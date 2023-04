Media Mobile Semplice (SMA) e Media Mobile Esponenziale (EMA)

La media mobile (moving average) è un’indicatore usato molto spesso in analisi tecnica che mostra il valore medio di un prezzo in un certo periodo di tempo.

Ci sono diverse medie mobile che possono essere usate, solitamente esse sono in grado di rilevare graficamente aree di possibili supporti o resistenze.

La media mobile dei valori è utile dal punto di vista grafico per mettere in rilievo la direzione di un trend, attenuando le fluttuazioni del prezzo che possono confondere il trader nell’interpretazione del grafico.

Un tipico utilizzo per l’interpretazione dei grafici è il seguente:

Si tracciano 2 medie mobili, una a breve termine (15 giorni) ed una a lungo termine (50 giorni) dopo di che si interpretano gli incroci.

Se la media a breve termine incrocia verso l’alto la media a lungo, questo sarà un segnale di futuro trend positivo, se invece la incrocia verso il basso ci si aspetterà a breve un trend negativo.

Qui sotto riportiamo un esempio di un incrocio tra 2 medie mobili semplici, una a 9 (rossa) ed una a 21 (blu) sul cross EUR/USD. Il grafico che abbiamo usato è a 15 minuti.

Media Mobile Semplice (Simple Moving Average)

La SMA è una media mobile calcolata facendo la somma dei prezzi di chiusura di un cross per un numero X di periodi di tempo e poi dividendo questa somma per X.

Si intende quindi per una media mobile a 9 giorni il risultato della sommatoria dei prezzi di chiusura in 9 giorni diviso per 9.

Le medie mobili a breve termine risponderanno velocemente al cambiamento del prezzo, mentre quelle a lungo termine avranno una reazione molto più lenta, da questo nascono i possibili incroci che indicano cambiamenti di trend.

Media Mobile Esponenziale (Exponential Moving Average)

Questo tipo di media mobile è molto simile alla precedente, l’unica differenza consiste nel fatto che il peso dei prezzi di chiusura è diverso: un prezzo di chiusura influirà maggiormente più ci avviciniamo alla data attuale, minormente se più lontano nel tempo.

Questa caratteristica conferisce alla media mobile esponenziale una reattività maggiore rispetto a quella semplice.

Le medie esponenziali a 12 ed a 26 giorni sono sicurmanete le più popolari e sono usate per creare altri importanti indicatori come il MACD ed il PPO.

Le medie a 50 e a 200 giorni sono invece usate come indicatori di trend a lungo termine.

