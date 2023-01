Come si calcolano i pips nel Forex

Ogni attività professionale comprende una serie di termini che è necessario fare propri al fine di operare nella maniera giusta. In questo senso il Forex trading non fa eccezione e leggendo il nostro breve post puoi imparare un concetto tanto semplice quanto determinante nel campo del trading on line, quello di Pip.

Cosa sono i Pips nel Forex

Viene misurato in Pips il più piccolo cambiamento possibile nel valore di una coppia di valute. Ma perchè quindi i Pips sono così importanti per il Forex trading? Perchè tramite essi si vanno a quantificare sia i profitti sia le perdite in un determinato investimento.

Il Pip è visivamente il quarto numero decimale, nel valore di una coppia valutaria, e definisce il valore di una moneta rispetto ad un’altra. All’atto pratico durante una sessione di trading i Pips ti aiutano a misurare il valore che una coppia assume nell’arco di un periodo di tempo.

Immagina che la coppia EUR/USD apra con un tasso di cambio pari a 1,2345 e per esempio chiuda alla quota di 1,2355, ciò significa che il valore dell’Euro è aumentato rispetto al dollaro di 10 Pips. E’ facile quindi immaginare quanto importante sia questa unità di misura nel campo del Forex in quanto ogni Pip ha ovviamente un valore specifico in denaro che può essere calcolato.

Come si calcolano i Pips nel Forex

Come abbiamo accennato le variazioni dei Pips determinano altrettante variazioni in un guadagno o in una perdita per questo diventa di grande interesse conoscere il valore del singolo Pip.

Per calcolare il valore di un Pip bisogna prima conoscere il significato di “lotto”. Lo Spot Forex è infatti scambiato in lotti.Il lotto standard è generalmente pari a 100.000$, un lotto però può anche avere dimensioni minorate, ad esempio esistono anche i “mini” lotti da 10.000$ ed i “micro” lotti da 1000$.

Esempi di calcolo di un pip

Per questi esempi ci baseremo su lotti da 100.000$. Dal momento che ogni quota ha un suo determinato valore, il valore del pip cambierà a seconda della coppia presa in considerazione. Prendiamo come primo esempio il calcolo di un pip nella coppia valutaria USD/JPY, si tratta di un caso particolare ed unico, perchè nel valore della coppia dopo la virgola si trovano solo 2 decimali (96,60 per ipotesi), quindi un pip è 0,01, mentre normalmente 1 pip è 0,0001.

Calcolo Pip USD/JPY: quota 96,60

valore di un pip= 0.01/96,60 = 0.0001035

per un lotto di 100.000 USD/JPY, un pip è pari a 10,35$.

Il discorso cambia quando il dollaro diventa valuta secondaria della coppia:

Calcolo Pip EUR/USD: quota 1.2775

valore di un pip= 0,0001/1,2775 = 0.0000782 EURO

Bisogna però ottenere il valore in dollari dato che tutti i conti sono in dollari quindi si necessita di un ulteriore piccolo calcolo moltiplicando il valore del pip in euro per la quota di scambio: 0.0000782 x 1.2775 = 0.0000999, questa cifra arrotondata sarà pari a 0,0001 per un lotto di 100.000 un pip equivarrà quindi a 10$.