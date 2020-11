TaoTrade truffa o Non Truffa? Recensione e Opinioni

La homepage di TaoTrade recita così: “Fai trading dove e quando vuoi con TaoTrade”. Uno slogan che può sembrare banale ma rappresenta la filosofia del broker, che cerca di offrire tutti gli strumenti necessari per negoziare ovunque.

In questa recensione descriveremo le caratteristiche di questo intermediario, i conti, le piattaforme, le commissioni e tutti gli aspetti che possono influire sul trading online.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>

Vi aiuteremo a scoprire se TaoTrade può fare al caso vostro e in questo caso vi mostreremo come iscrivervi e come fare i primi passi nel mondo degli investimenti.

Anzi partiremo proprio da qui, vediamo come ci si iscrive su TaoTrade, solo in questo modo potrete valutare dal vivo questo broker!

Come iscriversi a TaoTrade

La procedura di iscrizione è piuttosto elementare:

Al centro della homepage del sito ufficiale TaoTrade c’è un form dove inserire:

Nome e Cognome

Email

Nazionalità

Telefono

Cliccate “Inizio” e siete iscritti.

Per ottemperare le leggi anti riciclaggio in vigore in Europa, vi consigliamo di verificare subito la vostra identità. E’ facile e vi farà risparmiare del tempo in futuro.

Vi sarà richiesto un documento d’identità e la copia di una fattura che attesti la vostra residenza, tutto qui.

Ora che siete iscritti dovete sapere che vi si apre un mondo di possibilità negli investimenti.

Con TaoTrade potrete negoziare attraverso i CFD (Contratti per differenza) in:

Forex

Materie prime

Azioni

Indici

Criptovalute

ETF

Il vantaggio principale offerto dai broker CFD come TaoTrade è la mancanza di commissioni, che rende il vostro trading semplice ed economico.

TaoTrade è una truffa?

Se siete già iscritti probabilmente sapete già rispondere a questa domanda, altrimenti ve lo diciamo noi: TaoTrade non è una truffa.

Non dovete fidarvi della nostra parola ma vogliamo spiegarvi come identificare le truffe e come verificare se un broker è legittimo o “pericoloso”.

Quando valutate un broker dovete subito controllare che possegga questi 3 requisiti:

Almeno una licenza rilasciata da un ente di controllo degli operatori di borsa (in Italia è la CONSOB) La sede legale dev’essere all’interno dell’Unione Europea con un indirizzo verificabile I recapiti e i contatti della società devono essere ben visibili sul sito web

Se anche uno solo di questi requisiti dovesse mancare allora vi suggeriamo di indagare meglio, se ne mancano 2 si tratta certamente di un broker illegale!

Se controllate potete facilmente verificare che TaoTrade possiede numerose licenze (che vedremo nel prossimo paragrafo), ha la sede in Grecia e i contatti sono ben visibili sul sito web.

A questo punto analizziamo meglio le licenze in possesso di questo broker e cosa significano per un trader.

TaoTrade: Autorizzazioni e licenze

Ricordatevi che le licenze e le autorizzazioni per fare da intermediario finanziario non sono dei “pezzi di carta”.

Gli enti di rilascio fanno delle verifiche frequenti sui broker e se trovano qualcosa che non va, revocano immediatamente la licenza e hanno il potere di oscurare il sito web!

TaoTrade è un marchio della società d’investimenti greca La Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A.

L’impresa ha un’autorizzazione rilasciata dal registro imprese greco chiamato GEMI con il numero: 122000301000 .

Per operare legalmente come intermediario finanziario si avvale di un’ulteriore autorizzazione. Questa volta è rilasciata dalla HCMC (Commissione Ellenica per il mercato dei Capitali) con il numero 4/792/20.7.2017.2.

Passiamo ora alle licenze rilasciate nei vari paesi in cui TaoTrade può operare legalmente:

CONSOB per l’Italia : Licenza numero 4730

per l’Italia : Licenza numero 4730 CNMV per la Spagna : Licenza numero 4476

per la Spagna : Licenza numero 4476 FI Finansinspektionen per la Svezia

Finansinspektionen per la Svezia KNF (Komisja Nadzaru Finansoweg) per la Polonia

(Komisja Nadzaru Finansoweg) per la Polonia FCA per il Regno Unito : Licenza numero 806246

per il Regno Unito : Licenza numero 806246 BaFin per la Germania : Licenza numero 156350

per la Germania : Licenza numero 156350 CNB per la Repubblica Ceca : Licenza numero 07438907

I codici presenti in quasi tutte le licenze che abbiamo inserito servono per verificare nel sito dell’ente che effettivamente quel codice si riferisca ad una licenza TaoTrade o meglio della società madre La Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A.

Noi abbiamo già fatto queste verifiche ma se volete potete fare anche voi un controllo incrociato.

Conti di trading TaoTrade

Vi abbiamo mostrato come iscrivervi su TaoTrade ma dopo l’iscrizione dovete fare il primo deposito sul vostro conto presso il broker e la cifra che depositerete influirà anche sulle condizioni economiche del vostro conto.

