FXORO: recensione del broker Forex e CFD

Su Forex Guida siamo sempre alla ricerca di ottimi broker online che possano accompagnarci nelle nostre avventure finanziarie su valute e non solo.

Da diverso tempo stiamo positivamente sperimentando FXORO, un broker molto conosciuto che negli anni ha acquisito una posizione di crescente rilievo sul mercato italiano.

Ma quali sono le sue caratteristiche? Conviene davvero usare FXORO o c’è di meglio?

In questa nostra recensione sul broker FXORO cercheremo di rispondere a tutte le domande che probabilmente ti stai ponendo su questo tipo di operatore e comprenderemo insieme quali sono i motivi più importanti che potrebbero convincerti ad aprire subito un conto di trading su questa piattaforma.

Andiamo con ordine!

FXORO è affidabile o è una truffa?

Con così tanti operatori poco chiari in circolazione, è evidente che il primo passo da compiere per comprendere se convenga aprire un conto su FXORO sia quello di verificare se sia un operatore affidabile o sia una truffa.

Ebbene, cominciamo subito con il rassicurare i nostri lettori sul fatto che FXORO non solo non è una truffa, ma è anche uno dei migliori operatori online attualmente a disposizione sul mercato italiano.

Brand di proprietà di una società creata nel 2012, è una piattaforma che quotidianamente è impegnata a garantire ai propri clienti la disponibilità delle migliori condizioni di trading sul mercato, l’accesso a tecnologie innovative, centinaia di asset e molti strumenti di formazione per ogni trader.

Insomma, oggi FXORO si candida ad essere un vero e proprio numero uno, offrendo ai suoi clienti:

centinaia di asset con cui investire nei mercati Forex e CFD

una tecnologia innovativa leader nel settore

un servizio di customer care che viene erogato da personale esperto e qualificato

i migliori standard di sicurezza dei fondi e dell’account

la protezione del saldo negativo

la gestione professionale dei rischi

la protezione degli investitori

la protezione istantanea del margine

la separazione dei conti bancari dei clienti da quelli della società.

Insomma, come puoi ben vedere, un servizio molto professionale, completamente regolamentato, che negli anni si è posto come un vero e proprio must per tantissimi investitori.

Su cosa puoi investire con FXORO: prodotti e asset

Ma su cosa puoi investire con FXORO? Probabilmente, soprattutto se hai già dato uno sguardo al sito ufficiale di FXORO, ti sarai reso conto che la sua piattaforma di trading ti permetterà di avere accesso a centinaia di diversi asset e prodotti diversi.

Più nel dettaglio, infatti, ti ricordiamo che FXORO è un broker con cui potrai investire in Forex e CFD su:

azioni

materie prime

indici

criptovalute

ETF.

Si tratta di un ventaglio di alternative davvero molto vasto, all’interno del quale potrai naturalmente scegliere i tuoi asset preferiti, componendo in tal modo la tua personalissima strategia di impiego. Inoltre, ti anticipiamo che FXORO ha in mente di dare la possibilità a tutti i suoi clienti di investire in maniera diretta in alcune delle più grandi società statunitensi direttamente dal proprio conto. Non male, no?

Tipologie di account FXORO

Come ogni buon broker, anche FXORO ha previsto per i propri clienti diverse tipologie di conti di trading che potranno essere scelti per soddisfare le proprie specifiche esigenze di utilizzo e di investimento. In particolare, il broker dispone di tre alternative principali, che andremo brevemente a esaminare:

Spread fisso

Spread variabile

ECN.

Per quanto riguarda il conto di trading a spread fisso, si tratta di un account che ti permetterà di investire in centinaia di asset finanziari ricorrendo a uno spread predeterminato, ovvero a un differenziale tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di un asset finanziario che non subisce alcun mutamento in base alle condizioni di mercato.

