazione è sceso al 5,2% in agosto dal precedente 5,4%. La valuta condivisa ha guadagnato sulla vendita di USD su larga scala dopo i deludenti dati NFP di venerdì.

Gli investitori hanno insomma scommesso sulla moneta unica nell’anticipazione che la Banca Centrale Europea (BCE) potrebbe iniziare a parlare di limitare l’acquisto di obbligazioni. Il vicepresidente della BCE Luis de Guindos è rimasto positivo sulla ripresa economica del blocco e ha preparato la strada per un eventuale ritiro del pacchetto di stimoli.