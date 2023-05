SAR Parabolico: Indicatore per il Breve Termine

Per coloro che si affacciano al mondo del trading di breve termine ci sono un’ampia quantità di indicatori che possono essere utili ad effettuare operazioni in modo profittevole, tra di essi spicca il Parabolic SAR (lett. SAR Parabolico).

Il SAR parabolico è usato infatti per determinare la direzione del momentum di un prezzo e l’istante in cui il momentum ha una probabilità maggiore di cambiare direzione.

A volte questo sistema è conosciuto anche come “stop e inverti”. Il SAR parabolico è stato sviluppato dal famoso tecnico Welles Wilder che ha anche creato l’indicatore RSI.

Il SAR si presenta come una serie di punti disposti sopra o sotto della linea del prezzo su di un grafico. Il fatto che il punto sia piazzato sopra o sotto determina infatti un segnale di per il trader.

Se un punto è piazzato sotto il prezzo allora indica un segnale di trend crescente, quindi presuppone che il trader confidi in un consolidamento della crescita del prezzo

Viceversa, se il punto è piazzato sotto indica un segnale di debolezza del prezzo, di conseguenza il trader dovrà aspettarsi una direzione negativa del trend.

Il SAR è molto utile per indicare i punti di entrata. Infatti se la linea del prezzo attraversa il più recente punto di massimo, il SAR viene piazzato nel più recente punto di minimo (e viceversa in caso contrario).

Quando il prezzo di un cross sale, i punti piazzati sotto saliranno da prima lentamente per poi prendere velocità ed avvicinarsi alla linea del prezzo.

Questa accelerazione permette al trader di controllare lo sviluppo del trend, fino al consolidamento dello stesso. Il SAR infatti si muove sempre più velocemente (ovvero i punti si avvicinano sempre di più ai prezzi) mano a mano che un trend si sviluppa.

Come si vede in figura, l’indicatore funziona molto bene in caso di trending, mentre può causare falsi segnali in periodi di mercato laterale.