Di contro, il conto con spread variabile fa sì che lo spread muti di continuo, sulla base dell’andamento dei prezzi di acquisto e di vendita che ci sono al momento dell’investimento. Di solito le condizioni di spread variabile sono più basse e convenienti rispetto a quelle dello spread fisso. Attenzione, però: lo spread variabile, per sua natura, potrebbe cambiare radicalmente in peggio. Proprio per questo motivo questa tipologia di account è tendenzialmente raccomandata ai più esperti.

Infine, c’è il conto ECN. Appartenente alla categoria dei No Dealing Desk, si tratta di una soluzione con il broker non agisce come controparte dell’utente, ma si limita a svolgere le funzioni di canale di accesso dell’utente verso i mercati finanziari.

Come aprire gratuitamente un conto su FXORO

Introdotte le principali caratteristiche di FXORO e quali sono le sue tipologie di conto di trading, cerchiamo di comprendere in che modo puoi aprire gratuitamente un account sul sito ufficiale del broker.

Per far ciò non devi far altro che accedere alla maschera di registrazione qui disponibile e inserire i tuoi dati personali. Quindi, scegli una delle tre tipologie di conto che intendi aprire, metti la spunta sull’informativa alla privacy, inserisci il captcha e premi su Apri.

A questo punto vai sulla tua casella di posta elettronica e apri l’email che contiene il link di conferma della registrazione: potrai dunque completare l’accensione del conto di trading inserendo i tuoi documenti e qualche altra informazione personale. In pochi minuti avrai portato a termine la procedura e potrai subito entrare nel tuo conto personale!

Formazione FXORO: tante risorse per saperne di più!

Tra gli altri elementi di valutazione di FXORO che ci hanno convinto maggiormente segnaliamo anche la presenza di una vera e propria accademia, un centro di formazione che dispone di tantissimo materiale che potrai utilizzare per migliorare le tue conoscenze sul trading online.

All’interno dell’area formativa potrai trovare decine di corsi base e corsi avanzati, ebook, glossari e webinar formativi. Insomma, tutto quello che potresti desiderare per migliorare la tua abilità da trader!

Piattaforma di trading FXORO: MetaTrader 4

Per quanto riguarda la piattaforma di trading utilizzata per investire online, FXORO ha scelto di adottare la celebre MetaTrader 4 (MT4): sebbene non abbia bisogno di particolari presentazioni, possiamo qui sottolineare come si tratti di un software tra i più celebri al mondo, un programma innovativo e personalizzabile che potrà essere usato da tutti gli investitori, da quelli alle prime armi a quelli più esperti.

Insomma, un partner fondamentale per accompagnarti in ogni fase delle tue iniziative di investimento finanziario online!

Trading Central e FXORO

Le buone notizie per i clienti di FXORO non sono finite qui. Grazie a una partnership con Trading Central, infatti, il broker permette a tutti gli utenti di avere accesso a un servizio avanzato che permetterà di usufruire di informazioni avanzate sul mercato, con cui pianificare meglio la propria strategia di trading.

Per esempio, grazie all’accesso alla Trading Central è possibile conseguire informazioni preziose sull’analisi tecnica di indici, valute e metalli, e ancora notizie economiche, segnali di mercato, trend social e discussioni sui mercati finanziari.

Opinioni e commenti FXORO

Siamo dunque giunti alla fine della nostra recensione di FXORO e, dalla lettura delle righe che hanno preceduto, dovresti aver compreso che riteniamo il broker un vero e proprio punto di riferimento per chi è alla ricerca di piattaforme di trading di qualità con cui investire sui mercati finanziari.

Su ForexGuida.com utilizziamo FXORO con particolare successo da diverso tempo e, tra i principali punti di apprezzamento, non possiamo non condividere:

MetaTrader 4, la piattaforma usata dal broker

tanti asset finanziari tra cui puoi investire

Trading Central e strumenti riservati agli investitori

facilità di apertura e gestione del conto

assistenza clienti qualificata e sempre raggiungibile

e tanto altro ancora!

Sul web potrai trovare tantissime recensioni e opinioni positive su FXORO, a ulteriore garanzia di affidabilità del broker.