TaoTrade permette di aprire un conto con un deposito minimo di 200€ ma con cifre superiori si sale di livello passando a dei conti più vantaggiosi, vediamo di che si tratta:

Conto Basic : Investimento da € 200 fino a € 1.999. E-book gratuito, Formazione gratuita, Account manager personale, Trading insider, Trading con 1 click, Avvisi Pop Up.

: Investimento da € 200 fino a € 1.999. E-book gratuito, Formazione gratuita, Account manager personale, Trading insider, Trading con 1 click, Avvisi Pop Up. Conto Discovery : Dai € 2.000 ai € 4.999 è previsto uno sconto di rollover del 5% e uno sconto sui prezzi del 5%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic.

: Dai € 2.000 ai € 4.999 è previsto uno sconto di rollover del 5% e uno sconto sui prezzi del 5%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic. Conto Silver : dai € 5.000 ai € 9.999 è previsto l’Autochartist, uno sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 10%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic.

: dai € 5.000 ai € 9.999 è previsto l’Autochartist, uno sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 10%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic. Conto Gold : dai € 10.000 ai € 14.999 è previsto l’Autochartist, uno sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 15%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic.

: dai € 10.000 ai € 14.999 è previsto l’Autochartist, uno sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 15%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic. Conto Diamond : dai € 15.000 ai € 29.999 è previsto l’Autochartist, uno sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 20%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic e un Agente personale.

: dai € 15.000 ai € 29.999 è previsto l’Autochartist, uno sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 20%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic e un Agente personale. Conto VIP: con depositi superiori a € 30.000 Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 25%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, l’Autochartist e un Agente personale.

Valutate con attenzione quanto depositare, non serve solo per il trading ma anche per decidere le vostre condizioni e i vantaggi operativi.

I conti che abbiamo elencato sono tutti conti standard, per utenti non professionisti.

Se volete accedere ai conti per professionisti, TaoTrade vi offre delle condizioni molto simili a quelle dei conti standard ma con la possibilità di negoziare con una leva molto più elevata.

Dal 2018 la leva è stata limitata dall’ESMA (L’autorità Europea dei Mercati finanziari) a 1:30 e dunque i conti standard non possono superare questo rapporto.

I conti per professionisti invece arrivano ad una leva di 1:200.

Per poter accedere a questi conti dovete dimostrare di averne i requisiti, almeno 2 su 3, insomma dovete essere davvero dei professionisti:

È necessario aver effettuato operazioni significative con una frequenza media di 10 per trimestre rispetto ai quattro trimestri precedenti. La dimensione del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e gli strumenti finanziari, deve superare i 500.000€. Bisogna lavorare/aver lavorato nel settore finanziario da/per almeno un anno in una posizione professionale .

Anche se questi conti offrono una leva molto elevata è molto raro che un professionista utilizzi una leva superiore a 1:30. Solitamente lavorano con leve molto basse, al di sotto di 1:10 .

La leva moltiplica l’investimento ma aumenta anche il rischio e questo i professionisti lo sanno bene!

Depositi e prelievi con TaoTrade

I depositi e i prelievi sono molto semplici con TaoTrade che offre le classiche metodologie per inviare e ricevere denaro.

Ecco i metodi disponibili:

Carte di credito e di debito

e di Bonifici bancari

Sistemi di pagamento elettronico come Skrill o Neteller

Come avrete visto nel paragrafo precedente il deposito minimo è fissato a 200 € e permette di accedere al conto Basic.

Quando volete prelevare è sufficiente fare una richiesta e utilizzare lo stesso metodo del deposito, a meno che non si tratti di plusvalenze, in quel caso potete usare il bonifico bancario.

A partire dalla richiesta, il prelievo viene elaborato entro 24 ore lavorative e le tempistiche di trasferimento dipendono dal metodo utilizzato.

Sia per i depositi che per i prelievi, carte e portafogli elettronici sono istantanei, mentre il bonifico ha bisogno di qualche giorno.

Piattaforma Web PROfit di TaoTrade

Quando valutiamo un broker, la piattaforma di trading gioca un ruolo fondamentale e TaoTrade non delude affatto con la sua Web PROfit.

Dal nome avrete intuito che si tratta di un software web-based, cioè che funziona con un semplice browser internet e non ha bisogno di scaricare nulla né tantomeno di fare installazioni.

Qualsiasi dispositivo che ha un browser e si connette a internet permette di utilizzare la piattaforma di trading Web PROfit.

Le caratteristiche principali di questa piattaforma sono:

Interfaccia molto facile da usare

Ordini di trading con un clic

Avvisi di trading

Quotazioni in tempo reale

Strumenti di trading di livello professionale

Facile navigazione

Analisi giornaliere

Nessun download o installazione richiesta

Come abbiamo detto, questo software funziona con qualsiasi dispositivo abbia un browser, quindi anche con uno smartphone.

Ma se siete dei trader sempre in movimento e avete necessità di accedere alle vostre negoziazioni dallo smartphone, TaoTrade vi offre anche un’App dedicata.

L’Applicazione deriva dal software per desktop ma è studiata per rendere l’esperienza da smartphone rapida e semplice.

L’App si chiama Mobile PROfit ed è disponibile gratuitamente sia per dispositivi Android che per iPhone.

TaoTrade: Costi e commissioni

In questo paragrafo andiamo a toccare il tasto dolente di ogni broker ma TaoTrade è un broker CFD e quindi non fa pagare commissioni!

Ok ma quindi non guadagna nulla?

Ovviamente no, ma il suo introito deriva da un piccolo spread, cioè la differenza fra il prezzo d’acquisto e quello di vendita di un titolo.

Per capire la differenza con un broker “classico” facciamo un esempio molto semplice.

Le commissioni di trading dei broker “classici” sono nell’ordine dei 5/10 € per ogni operazione eseguita.

Se avete un’attività di trading frequente e fate circa 5 trade al giorno, significa che pagherete un minimo di 10 (1 operazione per aprire e 1 per chiudere il trade) x 5 € = 50 € di commissioni al giorno. Ogni mese sono oltre 1000 € solo di commissioni!

Questo significa che se non fate operazioni davvero “sostanziose”, difficilmente riuscirete a rientrare nelle spese.

Ecco perché i broker come TaoTrade sono così convenienti:

Lo spread su Eur/Usd ad esempio è 3 pip, cioè 0,0003 dollari. Quindi se il prezzo di acquisto del cambio è 1,2133, quello di vendita sarà 1,2130 dollari, una differenza quasi ininfluente.

E nessuna commissione da pagare a fine giornata!

Servizi offerti da TaoTrade

Un broker non deve mettere a disposizione solo la piattaforma, ci sono altri servizi che hanno una certa importanza per i trader.

Ecco i principali servizi offerti da TaoTrade:

Il Glossario con tutti i termini tecnici

Gli strumenti per personalizzare i grafici

L’Account Manager personale

Il Calendario Economico

L’Autochartist

Garanzia sui primi 5-8 trade

Fra i servizi abbiamo inserito anche la garanzia che offre TaoTrade per i nuovi iscritti.

In pratica rimborsa le prime operazioni andate in perdita, fino a 5-8. Se invece otterrete dei profitti ovviamente potrete prelevarli o reinvestirli.

Se il primo deposito supera i 1000€ la garanzia viene estesa ai primi 8 trade anziché ai primi 5.

Contatti e assistenza TaoTrade

L’affidabilità di un broker si vede anche dalla sua pagina dei contatti e dalle possibilità che offre per fornire assistenza e supporto agli iscritti.

Ecco i metodi con i quali potete contattare l’assistenza di TaoTrade:

Modulo del sito web

Numero Verde

Contatti telefonici

Email

Chat sul sito

Numero per Whatsapp

Per informazioni di altro genere, c’è anche l’indirizzo fisico della sede legale del broker e le email per i vari reparti.

Solitamente non è necessario contattare l’assistenza perché TaoTrade include già dal conto Basic, un Account Manager personale che vi fornirà tutto il supporto di cui avete bisogno.

TaoTrade: Opinioni e Recensioni

Se avete cercato opinioni e recensioni su TaoTrade su internet avrete notato che sono prevalentemente positive.

I siti che fanno recensioni sulle piattaforme parlano molto bene di questo broker, che rappresenta un’alternativa molto interessante e moderna nel panorama degli intermediari di trading.

I pregi maggiormente elogiati riguardano gli spread concorrenziali e l’App di trading, mentre il difetto che spesso compare nelle recensioni riguarda la mancanza della Metatrader, una piattaforma che alcuni trader conoscono bene ma che TaoTrade non offre.

Purtroppo abbiamo scovato anche qualche opinione negativa lasciata da utenti insoddisfatti. Leggendo bene queste opinioni però ci siamo presto resi conto che si somigliavano un po’ tutte.

Non vogliamo dire che le ha scritte la stessa persona ma che non sono opinioni sul broker ma sulla riuscita degli investimenti!

In pratica alcuni utenti si sono lamentati di aver perso del denaro col trading.

I rischi fanno parte del trading, purtroppo con questa affascinante attività si può guadagnare ma anche perdere denaro, ma TaoTrade non c’entra nulla!

Il broker fa da intermediario, se voi sbagliate un’operazione a mercato non è mica colpa di TaoTrade!

Conclusioni

In definitiva TaoTrade si sta rapidamente facendo apprezzare dai trader per la sua piattaforma molto rapida e per i servizi che offre e include già nel conto Basic.

Gli spread concorrenziali e la mancanza di commissioni rendono questo intermediario molto conveniente ed economico.

Considerando che questo broker prevede una garanzia sui primi 5-8 trade, il modo migliore per testarlo è andare nel sito ufficiale, iscriversi e valutare dal vivo la piattaforma di trading, in totale sicurezza.